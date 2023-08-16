В течение 16 августа россияне 31 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 244 взрыва, - ОВА
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В течение дня россияне произвели 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 244 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская, Николаевская громады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.
В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг бил из минометов (49 взрывов) и артиллерии (2 взрыва)
Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (43 взрыва).
Середино-Будская громада: был минометный обстрел (37 взрывов). В результате одного из обстрелов была убита лошадь.
Белопольская громада: совершен гранатометный (34 взрыва) и минометный (27 взрывов) обстрелы.
Шалыгинская громада: 27 мин сбросил враг на территорию громады.
Юнаковская громада: был гранатометный обстрел (20 взрывов).
Николаевская сельская громада: произведен обстрел из танка (15 взрывов)".
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