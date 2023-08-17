Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано,

танков - 4329 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,

артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,

РСЗО - 714 (+0) ед,

средства ПВО - 486 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 314 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),

крылатые ракеты - 1406 (+2),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,

специальная техника – 773 (+0).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.