Силы обороны сдерживают врага в районе Авдеевки и Марьинки, противник безуспешно наступал у Богдановки. За сутки 20 боевых столкновений, - Генштаб
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Начались пятьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе — дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областях.
По уточненной информации, в результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 крылатых ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БПЛА "Shahed-136/131".
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Козачьей Лопани, Гатищего, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов — это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Турья, Степок, Грабовское Сумской области и Вовчанск, Вовчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области.
"На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Купянска, Петропавловки, Подолова, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещиной Харьковской области и Надии Луганской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области", - говорится в сообщении.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Приволья, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
"На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области", - говорится в сообщении.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них — Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавни, Лукьяновское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них — Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Береговое, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 — по зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками уничтожено 8 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
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все можуть змінити евреї до Умані але то не факт ...