Силы обороны сдерживают врага в районе Авдеевки и Марьинки, противник безуспешно наступал у Богдановки. За сутки 20 боевых столкновений, - Генштаб

Начались пятьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе — дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областях.

По уточненной информации, в результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 крылатых ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БПЛА "Shahed-136/131".

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Купянском направлении ВСУ отразили ряд атак врага, - Генштаб

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Козачьей Лопани, Гатищего, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов — это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Турья, Степок, Грабовское Сумской области и Вовчанск, Вовчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области.

"На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Купянска, Петропавловки, Подолова, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещиной Харьковской области и Надии Луганской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также читайте: ВСУ отразили вражеские атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Приволья, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночной бой с оккупантами на островах Херсонской области. ВИДЕО

"На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них — Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавни, Лукьяновское Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 53-й бригады уничтожают россиянина гранатой из дрона. ВИДЕО

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них — Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Береговое, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 — по зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками уничтожено 8 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также читайте: Враг вел безуспешные наступательные действия на Купянском и Авдеевском направлениях, пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, - Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.