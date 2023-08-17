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война (46696) Лиман (287) Купянск (336) Череватый Сергей (99)

Череватый о Лимано-Купянском направлении: враг перегруппировывается, а наши защитники строят оборону

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Защитники Украины построили "мощную оборону" на Лимано-Купянском направлении, однако армия РФ прибегает к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора наступления.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безусловно, там построена мощная оборона. И то, что идут штурмы врага на спад пока, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать. Вчера (15 августа - ред) была буквально только одна атака на этом направлении, а сегодня (16 августа - ред) – четыре", – сообщил Череватый.

По его словам, оккупанты начали активнее использовать артиллерию и авиацию в этом направлении. В частности, зафиксирован 541 удар из артиллерии по украинским позициям и было совершено 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

Читайте также: Враг ежедневно штурмует позиции ВСУ на Востоке, пытается блокировать и захватить Купянск, - Сырский
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Топ комментарии
+9
ты еще забыл про "пункты незламностi" - зашел в шатер и ты сразу не зламный - а когда выходишь - сразу зламний
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17.08.2023 06:46
+8
там же де і ви - діваннний фронт,
схід і південь... - фсе по феншую
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17.08.2023 07:29
+7
Потужні дипломати, потужна оборона, щось не віриться пропаганді єрмаковській.
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17.08.2023 06:33
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через півтора місяця, як завжди неочікувано, прийде осінь,
а за нею, ніхто і подумати не міг, - зима...
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17.08.2023 06:29 Ответить
До чого це, містер?
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17.08.2023 07:19 Ответить
та так, думки на Цензорі про наш наступ, де ми держим оборону...
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17.08.2023 07:22 Ответить
Де саме ви держите оборону?
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17.08.2023 07:24 Ответить
там же де і ви - діваннний фронт,
схід і південь... - фсе по феншую
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17.08.2023 07:29 Ответить
Жаль тебя в Украине нет…уж ты бы лаптям точно копоти дал…)
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17.08.2023 08:43 Ответить
а давай ти і я - амрікано-швабський розвідпідроздім забабахаємо?
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17.08.2023 09:00 Ответить
*розвідпідрозділ
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17.08.2023 09:01 Ответить
будеш в мене еріком, тобто санчой - deal?
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17.08.2023 09:04 Ответить
Ты смешной и простой как марлевые трусы….10 лет гоняешь ветер по продолу на Цензоре.Ни капли анализа здравого…как дитя с танчиком в песочнице….ходячий ты понт
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17.08.2023 09:48 Ответить
"про наш наступ, де ми держим оборону..." а що, США з кимось воюють? До того ж у нас, в Україні оборону "тримають", то у масквабадщині щось там "держат".
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17.08.2023 08:48 Ответить
свята мова, став забувати, ваша правда - стидоба на моє сиве волосся...
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17.08.2023 09:03 Ответить
А в цей час Сирський гонить в безглузду м'ясорубку наших бійців під Бахмутом. Немає нічого страшнішого, ніж енергійний дурень. Зупиніть, хто може цього полководця. Сирський, не треба наступати, краще облаштуй позиції для оборони. ЗСУ не потрібно трьох напрямів для наступу, цілком достатньо двох.
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17.08.2023 16:49 Ответить
Потужні дипломати, потужна оборона, щось не віриться пропаганді єрмаковській.
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17.08.2023 06:33 Ответить
ты еще забыл про "пункты незламностi" - зашел в шатер и ты сразу не зламный - а когда выходишь - сразу зламний
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17.08.2023 06:46 Ответить
от і цього зеленого матюкнячого сектанта треба нагодувати - воно ж само себе не зможе...
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17.08.2023 07:07 Ответить
Контрнаступ такий контрнаступ.
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17.08.2023 07:02 Ответить
Так, це не кіно з дивану.
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17.08.2023 07:22 Ответить
Кино, когда Зеленский ржет, что Вагнеру дорога на Москву открыта и войск РФ там нет, но велит Залужному наступать только на минные поля и бетонные укрепления по согласованию с Пентагоном и Шойгу.
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17.08.2023 07:51 Ответить
Чому, коли кацапи рили окопи і заливли свої оборонні позиції бетоном ми не будували оборонні позиції?
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17.08.2023 08:26 Ответить
Було не начасі, до того, а як тоді поржати?
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17.08.2023 08:45 Ответить
Сеня колись забор строīв.
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17.08.2023 09:50 Ответить
Ну і поцікався результатом скікі всього було збудовано в рамках цієї програми, включаючи ДОТ-и!
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17.08.2023 11:09 Ответить
Маленько спізнилися. Кібом будували на Чонгарі, то не треба було у Куп'янську.
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17.08.2023 08:44 Ответить
Новости с фронта через путинский РБК это уже слишком нагло,вы там совсем охренели.
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17.08.2023 08:44 Ответить
Ще трохи і "Потужно " буде як підйобк@
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17.08.2023 09:40 Ответить
Що значить будують оборону?! А чим вони займались майже рік, як там стабілізувався фронт!!!
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17.08.2023 15:09 Ответить
 
 