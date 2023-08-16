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госзакупки (959) Минобороны (8222) Николаенко Татьяна (290)

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны создал рабочую группу для изучения ситуации с закупкой оружия и по каким ценам это делалось

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міноборони

Об этом в своем Facebook сообщила представительница ГАР МО Татьяна Николаенко.

Как пояснила журналистка в комментарии Цензор.НЕТ, поводом к созданию группы стала последняя публикация NYT о якобы накручивании цен поставщиками Минобороны.

"Несмотря на то, что текст издания в основном базируется на перечне старых обвинений в адрес Сергея Пашинского, там содержатся утверждения, которые портят репутацию не только конкретной персоны, но и государства. А потому эти упреки следует проверить", - отметила Николаенко.

"Кроме того, ранее в СМИ вышел ряд материалов по дебиторской задолженности при поставке оружия. Понимая, что у него могут быть вполне объективные причины, я не могу исключать, что некоторыми игроками рынка двигало исключительно желание наживы. Да, лично для меня очень странные обстоятельства заключения контракта с "Львовским арсеналом", с которым МО теперь вынуждено судиться"-, отметила представитель совета.

Она также напомнила, что министр обороны Алексей Резников в прошлом году сам уволил двух руководителей государственных специмпортеров оружия за завышение цен.

Читайте также: Минобороны заявляет, что не осуществляло закупку некачественной формы для ВСУ
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Топ комментарии
+14
Українка хотіла допомогти українським військовим, тому везла з Данії гуманітарку Загрузила жінка бус під зав'язку, щоб більше хлопців щось отримало. На польському кордоні вона дізналася, що в неї перегруз. Поляки поставилися до неї із розумінням і закрили очі на заборону.
А на українському кордоні її зустріла брава українська митниця, яка не дала перетнути кордон. Через перегруз вони вимагали в неї хабаря, хоча і знали, що це їде допомога для хлопців на передовій
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16.08.2023 23:40
+13
Суки де діли 36 мільярдів?
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16.08.2023 23:49
+7
Та все поняли. Во всём виноват Порошенко.
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16.08.2023 23:34
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Оооо. Ще нічого не перевірили, а вона вже відбілює. Невже знайшли спільну мову і поділили інтереси?
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16.08.2023 23:29 Ответить
При Міноборони?!

Далі можна не читати.
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16.08.2023 23:33 Ответить
Та все поняли. Во всём виноват Порошенко.
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16.08.2023 23:34 Ответить
Українка хотіла допомогти українським військовим, тому везла з Данії гуманітарку Загрузила жінка бус під зав'язку, щоб більше хлопців щось отримало. На польському кордоні вона дізналася, що в неї перегруз. Поляки поставилися до неї із розумінням і закрили очі на заборону.
А на українському кордоні її зустріла брава українська митниця, яка не дала перетнути кордон. Через перегруз вони вимагали в неї хабаря, хоча і знали, що це їде допомога для хлопців на передовій
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16.08.2023 23:40 Ответить
Суки де діли 36 мільярдів?
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16.08.2023 23:49 Ответить
там де і куртки і броня - коротше трони - дрони....
і всі всім забеспечені - 73 -плавно до 87...
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17.08.2023 01:15 Ответить
А чому б цим не зайнятись правоохоронним органам? Тим більше є численні причини вважати що корупція там процвітає. А то якась група при міноборони буде проводити не розслідування , а «вивчення ситуації», ще й з натяком вивчатимуть ситуацію по попередниках
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17.08.2023 00:13 Ответить
Та хто ж не знає, о це ОПа на чолі з Єрмаком, Татаровим та Подоляком??? Нахіба створювати якісь групи та комісії, щоб це взнати? Але при цій Зельоній системі їх вже не здолати.
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17.08.2023 00:31 Ответить
З 2014 року?
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17.08.2023 00:33 Ответить
Міноборони буде саме себе перевіряти? (рада при Міноборони)

А де наші всі НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, ВАС(Вищий антикорупційний суд)?

У нас же до хренища антикорупційних органів. Уявляєте скільки грошей вони з"їдають?
І ось нате вам - мало виявилось, створили раду при Міноборони

І що тепер кожне відомство, незважаючи на силу силенну антикорупційних органів, буде створювати ще й ради при міністерствах?

Та нам ніяких грошей не вистачить на захист, на зброю, якщо ми будемо кормити усю цю антикорупційну братію, яка ще й не показує ніде ніяких
результатів!
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17.08.2023 00:35 Ответить
Забув, ще ж

Національна рада з питань антикорупційної політики - це консультативно-дорадчий орган при Президентові України,

який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України.

Всього аж 6(шість!) антикорупційних органів, які кормляться з бюджету!
І всіма завідує ОПА

А Україна з протягнутою рукою просить у Європи та НАТО - памажите!

До чого ж ви, зелені, довели країну !
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17.08.2023 00:44 Ответить
Правоохоронцам нет веры , тогда нахрена они нужны ?? Кухарки делают аудит (!!) все как 1918 году .
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17.08.2023 00:48 Ответить
Без гільйотини хрін розберешся з пацюками.
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17.08.2023 02:30 Ответить
Если поскролить вниз, то на той же странице в похожих новостях выясняется, что этот совет яйцопо17 и утверждал в апреле 2023. А сейчас эти очередные бесполезные дармоеды из ненужного комитета с трескучим названием придут его проверять и немедленно все раскроют и обнародуют.
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17.08.2023 05:06 Ответить
корупція в МО була весь час, тому потрібно Пентагон просити відкрити філію в Україні для всіх закупівель щоб замінити наперстників. і звільняти нікого не потрібно, на фронт всіх цих спеціалістів. хочете повернути 36 млрд - просіть допомогу ФБР, вони знайдуть і допоможуть заарештувати та повернути ці кошти
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17.08.2023 06:01 Ответить
Прочитали где эта публикация? "Про це у своєму Facebook повідомила представниця ГАР МО Тетяна Ніколаєнко." Если кто то считает что можно запросто купить нужное оружие на рынке я вас разочарую. Не все так просто, на каждый контракт и партию оружия государство продавец в лице экспортных комитетов выдает лицензию, собирается такой комитет раз в месяц и если нет кворума заседание переносится. Далее EUC Украины не факт что пройдет. В Сербии к примеру EUC от стран ЕС и Украины не проходит никак. А в Сербии ряд заводов очень вкусную продукцию выпускают. Еще есть Америка которая должна одобрить покупку, не знали? Но это практически так. И не только в Сербии так. По сему большую роль играют посредники, без них не решить некоторые вещи. И все эти покупки проходят под грифом секретно и не фиг всяким представителям гражданских совать свой "разоблачительный нос" куда не просят! Надо за такие вещи наказывать вплоть до статьи за госизмену во время войны! Предоставить контроль за этим умным людям из ГУР и СБУ!
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17.08.2023 06:04 Ответить
Постфактум випхнуть на очі якогось сіромаху.
Тицнуть на нього "чесними доказами" по звязаному тулупу. І все.
Так було з продовженням і зміною кількості перебування військових по договору оренди в криму для рашиської армії.
Так було, коли на бронітехниці не знайшли нічних приладів.
Так було при конвоювання трьох повністю заповнених персоналом(людьми) катерів в бік бердянська.
Так і зі складами , які зараз вважають були для сховку вже зіпсованих снарядів тощо.
Якщо підсумовувати - то ціх обранців цілком задовольняє метод ось вам негідник і звільнення, як покарання.
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17.08.2023 07:55 Ответить
 
 