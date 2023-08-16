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США (23177) ядерное топливо (170) топливо (615) Галущенко (174)

В следующем году Украина и США могут лишить "Росатом" монополии на рынке ядерного топлива, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ядерне,паливо

Совместное украинско-американское производство ядерного топлива для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского образца в следующем году может разрушить монополию российского "Росатома" на поставку топлива для ВВЭР-440.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

Проект реализуется совместно с американской компанией Westinghouse при поддержке Евросоюза, который тоже стремится избавиться от зависимости части своих АЭС от россиян.

"Я очень ожидаю, что в следующем году мы сможем выйти на промышленное производство. Это уничтожит монополию России в этом сегменте", – заявил Галущенко.

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На украинских АЭС из 15 энергоблоков два являются блоками старого образца ВВЭР-440, горючее для которых монопольно производит Россия. Для других блоков ВВЭР-1000 есть возможность покупать ядерное топливо у Westinghouse. Еще до начала полномасштабного вторжения Украина покупала у американской компании топливо для семи реакторов.

"Это дало нам возможность сразу после большой агрессии прекратить все отношения с россиянами в сфере снабжения горючего", - отметил Галущенко.

Он считает, что международное сообщество должно как можно скорее ввести санкции против российской атомной энергетики, чтобы снизить влияние России на рынок ядерного топлива в мире.

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Топ комментарии
+6
Ще дожити треба до наступного року .
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16.08.2023 22:56
+6
"Галантєрєйщик і Кардінал, ето сіла!"
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16.08.2023 23:39
+4
Галущенко має сидіти як і вся деркачівсьКа шобла. А лапшу про позбавлення тільки для лохторлтних лохів
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16.08.2023 22:46
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Галущенко має сидіти як і вся деркачівсьКа шобла. А лапшу про позбавлення тільки для лохторлтних лохів
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16.08.2023 22:46 Ответить
Ще дожити треба до наступного року .
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16.08.2023 22:56 Ответить
Дебілущенко краще б думав як наступну зиму переживати, а не за росатом хвилювався.
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16.08.2023 23:00 Ответить
Що воно меле, яке паливо!!?? Ця деркачівська мафія майже знищила атомну галузь, ЗАЕС немає, СхідГЗК банкрот, завод з виробництва палива навіть у проектах немає. Курки кремлівські
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16.08.2023 23:11 Ответить
Як звучить - Україна та США....
Це звісно дуже патріотично (негайно орден Галущенку!!! А краще два і нагородну зброю!), але схоже, що мова йде про продаж американською фірмою Westinghouse палива для ВВЕР-440. В тому числі і нам. І де тут Україна, яка, "може позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива........для ЄС"? Креслення паливної збірки для ВВЕР-440 передали американцям?
От якби мова йшла про давно та вкарай необхідний свій завод з виробництва ядерного палива, за участю Westinghouse... але під час війни, його побудова це фантастика.
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16.08.2023 23:12 Ответить
З нас сировина, а з них готовий виріб. Партнерство занадто голосне слово для такої співпраці, але я умов домовленостей не бачів.
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17.08.2023 07:34 Ответить
Тобто "співпраця" з Росатомом 2.0.
Для країни з великою кількістю ядерних реакторів, величезними покладами урану, увесь час нашої незалежності, міняти нашу сировину на продукт її переробки (з нашою доплатою звісно), це позор, дурість і державна зрада. Особливо враховуючи стратегічне значення ядерної енергетики для нас.
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17.08.2023 08:48 Ответить
А як ти хоч в умовах війни завод ядер. палива зробить? Його розбомлять ще на етапі закладки фундаменту.
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17.08.2023 08:51 Ответить
Читай написане вище "але під час війни, його побудова це фантастика".
Такий завод, до побудови, ще декілька років будуть тільки проектувати. А війна не триватиме вічно, і потрібно думати наперед, а не сидіти і "чекати у моря погоди". Потрібно уже зараз залучати іноземні компанії (і не китайців, до речі), до реалізації такого підприємства, а не тільки міняти сировину на продукцію.
P.S. Я знаю про завод у Смоліне, але його стадія, десь між - натягли огороджувальну стрічку, та вирили котлован.
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17.08.2023 09:07 Ответить
"Галантєрєйщик і Кардінал, ето сіла!"
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16.08.2023 23:39 Ответить
зеленский с ахметовым неплохо заработали на развале
атомной энергетики, теперь кодляк придумывает байки для лохов
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17.08.2023 07:58 Ответить
а почему ее развалили? атомка нас как раз вытащила этой зимой
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20.08.2023 23:59 Ответить
охметов и зеленский мутными схемами доили энергорынок,
перепродавали эл.энергию как зелёную,атомную энергетику держали в чёрном теле, развалом нельзя назвать, но при такой политике развития не было бы, а так да, можно сказать вытащила ...
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25.08.2023 21:13 Ответить
пускай сначала прекратят это сотрудничество, а потом будем говорить. А то от наших европейских партнеров тоже хватает пустых обещаний
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20.08.2023 23:58 Ответить
 
 