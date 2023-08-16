Первое гражданское судно прошло через украинский гуманитарный коридор в Черном море, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 августа обнародовал информацию, что первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор: выйдя из Одесского порта, направляется в Босфор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно идет в Босфор.

Ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора. ИМО еще раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвало Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

Море должно быть безопасным для всех. Это важно для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореходства – фундаментальные принципы международных отношений".

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