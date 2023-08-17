Силы обороны достигли успеха в направлении южнее Урожайного. У Сеньковки и Богдановки продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в направлении южнее Урожайного (Донецкая область. – Ред.) Силы обороны достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Генштаб также информирует, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сдерживают врага в районе Авдеевки и Марьинки, противник безуспешно наступал у Богдановки. За сутки 20 боевых столкновений, - Генштаб

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направлений.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановка Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавляют в Генштабе.