Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256 050 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано,
танков - 4329 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,
артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,
РСЗО - 714 (+0) ед,
средства ПВО - 486 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 314 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),
крылатые ракеты - 1406 (+2),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,
специальная техника – 773 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
https://censor.net/ua/news/3437951/vorojyyi_vertolit_ka52_znyscheno_v_rayioni_srobotyne_zaporizkoyi_oblasti_47_ombr
68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
Люботин - місто з 20 тис населення всього .
А то кладовище м Харкова , скоріш за все .
Это диверсия масштаб которой станет катастрофой.
Ловите агента московитов в НАЗК.