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Новости За рубежом
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Иран (1556) Китай (2399) нефть (1807)

Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, замещая нефть из РФ, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

По данным Bloomberg, Китай резко нарастил закупку нефти в Иране, замещая ею нефть из РФ, которая становится все дороже и стоит выше установленного Западом потолка цен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Факты.

В августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки – рекордный объем как минимум за последние 10 лет.

По сравнению с январем-июлем спрос на иранскую нефть вырос более чем в 1,5 раза.

Трейдеры, работающие в регионе, рассказали Bloomberg, что причина – в цене. Иранская нефть предлагается со скидкой $10 за баррель до Brent и стоит значительно дешевле российской.

Читайте также: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти, - Bloomberg
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Топ комментарии
+9
в 2019му ніхто нікого не стримував,
голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
так то був захід, який і досі вас стримує?
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16.08.2023 20:31
+5
Ой, как неудобно. Нефритовый стержень в спина *****.
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16.08.2023 20:21
+5
Соловйов назвав німецьку компанію " Мерседес " - нацистской сволочью .! Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь?» - заявил он в эфире телеканала «Россия-1». .
Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .
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16.08.2023 21:29
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Ой, как неудобно. Нефритовый стержень в спина *****.
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16.08.2023 20:21 Ответить
Нас стримує захід а кацапів буде стримувати Китай щоб не одна сторона не перемогла,а положивши гори трупів врешті решт сіли за стіл переговорі,нажаль така реальність
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16.08.2023 20:24 Ответить
в 2019му ніхто нікого не стримував,
голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
так то був захід, який і досі вас стримує?
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16.08.2023 20:31 Ответить
стримує захід? а вы не охренели уже?
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16.08.2023 20:33 Ответить
вийди за рамки ілюзій
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16.08.2023 20:53 Ответить
Вы понимаете что было бы сейчас с Украиной если бы не Запад?
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16.08.2023 21:09 Ответить
де стримує. як стримує, що забороняє асфальтом по кацапах кидатись?
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18.08.2023 07:56 Ответить
щє є винісуелла.
кацапня, китай, іран, пельмень, суелліна самбрера і десь там сбоку тихо скавчить наура.
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16.08.2023 20:29 Ответить
Пуцен - ввєді вайска в Іран .
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16.08.2023 20:44 Ответить
куйлу потрібні гроші-"продам докуя і дешево"
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16.08.2023 20:44 Ответить
Соловйов назвав німецьку компанію " Мерседес " - нацистской сволочью .! Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь?» - заявил он в эфире телеканала «Россия-1». .
Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .
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16.08.2023 21:29 Ответить
Опять "удар в псину"
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16.08.2023 22:05 Ответить
а Іран хіба не під санкціями? Чи китайозам пофіг...
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16.08.2023 22:54 Ответить
под чьими санкциями? китайцы скупают всю нефть где только можно по-дешевле и сильно занижают закупочные цены
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17.08.2023 00:47 Ответить
Коли почнуть підводити підсумки цієї війни - Іран вийде у найбільшій вигоді - фінансово
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17.08.2023 03:57 Ответить
 
 