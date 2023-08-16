В следующем году Украина и США могут лишить "Росатом" монополии на рынке ядерного топлива, - Галущенко

Совместное украинско-американское производство ядерного топлива для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского образца в следующем году может разрушить монополию российского "Росатома" на поставку топлива для ВВЭР-440.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

Проект реализуется совместно с американской компанией Westinghouse при поддержке Евросоюза, который тоже стремится избавиться от зависимости части своих АЭС от россиян.

"Я очень ожидаю, что в следующем году мы сможем выйти на промышленное производство. Это уничтожит монополию России в этом сегменте", – заявил Галущенко.

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На украинских АЭС из 15 энергоблоков два являются блоками старого образца ВВЭР-440, горючее для которых монопольно производит Россия. Для других блоков ВВЭР-1000 есть возможность покупать ядерное топливо у Westinghouse. Еще до начала полномасштабного вторжения Украина покупала у американской компании топливо для семи реакторов.

"Это дало нам возможность сразу после большой агрессии прекратить все отношения с россиянами в сфере снабжения горючего", - отметил Галущенко.

Он считает, что международное сообщество должно как можно скорее ввести санкции против российской атомной энергетики, чтобы снизить влияние России на рынок ядерного топлива в мире.

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