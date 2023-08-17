Силы обороны наступают на трех участках фронта и продвинулись северо-восточнее Работино, - ISW

Силы обороны наступают на трех участках фронта, продвигаясь в Запорожской и Донецкой областях. Оккупанты покинули свои позиции в Урожайном Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. По геолокационным данным видно, что украинские войска продвинулись северо-восточнее Роботино (10 км к югу от Орехова) Запорожской области. Вероятно, ВСУ добились успехов в близлежащих районах, учитывая недели постоянной активности украинцев в лесистых районах к северо-востоку от поселения.

"16 августа стало известно, что украинские войска освободили Урожайное (9 км южнее Великой Новоселки) на границе Запорожско-Донецкой области. Как заявили в РФ, российские подразделения в этом районе отходят. Украинские силы, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта" , – говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сдерживают врага в районе Авдеевки и Марьинки, противник безуспешно наступал у Богдановки. За сутки 20 боевых столкновений, - Генштаб

16 августа войска РФ вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово, однако не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В РФ заявляют о наступлении в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) с севера, однако ISW не нашло визуального подтверждения этому.

По данным Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные действия к юго-востоку от Вильшаны (15 км к северо-востоку от Купянска), вблизи Синьковки и к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Российские войска продолжили атаки под Бахмутом. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки, что в 8 км северо-западнее Бахмута. ISW не нашло визуального подтверждения контратак россиян на указанном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны достигли успеха в направлении южнее Урожайного. У Сеньковки и Богдановки продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Украинские силы продолжали отражать наступление россиян у Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Красногоровки (к западу от Донецка).