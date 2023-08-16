Мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой. Надо усиливать ПВО, – Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 в ближайшую осень или зиму. Поэтому сейчас необходимо усилить противовоздушную оборону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", - подчеркнул Игнат.
По его словам, на самолеты были большие надежды, поскольку они могли стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетного терроризма России.
"Но, как там ни было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики будут в ближайшее время учиться. Но вместе с тем усиление нашего ПВО нужно проводить", - добавил спикер Воздушных сил.
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