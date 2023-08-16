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Индия подтвердила, что Украину не пригласили на саммит "Большой двадцатки": G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

велика,двадцятка

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на предстоящий саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября. Такое решение было принято, учитывая, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в среду во время встречи в Нью-Дели с представителями международных СМИ.

Министр рассказал, что Индия пригласила девять стран – Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты – и что никто, кроме них и государств-членов, не будет участвовать в мероприятии.

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Джайшанкар отметил, что решение Индии не приглашать Украину было принято ввиду того, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов, которые должны происходить в Совбезе ООН.

Глава МИД Индии напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в прошлом неоднократно встречался со своим украинским коллегой и что две страны поддерживают "крепкие" отношения в разных сферах.

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Напомним, 15 августа стало известно, что Индия не пригласила Украину для участия в саммите G-20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.
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Топ комментарии
+47
Якщо мова йде про зростання і розвиток, то чому туди запросили верховне х@йло
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16.08.2023 19:55
+38
тому що цей індійський субраманьяк ******* шо дихає, бо для них головне - рупії і дешева кацапська нафта для перепродажу у Європу.
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16.08.2023 20:01
+22
Отже, московія теж "займається зростанням та розвитком"?
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16.08.2023 19:55
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Бл*дство, Индия бордель а не страна.
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16.08.2023 22:05 Ответить
Ну, ну, який в біса розвиток на фоні вже глобального конфлікта в фазі війни.
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16.08.2023 22:08 Ответить
Гнилість керівництва індії проявляється у цій події з новою силою.
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16.08.2023 22:10 Ответить
ВВП на душу населення в Україні на 01.07.2023 - 4650 дол., в Індії - 2600. Країна, в яких половина населення миється в Ганзі, мнит себе великою. Бере не якістю, а кількістю, а туди ж, у передові.
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16.08.2023 22:11 Ответить
Війна висвітила всю мразоту у світі.
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16.08.2023 22:18 Ответить
Українці не ображаються, що кудись там не запросили Шашликовича. Його вже і до Закарпаття незабаром не запросять. Та й рояль до Делі не везуть - як у попередніх серіях до Вільнюса та Джидди.
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16.08.2023 22:36 Ответить
То есть будут развивать сотрудничество с государством террористом являясь соучастниками его преступлений.
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16.08.2023 22:46 Ответить
Авжеж, запуск російських ракет по України - це зростання і розвиток, а попадання їх в українські житлові будинки і порти - це руйнування і занепад.
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16.08.2023 22:46 Ответить
Мексіка і Аргентина - бувші іспанські колонії входять в G20, а Іспания - ні .
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16.08.2023 23:03 Ответить
Якось не зайшла їм гра на піаніно у вкраденому номері...
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16.08.2023 23:57 Ответить
За такі демарші, треба вимагати бойкот індійській товарів
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17.08.2023 04:15 Ответить
Да, россия - это такой рост, что аж прямо развитие.
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17.08.2023 08:40 Ответить
Нажаль Індія має рацію. Якби не допомога західну, гауляйтером України був би зараз Єрмак, Зеленський повернувся би за контрактом до цирку, Арахамія пристроїв ся би десь біля Абрамовича. Арістович змінив би шкарпетки, тощо
Про який розвиток може йти мова коли під час війни країна не змогла відбудувати власний ВПК ???
Боляче то розуміти? Що є банановою республікою? ТАК.
Але висновків ніхто досить не робить.
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17.08.2023 12:00 Ответить
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