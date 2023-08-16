Украина работает над тем, чтобы лишить врага какого-либо контроля в море, - Роман Костенко

Признание того, что именно украинские силы стоят за ударами по Крыму и Керченскому мосту, имеют большое значение и влияние на врага. С одной стороны, это сдерживающий элемент, а с другой — политический сигнал.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко.

"Враг должен понимать, что он не может себя свободно чувствовать в наших акваториях, что мы развиваемся и будем дальше наносить удары. Это элемент сдерживания, который не позволит россиянам подходить ближе или думать, что они контролируют что-нибудь в Черном море", - объяснил народный депутат.

Такие украинские удары имеют политический и дипломатический подтекст и посылают четкие сигналы другим странам.

"Это имеет дипломатический и политический подтекст. Весь мир видит, что россия, имея серьезный Черноморский флот, потеряла свой флагман, страдает от атак на другие корабли и не может контролировать море. Украина бьется и делает все, чтобы восстановить контроль над акваториями", - констатировал представитель "Голоса".

Как известно, 16 августа CNN обнародовало видео атаки экспериментального морского беспилотника на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Позже глава Службы безопасности Малюк рассказал, что дроны назвали "SeaBaby" по инициативе личного состава. Это уникальная разработка СБУ. Их производят на одном из подземных производств в Украине.

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