В следующем году Украина и США могут лишить "Росатом" монополии на рынке ядерного топлива, - Галущенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Совместное украинско-американское производство ядерного топлива для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) советского образца в следующем году может разрушить монополию российского "Росатома" на поставку топлива для ВВЭР-440.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
Проект реализуется совместно с американской компанией Westinghouse при поддержке Евросоюза, который тоже стремится избавиться от зависимости части своих АЭС от россиян.
"Я очень ожидаю, что в следующем году мы сможем выйти на промышленное производство. Это уничтожит монополию России в этом сегменте", – заявил Галущенко.
На украинских АЭС из 15 энергоблоков два являются блоками старого образца ВВЭР-440, горючее для которых монопольно производит Россия. Для других блоков ВВЭР-1000 есть возможность покупать ядерное топливо у Westinghouse. Еще до начала полномасштабного вторжения Украина покупала у американской компании топливо для семи реакторов.
"Это дало нам возможность сразу после большой агрессии прекратить все отношения с россиянами в сфере снабжения горючего", - отметил Галущенко.
Он считает, что международное сообщество должно как можно скорее ввести санкции против российской атомной энергетики, чтобы снизить влияние России на рынок ядерного топлива в мире.
Пожалуйста, подождите...
Це звісно дуже патріотично (негайно орден Галущенку!!! А краще два і нагородну зброю!), але схоже, що мова йде про продаж американською фірмою Westinghouse палива для ВВЕР-440. В тому числі і нам. І де тут Україна, яка, "може позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива........для ЄС"? Креслення паливної збірки для ВВЕР-440 передали американцям?
От якби мова йшла про давно та вкарай необхідний свій завод з виробництва ядерного палива, за участю Westinghouse... але під час війни, його побудова це фантастика.
Для країни з великою кількістю ядерних реакторів, величезними покладами урану, увесь час нашої незалежності, міняти нашу сировину на продукт її переробки (з нашою доплатою звісно), це позор, дурість і державна зрада. Особливо враховуючи стратегічне значення ядерної енергетики для нас.
Такий завод, до побудови, ще декілька років будуть тільки проектувати. А війна не триватиме вічно, і потрібно думати наперед, а не сидіти і "чекати у моря погоди". Потрібно уже зараз залучати іноземні компанії (і не китайців, до речі), до реалізації такого підприємства, а не тільки міняти сировину на продукцію.
P.S. Я знаю про завод у Смоліне, але його стадія, десь між - натягли огороджувальну стрічку, та вирили котлован.
атомной энергетики, теперь кодляк придумывает байки для лохов
перепродавали эл.энергию как зелёную,атомную энергетику держали в чёрном теле, развалом нельзя назвать, но при такой политике развития не было бы, а так да, можно сказать вытащила ...