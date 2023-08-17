В Киеве две девочки погибли в результате падения с 15-го этажа, - Нацполиция

Две 12-летние девочки погибли в результате падения с 15-го этажа дома в киевском районе Позняки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила полиция Киева.

"В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова. Правоохранители установили личности пострадавших, это - 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает обстоятельства смерти детей.

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