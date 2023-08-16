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Черное море (1331) дроны (2080) Костенко Роман (133)

Украина работает над тем, чтобы лишить врага какого-либо контроля в море, - Роман Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,морський

Признание того, что именно украинские силы стоят за ударами по Крыму и Керченскому мосту, имеют большое значение и влияние на врага. С одной стороны, это сдерживающий элемент, а с другой — политический сигнал.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко.

"Враг должен понимать, что он не может себя свободно чувствовать в наших акваториях, что мы развиваемся и будем дальше наносить удары. Это элемент сдерживания, который не позволит россиянам подходить ближе или думать, что они контролируют что-нибудь в Черном море", - объяснил народный депутат.

Такие украинские удары имеют политический и дипломатический подтекст и посылают четкие сигналы другим странам.

"Это имеет дипломатический и политический подтекст. Весь мир видит, что россия, имея серьезный Черноморский флот, потеряла свой флагман, страдает от атак на другие корабли и не может контролировать море. Украина бьется и делает все, чтобы восстановить контроль над акваториями", - констатировал представитель "Голоса".

Как известно, 16 августа CNN обнародовало видео атаки экспериментального морского беспилотника на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Позже глава Службы безопасности Малюк рассказал, что дроны назвали "SeaBaby" по инициативе личного состава. Это уникальная разработка СБУ. Их производят на одном из подземных производств в Украине.

Читайте также: Украина угрожает теневому флоту РФ в Черном море, - Politico
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Топ комментарии
+8
а давайт так - ми читаємо новини вранці і цей Костенко написав - "Ми позбавили ворога контролем над морем".

Як набридло ось цей майбутній час - два-три тижні, навесні увійдемо до Криму, випустимо мільйон безпілотників, розробляємо, запровадимо, покращимо, наростимо, пересядемо на Ф16 тощо
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16.08.2023 22:11
+3
"Це унікальна розробка СБУ." - СБУ вже зайнялось конструкторською та науково-виробничою діяльністю. Тільки не тим чим зобов'язана займатись.

А за які кошти СБУ виконує ці роботи?
Чого дурна піхота в окопах сидить? Хай ідуть відловлювати шпигунів або літаки розробляти йдуть.
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16.08.2023 22:25
+3
пипець - хоть паржом

СБУ не тролінгом повинно займатись...

країна клоунів
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16.08.2023 22:26
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Мені цікаво, чи можна на той Дрон причепити щей пакет Нурсів?

Чи можна створити такий Дрон по типу судна на повітряній подушці який зможе і по суші рухатися?

Дрони-камікадзе на підводних крилах?

Підводний дрон-камікадзе?
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16.08.2023 22:05 Ответить
Якщо цікаво, то можна ж і погуглити.
Ось, наприклад, підводний дрон-камікадзе в розробці - керовані торпеди Toloka.
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16.08.2023 22:32 Ответить
от і добре, працюйте - клюва тільки зеленого прикртийте над чим Україна працює...
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16.08.2023 22:05 Ответить
Це якійсь фантазії. Одними надводними дронами ніякого "повного" контролю не позбавити.
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16.08.2023 22:06 Ответить
як звіти до кацапнявого гетьштабу.
невже така нетерплячка?
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16.08.2023 22:07 Ответить
а давайт так - ми читаємо новини вранці і цей Костенко написав - "Ми позбавили ворога контролем над морем".

Як набридло ось цей майбутній час - два-три тижні, навесні увійдемо до Криму, випустимо мільйон безпілотників, розробляємо, запровадимо, покращимо, наростимо, пересядемо на Ф16 тощо
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16.08.2023 22:11 Ответить
СБУ ,конечно
Отлично потроллило русню
Названием украинского морского дрона
SEA BABY- это зачет!!!
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16.08.2023 22:20 Ответить
пипець - хоть паржом

СБУ не тролінгом повинно займатись...

країна клоунів
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16.08.2023 22:26 Ответить
"Румун", розкажи про цей тролінг кацапорилим-вони були не у захваті від пошкоджень того так званого кримського мосту і проблем з військовою логістикою через це. Тож про "паржом"-"пєші ісчо".
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16.08.2023 23:09 Ответить
пипець - черговий представник мудрого наріду вималювався...
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17.08.2023 05:56 Ответить
"Це унікальна розробка СБУ." - СБУ вже зайнялось конструкторською та науково-виробничою діяльністю. Тільки не тим чим зобов'язана займатись.

А за які кошти СБУ виконує ці роботи?
Чого дурна піхота в окопах сидить? Хай ідуть відловлювати шпигунів або літаки розробляти йдуть.
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16.08.2023 22:25 Ответить
вместо ловли ермаков, кротов, пашей-мерседесов, разминировщиков крымского коридора, СБУ занимается пиаром.
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16.08.2023 22:31 Ответить
ze-гниди зрозуміли що найвигідніше розводити лохів, от і клепають відосики...
бидло плескає в долоні і під цей шумок мільярдами розкрадають і розпродують країну...
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16.08.2023 22:44 Ответить
Вся государственная стратегия ВМС Украины свелась к торопливо затопленному Сагайдачному. Сидела же элитка сраная, хенералы, адмиралы.... Ни одного морского боя, только позорные сдачи в плен без единого выстрела. И да, тогда сидели СБУшники в наших катерах, что до войны взяли на абордаж россияне в Керченком проливе. какали торопливо от страха.
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16.08.2023 22:30 Ответить
Має значення лише одне знищення кораблів які несуть ракети.Все інше це не важливо.Бо воно не буде мати значення і вплив.
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16.08.2023 22:43 Ответить
діпутат не може не пздіти.
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16.08.2023 22:47 Ответить
Ви знаєте роботу депутата Костенка і воїна Костенка?
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17.08.2023 04:36 Ответить
 
 