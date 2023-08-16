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обстрел (20132) Сумская область (1840)

В течение 16 августа россияне 31 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 244 взрыва, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

В течение дня россияне произвели 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 244 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская, Николаевская громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг бил из минометов (49 взрывов) и артиллерии (2 взрыва)

Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (43 взрыва).

Середино-Будская громада: был минометный обстрел (37 взрывов). В результате одного из обстрелов была убита лошадь.

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Белопольская громада: совершен гранатометный (34 взрыва) и минометный (27 взрывов) обстрелы.

Шалыгинская громада: 27 мин сбросил враг на территорию громады.

Юнаковская громада: был гранатометный обстрел (20 взрывов).

Николаевская сельская громада: произведен обстрел из танка (15 взрывов)".
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