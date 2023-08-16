Украина работает над тем, чтобы лишить врага какого-либо контроля в море, - Роман Костенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Признание того, что именно украинские силы стоят за ударами по Крыму и Керченскому мосту, имеют большое значение и влияние на врага. С одной стороны, это сдерживающий элемент, а с другой — политический сигнал.
Как информирует Цензор.НЕТ, так считает народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко.
"Враг должен понимать, что он не может себя свободно чувствовать в наших акваториях, что мы развиваемся и будем дальше наносить удары. Это элемент сдерживания, который не позволит россиянам подходить ближе или думать, что они контролируют что-нибудь в Черном море", - объяснил народный депутат.
Такие украинские удары имеют политический и дипломатический подтекст и посылают четкие сигналы другим странам.
"Это имеет дипломатический и политический подтекст. Весь мир видит, что россия, имея серьезный Черноморский флот, потеряла свой флагман, страдает от атак на другие корабли и не может контролировать море. Украина бьется и делает все, чтобы восстановить контроль над акваториями", - констатировал представитель "Голоса".
Как известно, 16 августа CNN обнародовало видео атаки экспериментального морского беспилотника на Крымский мост, произошедшей 17 июля.
Позже глава Службы безопасности Малюк рассказал, что дроны назвали "SeaBaby" по инициативе личного состава. Это уникальная разработка СБУ. Их производят на одном из подземных производств в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Чи можна створити такий Дрон по типу судна на повітряній подушці який зможе і по суші рухатися?
Дрони-камікадзе на підводних крилах?
Підводний дрон-камікадзе?
Ось, наприклад, підводний дрон-камікадзе в розробці - керовані торпеди Toloka.
невже така нетерплячка?
Як набридло ось цей майбутній час - два-три тижні, навесні увійдемо до Криму, випустимо мільйон безпілотників, розробляємо, запровадимо, покращимо, наростимо, пересядемо на Ф16 тощо
Отлично потроллило русню
Названием украинского морского дрона
SEA BABY- это зачет!!!
СБУ не тролінгом повинно займатись...
країна клоунів
А за які кошти СБУ виконує ці роботи?
Чого дурна піхота в окопах сидить? Хай ідуть відловлювати шпигунів або літаки розробляти йдуть.
бидло плескає в долоні і під цей шумок мільярдами розкрадають і розпродують країну...