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В Киеве две девочки погибли в результате падения с 15-го этажа, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Две 12-летние девочки погибли в результате падения с 15-го этажа дома в киевском районе Позняки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила полиция Киева.
"В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова. Правоохранители установили личности пострадавших, это - 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.
Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает обстоятельства смерти детей.
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