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Киев (24531) Нацполиция (15728) самоубийство (859)

В Киеве две девочки погибли в результате падения с 15-го этажа, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

патрульна,поліція

Две 12-летние девочки погибли в результате падения с 15-го этажа дома в киевском районе Позняки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила полиция Киева.

"В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова. Правоохранители установили личности пострадавших, это - 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает обстоятельства смерти детей.

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Топ комментарии
+23
Мабуть знову кацапські соцмережові ігрулєчкі ....
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17.08.2023 01:55
+2
у мене страх був)) тому досі живий)) навіть з інтернетом...))
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17.08.2023 12:48
+1
Просто коли ми з вами були дітьми, інтернетів не було, всю інформацію про навколишній світ ми отримували або власноруч, або з розповідей інших людей. Я, наприклад, з друзяками лазив по розваленим будинкам під знос, по технічним поверхам, по підвалам. Зараз я б ні за що туди не поліз, бо страшно отримати правець, страшно що якісь бомжі чи маніяки вб'ють або пограбують, страшно що завалиться будинок. А в дитинстві страху немає, бо немає життєвого досвіду.
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17.08.2023 11:13
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Мабуть знову кацапські соцмережові ігрулєчкі ....
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17.08.2023 01:55 Ответить
***** пишете ви,у такій темі!,
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17.08.2023 08:45 Ответить
згоден.
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17.08.2023 08:48 Ответить
вештатися по дахах електропоїздів, скакати з багатоповерхівки, щось дивне коїться з ********* підлітками, смерть їх не лякає...
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17.08.2023 09:02 Ответить
А діти ніколи смерті і не боялися. Забули ви мабуть, що самі в дитинстві витворяли.
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17.08.2023 09:19 Ответить
дитино, звісно що про смерть не замислювався, але такого у моє дитинство не "витворяв" якось не цікавило скакання з п'ятнадцятого поверху, максимум з другого у пісок на будівництві а про бігання по дахах електричок взагалі навіть не думав...
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17.08.2023 10:43 Ответить
Просто коли ми з вами були дітьми, інтернетів не було, всю інформацію про навколишній світ ми отримували або власноруч, або з розповідей інших людей. Я, наприклад, з друзяками лазив по розваленим будинкам під знос, по технічним поверхам, по підвалам. Зараз я б ні за що туди не поліз, бо страшно отримати правець, страшно що якісь бомжі чи маніяки вб'ють або пограбують, страшно що завалиться будинок. А в дитинстві страху немає, бо немає життєвого досвіду.
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17.08.2023 11:13 Ответить
у мене страх був)) тому досі живий)) навіть з інтернетом...))
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17.08.2023 12:48 Ответить
Жах.
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17.08.2023 10:58 Ответить
 
 