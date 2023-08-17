За прошедшие сутки 3 вражеские лодки пошли курсом русского военного корабля, - ОК "Південь"
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Оккупанты продолжают использовать лодки для маневров в дельте Днепра и защиты своих позиций на оккупированной Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.
"Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом русского военного корабля", - сказала Гуменюк.
Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.
"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", - сказала она.
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