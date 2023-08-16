Индия подтвердила, что Украину не пригласили на саммит "Большой двадцатки": G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на предстоящий саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября. Такое решение было принято, учитывая, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в среду во время встречи в Нью-Дели с представителями международных СМИ.
Министр рассказал, что Индия пригласила девять стран – Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты – и что никто, кроме них и государств-членов, не будет участвовать в мероприятии.
Джайшанкар отметил, что решение Индии не приглашать Украину было принято ввиду того, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов, которые должны происходить в Совбезе ООН.
Глава МИД Индии напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в прошлом неоднократно встречался со своим украинским коллегой и что две страны поддерживают "крепкие" отношения в разных сферах.
Напомним, 15 августа стало известно, что Индия не пригласила Украину для участия в саммите G-20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.
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Про який розвиток може йти мова коли під час війни країна не змогла відбудувати власний ВПК ???
Боляче то розуміти? Що є банановою республікою? ТАК.
Але висновків ніхто досить не робить.