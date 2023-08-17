Если Беларусь хочет улучшить отношения с Польшей, пусть перестанет использовать нелегалов, - Дуда

В ответ на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о желании улучшить отношения с Польшей польский лидер сказал, что для этого Минск должен прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Польское радио.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу", - сказал Дуда.

"Это не является никаким секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы не без основания называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры принимали участие в вытеснении мигрантов к линии границы", - подчеркнул польский лидер.

Он добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза. По словам Дуды, Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

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