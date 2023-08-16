Общественный антикоррупционный совет при Минобороны создал рабочую группу для изучения ситуации с закупкой оружия и по каким ценам это делалось
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Об этом в своем Facebook сообщила представительница ГАР МО Татьяна Николаенко.
Как пояснила журналистка в комментарии Цензор.НЕТ, поводом к созданию группы стала последняя публикация NYT о якобы накручивании цен поставщиками Минобороны.
"Несмотря на то, что текст издания в основном базируется на перечне старых обвинений в адрес Сергея Пашинского, там содержатся утверждения, которые портят репутацию не только конкретной персоны, но и государства. А потому эти упреки следует проверить", - отметила Николаенко.
"Кроме того, ранее в СМИ вышел ряд материалов по дебиторской задолженности при поставке оружия. Понимая, что у него могут быть вполне объективные причины, я не могу исключать, что некоторыми игроками рынка двигало исключительно желание наживы. Да, лично для меня очень странные обстоятельства заключения контракта с "Львовским арсеналом", с которым МО теперь вынуждено судиться"-, отметила представитель совета.
Она также напомнила, что министр обороны Алексей Резников в прошлом году сам уволил двух руководителей государственных специмпортеров оружия за завышение цен.
Пожалуйста, подождите...
Далі можна не читати.
А на українському кордоні її зустріла брава українська митниця, яка не дала перетнути кордон. Через перегруз вони вимагали в неї хабаря, хоча і знали, що це їде допомога для хлопців на передовій
і всі всім забеспечені - 73 -плавно до 87...
А де наші всі НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, ВАС(Вищий антикорупційний суд)?
У нас же до хренища антикорупційних органів. Уявляєте скільки грошей вони з"їдають?
І ось нате вам - мало виявилось, створили раду при Міноборони
І що тепер кожне відомство, незважаючи на силу силенну антикорупційних органів, буде створювати ще й ради при міністерствах?
Та нам ніяких грошей не вистачить на захист, на зброю, якщо ми будемо кормити усю цю антикорупційну братію, яка ще й не показує ніде ніяких
результатів!
Національна рада з питань антикорупційної політики - це консультативно-дорадчий орган при Президентові України,
який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України.
Всього аж 6(шість!) антикорупційних органів, які кормляться з бюджету!
І всіма завідує ОПА
А Україна з протягнутою рукою просить у Європи та НАТО - памажите!
До чого ж ви, зелені, довели країну !
Тицнуть на нього "чесними доказами" по звязаному тулупу. І все.
Так було з продовженням і зміною кількості перебування військових по договору оренди в криму для рашиської армії.
Так було, коли на бронітехниці не знайшли нічних приладів.
Так було при конвоювання трьох повністю заповнених персоналом(людьми) катерів в бік бердянська.
Так і зі складами , які зараз вважають були для сховку вже зіпсованих снарядів тощо.
Якщо підсумовувати - то ціх обранців цілком задовольняє метод ось вам негідник і звільнення, як покарання.