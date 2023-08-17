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Тарнавский (178) контрнаступление на Юге (280)

На Таврическом направлении за сутки враг потерял 265 солдат, уничтожено 15 единиц техники, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прапор,війна,зсу,визволення

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о действиях ВСУ на юге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

В сообщении отмечено: "Таврическое направление. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневые задачи.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11).

Уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 4 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники".

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Дуже гарно наші Воїни попрацювали ,
честь Вам і хвала , хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.08.2023 00:20 Ответить
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17.08.2023 00:33 Ответить
жменька семок досить, чи всі кармани напіхувати?
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17.08.2023 00:44 Ответить
Географічно Таврія, це Херсонщина та Крим. То ж треба розуміти, що ці втрати окупанти понесли там. Але, якщо брати до уваги всі новини, які тут викладено, в основному з Донбасу. Але ж Донбас - зовсім не Таврія.
І якось подається взагалі, без переліку колись населених пунктів, де й нанесли ворогу ці втрати.
А окремо - будь ласка! Усі назви з Донбасу. То де там Таврида?
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17.08.2023 06:54 Ответить
 
 