Общественный антикоррупционный совет при Минобороны создал рабочую группу для изучения ситуации с закупкой оружия и по каким ценам это делалось

Об этом в своем Facebook сообщила представительница ГАР МО Татьяна Николаенко.

Как пояснила журналистка в комментарии Цензор.НЕТ, поводом к созданию группы стала последняя публикация NYT о якобы накручивании цен поставщиками Минобороны.

"Несмотря на то, что текст издания в основном базируется на перечне старых обвинений в адрес Сергея Пашинского, там содержатся утверждения, которые портят репутацию не только конкретной персоны, но и государства. А потому эти упреки следует проверить", - отметила Николаенко.

"Кроме того, ранее в СМИ вышел ряд материалов по дебиторской задолженности при поставке оружия. Понимая, что у него могут быть вполне объективные причины, я не могу исключать, что некоторыми игроками рынка двигало исключительно желание наживы. Да, лично для меня очень странные обстоятельства заключения контракта с "Львовским арсеналом", с которым МО теперь вынуждено судиться"-, отметила представитель совета.

Она также напомнила, что министр обороны Алексей Резников в прошлом году сам уволил двух руководителей государственных специмпортеров оружия за завышение цен.

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