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За прошедшие сутки 3 вражеские лодки пошли курсом русского военного корабля, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Оккупанты продолжают использовать лодки для маневров в дельте Днепра и защиты своих позиций на оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом русского военного корабля", - сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.

"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", - сказала она.

Смотрите также: Ночной бой с оккупантами на островах Херсонской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
От якби ще артилерія, що обстрілює Херсон та Херсонщину, йшла тим же курсом!
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17.08.2023 07:46
+8
Головне те, що особовий склад рашистів був із м'яса .
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17.08.2023 08:30
+5
а човни маневрували без особового складу? Якими були човни в даному випадку несуттєво, головне, що вони знищені разом з тими, хто ними маневрував
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17.08.2023 08:52
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От якби ще артилерія, що обстрілює Херсон та Херсонщину, йшла тим же курсом!
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17.08.2023 07:46 Ответить
Якби остаточно добили міст що з'єднує Крим з Росією то й артилерія що обстрілює Херсон пішла б у тому напрямку.
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17.08.2023 08:15 Ответить
георгафію прогулювали в школі? окрім мосту є ще сухопутний шлях по Приазов'ю.
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17.08.2023 09:05 Ответить
З цього шляху треба добре похекати, щоб добратись до лінії фронту з лівобережжям, і можна цей шлях контролювати з Запоріжжя, поки фронт не підтягнеться.
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17.08.2023 12:58 Ответить
цей шлях Є і працює. хекають але возять.
якби можна було контролювати причому ажіз Запоржжя - не було б проблеми, жіночко.
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17.08.2023 17:35 Ответить
А човни були надувні??
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17.08.2023 08:28 Ответить
Головне те, що особовий склад рашистів був із м'яса .
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17.08.2023 08:30 Ответить
Про особовий склад тут мови немає.
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17.08.2023 08:44 Ответить
а човни маневрували без особового складу? Якими були човни в даному випадку несуттєво, головне, що вони знищені разом з тими, хто ними маневрував
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17.08.2023 08:52 Ответить
можеш сплавати на дно гірла Днапрі і сам порахувати, москалику.
твій український флажок означає, шо ти обсіраєш або з Донбасу або тобі доплачують за Гугл-перекладач.
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17.08.2023 09:03 Ответить
Запитай про це раків.
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17.08.2023 09:29 Ответить
..автострада то пекло...Туда мокшанским и дорога ..
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17.08.2023 08:54 Ответить
професійно літає, космічні сили Росії...
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17.08.2023 10:15 Ответить
 
 