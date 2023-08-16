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Новости Война в Украине
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Зеленский (16523) Черное море (1331) гуманитарный коридор (115) судоходство (22)

Первое гражданское судно прошло через украинский гуманитарный коридор в Черном море, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,чорне,корабель

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 августа обнародовал информацию, что первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор: выйдя из Одесского порта, направляется в Босфор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно идет в Босфор.

Ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора. ИМО еще раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвало Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

Море должно быть безопасным для всех. Это важно для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореходства – фундаментальные принципы международных отношений".

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Топ комментарии
+13
він з суфлером своїми відосами кожний вечір вже заїбав всю країну.
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16.08.2023 21:09
+8
і ще треба йому подякувати за сьогоднішній захід сонця вручну.
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16.08.2023 21:10
+6
речник міністра транспорта?
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16.08.2023 21:04
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речник міністра транспорта?
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16.08.2023 21:04 Ответить
Берите выше, начальник пароходства.
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16.08.2023 21:06 Ответить
він з суфлером своїми відосами кожний вечір вже заїбав всю країну.
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16.08.2023 21:09 Ответить
Так не можна! Президент, обраний "мудрим нарідом", працює!
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16.08.2023 22:08 Ответить
100%-- Уже Тошнит!
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17.08.2023 16:06 Ответить
сам лоцманом був кловака
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16.08.2023 21:09 Ответить
боцман затопленой галеры
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16.08.2023 21:10 Ответить
как вариант, тем более что раб на галере уже есть - пуйло.
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16.08.2023 21:12 Ответить
ИМХО это не гуманитарный коридор, а просто международные нейтральные воды.
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16.08.2023 21:06 Ответить
Під час війни - нейтральні води? Гітлер тоже так думав?
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16.08.2023 22:18 Ответить
Де юре войну никто никому не объявлял, если вы не в курсе.
Так что да, де юре воды вполне себе нейтральные.
Да и в условиях объявленной войны их статус бы не изменился.
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16.08.2023 23:02 Ответить
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16.08.2023 21:06 Ответить
і ще треба йому подякувати за сьогоднішній захід сонця вручну.
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16.08.2023 21:10 Ответить
Прошла весна, настало лето. Спасибо Зелюшке за это!
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16.08.2023 21:12 Ответить
Вот скажите когда его видишь каждый раз хочется пендаля сунуть…..а при Порохе было не дай Бог от него пендаля получить.Навыбирали малоросы здравым на голову себе на Ж приключений.
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16.08.2023 21:33 Ответить
понты это конечно хорошо, но видео кацапов с высадившимся на сухогруз десантом, произведет на судовладельцев и фрахтователей несоизмеримо бОльший эффект
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16.08.2023 21:12 Ответить
А тепер хай «висаджуються» на «китайське» судно. І будемо бачити що і як)
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16.08.2023 21:17 Ответить
буба лоцман!
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16.08.2023 21:16 Ответить
поцман? Не чує баба...
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16.08.2023 22:32 Ответить
глухий клован? - гуя собі папер вкинув....
а де на поржать?
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16.08.2023 22:38 Ответить
таке буває, коли вже не розумієш украінських мемів.
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16.08.2023 22:49 Ответить
А бомбежка портов на Дунае - заслуга зеленого фельдмаршала?
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16.08.2023 21:20 Ответить
ні - то якись кацапські тварі,
до яких зелені тварі не мають ніякої причетності.
ну так, дехто, але тут не треба перейматися...
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16.08.2023 21:26 Ответить
Ну так себе "перемога". Этот контейнеровоз с 22 года там стоял. Возможно владельцы договорились про выпуск судна. Главная проблема в пропуске кораблей в наши порты. РФ ведь думает что нам оружие кораблями завозят...
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16.08.2023 21:26 Ответить
От що надводний дрон "животворящий" виконує !
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16.08.2023 21:30 Ответить
лоцман, мля...
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16.08.2023 21:31 Ответить
Ти ще гучніше про це розтруби, кусок тупого ідіота. І завтра знову по Одеським потртам прилетить.
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16.08.2023 21:46 Ответить
Взагалі-то, ця інфа не для нас, а для власників та страхувальників морських перевезень. Типу, вже безпечно, можна плавати.
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17.08.2023 07:24 Ответить
Ох, як ************ плющить. Шавки гавкають, а караван з українським зерном іде.
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16.08.2023 21:54 Ответить
Ну як би там не було- а от йух вам,кацапи!
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16.08.2023 22:19 Ответить
 
 