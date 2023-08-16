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Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, замещая нефть из РФ, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По данным Bloomberg, Китай резко нарастил закупку нефти в Иране, замещая ею нефть из РФ, которая становится все дороже и стоит выше установленного Западом потолка цен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Факты.
В августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки – рекордный объем как минимум за последние 10 лет.
По сравнению с январем-июлем спрос на иранскую нефть вырос более чем в 1,5 раза.
Трейдеры, работающие в регионе, рассказали Bloomberg, что причина – в цене. Иранская нефть предлагается со скидкой $10 за баррель до Brent и стоит значительно дешевле российской.
Топ комментарии
+9 три - пятнадцать
показать весь комментарий16.08.2023 20:31
+5 Юрій Гросарчук fac575f1
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+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий16.08.2023 21:29
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голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
так то був захід, який і досі вас стримує?
кацапня, китай, іран, пельмень, суелліна самбрера і десь там сбоку тихо скавчить наура.
Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .