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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15351) Генштаб ВС (4266) ликвидация (1926) уничтожение (3818)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,бмп,росія

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано,

танков - 4329 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,

артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,

РСЗО - 714 (+0) ед,

средства ПВО - 486 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 314 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),

крылатые ракеты - 1406 (+2),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,

специальная техника – 773 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 256 050 человек (+480 за сутки), 4329 танков, 5169 артсистем, 8398 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+14
Минув 3462 день москальсько-української війни.
68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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17.08.2023 08:27
+12
Україна свій вибір зробила - вас, наволочі, вбивати. Тож не скигліть, а просто дохніть.
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17.08.2023 09:22
+11
Пишуть, що наразі *********** гелікоптери наздогнали літачків...
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17.08.2023 08:23
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Правила форума Совет форумчан
Пишуть, що наразі *********** гелікоптери наздогнали літачків...
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17.08.2023 08:23 Ответить
Є підтвердження!!! А тепер 2 тайм!
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17.08.2023 08:41 Ответить
Здається буде +2 гелікоптери ))
https://censor.net/ua/news/3437951/vorojyyi_vertolit_ka52_znyscheno_v_rayioni_srobotyne_zaporizkoyi_oblasti_47_ombr
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17.08.2023 10:36 Ответить
Минув 3462 день москальсько-української війни.
68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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17.08.2023 08:27 Ответить
Головне - "досягли паритету" між "ветралётами" і "самалётами" Починається друга стадія "соцсоревнавания" - хто кого обжене (Хоча "самалётики" у кацапів падають теж - але за межами поля бою І вони нами не враховуються Проблеми лише у кацапів - де брать нових пілотів? "Закрама матушки-Рассии" виявилися не "бездонними")
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17.08.2023 09:47 Ответить
Так це Ви ще не рахуєте з самого початку кацапські втрати.А тільки з 24.02!
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17.08.2023 10:22 Ответить
Так, бо нема офіційної статистики з 2014 року, як буде відразу додам )
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17.08.2023 10:33 Ответить
Швейцарці пишуть в своїх ЗМІ - «РФ завышает потери ВСУ в 4,3 раза. Украинские источники завышают потери ВС РФ почти в два раза. На основе нашей модели, мы оцениваем, что за первый год войны погибло около 76 700 российских военнослужащих по сравнению с примерно 17 200 украинскими солдатами» (совместное исследование ученых Швейцарского федерального технологического института ETH Zurich, Университета Северной Каролины и Чикагского университета).
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17.08.2023 08:48 Ответить
Свіси применшують масштаби війни, виправдовуючи заборону поставок зброї в Україну і вибілюючи фінансові оборудки з рашкою. Вірити лихварям не сама вірна політика. Це з серії про усмішку прокурора, клятви наркомана і сльози повії.
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17.08.2023 09:04 Ответить
Що це таке "погост"? це якісь кацапський діалект?
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17.08.2023 09:15 Ответить
Україна свій вибір зробила - вас, наволочі, вбивати. Тож не скигліть, а просто дохніть.
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17.08.2023 09:22 Ответить
В спам, потвора!
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17.08.2023 09:40 Ответить
Ага , щас прямо так візьму і повірю цій руснявій - тєлєгі . Ти б ще з тєлєги соловйоба щось запостив , довбо.б кацапський .!
Люботин - місто з 20 тис населення всього .
А то кладовище м Харкова , скоріш за все .
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17.08.2023 09:26 Ответить
Нах сході , бидло русняве .
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17.08.2023 09:30 Ответить
В спам!
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17.08.2023 09:41 Ответить
Кацап під прапором Сирії, а ну швидко в спам!
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17.08.2023 09:39 Ответить
Від могилізації ховаєшся?
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17.08.2023 09:51 Ответить
от фсб на укрофашистких сайтах сидит,а то дядьки с фсб прийдут и пеной очко лаптю задуют.биомусор кацапский такой биомусор_)
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17.08.2023 09:57 Ответить
из Цюриха оно же виднее, сколько там кацапов под Бахмутом червяков кормят. Там ж везде швейцарские счетоводы с карандашом за ухом бегают, проверяют.
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17.08.2023 10:23 Ответить
завтра +1 вертолетик будет и ничья!)
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17.08.2023 10:21 Ответить
Ого вертолеты вырвались вперёд, вот это камбэк, гойда
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17.08.2023 12:46 Ответить
Час назад какая то гнида из НАЗК признала Alibaba group спонсором войны. Кацап ничего такого не признавал. Бутусов ты где пля? СБУ где Вы? Если СНБО это подтвердит, никаких fpv дронов больше не будет. Не будет плат и контроллеров для детонаторов, не будет ничего.
Это диверсия масштаб которой станет катастрофой.
Ловите агента московитов в НАЗК.
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17.08.2023 19:33 Ответить
 
 