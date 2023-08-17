Силы обороны достигли успеха в направлении южнее Урожайного. У Сеньковки и Богдановки продолжаются тяжелые бои, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в направлении южнее Урожайного (Донецкая область. – Ред.) Силы обороны достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Генштаб также информирует, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направлений.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановка Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
1. Новина позитивна.
2. Новина від Генштабу.
3. Вновині нема кого обісрати.
висновок - ось чому тут жодного кремлєбота чи корисного кремлю ідіота.
Про рух у бік Завітного Бажання повідомляється кілька днів, тримаєм кулаки і чекаємо на скиглення кацапів - тоді вде можна і радіти.
І про те що касаби понатикали неймовірну кількість мін (на один квадратний метр по 5 штук) знають.
Українцям повезло із Залужним, який береже життя Воїнів, і при мінімальних втратах визволяє Україну.
українцям пощастило
що знайшло ся
400 000 українців.
****...
шо не подобається, шо поряд із тобою мости не підривав? ти скільки підірвав, а то я бачу- в тебе окрім твого рваного пєрдака вд мого коменту якось погано з досягненнями.ю
ну,буває,не всім жеж))
боже яке ж тийобнуте..
«Укрофашисты» за одно августовское утро сбили под Бахмутом и в Запорожской области два московитских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» «аналохофнет».
На 17.08.2023 года «биндеровцы» отправили в украинские мартены на переплавку воинскую технику «второй по численности армии в мире:
Танки - 4329 (+5)ББМ - 8398 (+18)Артиллерия - 5169 (+17)РСЗО - 714Средства ПВО - 486 (+1)Самолеты - 315Вертолеты - 314БПЛА - 4272 (+24)Крылатые ракеты - 1406 (+2)Корабли (катера) - 18Автомобили и автоцистерны - 7641 (+27)Специальная техника - 773Личный состав оккупантов - около 256 050 (+480) - отправились на концерт к кабдзону.
2. Ботяри, ви такі знайшли, як у новині від Генштабу обісрати когось з українців, шо працюють на перемогу.
3. Генштабу нічого не забороняють - я читаю звіти і МО і Генштабу, вони практично ідентичні. От тільки під новинами від Генштабу взагалі по нулях з коментами (зараз завдяки мені боти хоч шось висрали, і те недолуге і без жодного позитиву яи хоча б конструктиву, звичайне зрадофільське лайно, як завжди).
3. Діпстейтом не користуюся від слова взагалі. Тільки закордонними картами.
4. За те шо зміг хоч якось втулити під цією новиною від Генштабу обкладання лайном Маляр та МО, сподіваюся, тобі накидають пару рубліків.
До речі, ти мені винен.Бо якби не я - ти б проігнуровав можливість заробити, кацапе, гавнкувши шось зрадницьке під гет позитивною новиною від Генштабу.
. Масковітсько-українська війна, бомбіжки Київа, Харкова, Чернігова, знищення Маріуполя, Бахмута, Бучі, Iрпеня, Гостомеля, Попасной, екологічна катастрофа в Херсонський області через підрив орками греблі Каховської ГЕС, роздача паспортів із двоголовою куркою на обкладинці жителям окупованих орками міст: Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Скадовська та Генічеська, вкрадені православними фашистами з херсонських елеваторів майже чотири мільона тон пшениці,ячменя та сонячника - покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, який висміював на сцені Ісуса Христа, Мойсея і таємну вечерю, чотири рази рвав повістки у військкомат, а на московських сценах відсував на Запад кордони України.
Зробимо разом. https://www.youtube.com/watch?v=JTGZPrnWvlw
які ж ви боягузи до всьог. ну тепер брешіть скільки можете,вам фублікв накидають))
а текст, мамадарагая, смєшалісь в кучу коні і алені))ї
мй комент був про маляр -у тебе стільки тупого тексті якій скінчується епічним "виїзджають на відпочинок за кордон і навіть там залишаються"
всю свою мєтадічку увіпхнув в ОДИН комент, взагалі якось без фантазій працюєш, боте
Я вас пане не банив, пишіть собі на здоров'я. І якщо Ви отримуєте срублі чи долари за свій срач, так це не означає, що всі цим займаються.
адекватності в вас бракує.
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