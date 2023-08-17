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Новости За рубежом
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Беларусь (7522) нелегалы (445) Польша (7471) Дуда (639)

Если Беларусь хочет улучшить отношения с Польшей, пусть перестанет использовать нелегалов, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,польща,нелегали

В ответ на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о желании улучшить отношения с Польшей польский лидер сказал, что для этого Минск должен прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Польское радио.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу", - сказал Дуда.

"Это не является никаким секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы не без основания называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры принимали участие в вытеснении мигрантов к линии границы", - подчеркнул польский лидер.

Он добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза. По словам Дуды, Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

Читайте также: Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и устраивая провокации, - МИД Польши
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Топ комментарии
+8
Нелегалів?????? Я думав,пане , ви про посібничество терористам і вбивство українців скажете.
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17.08.2023 08:42
+6
Дайте вгадаю...

Ви школяр 7-8 класів зі східного чи південного регіону України, так?
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17.08.2023 08:46
+5
Вчера смотрел ролик, где молодая казашка сказала шо у них есть древняя пословица:
"Если русский предлагает дружбу- начинай точить топор".
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17.08.2023 09:43
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Один удар польской артилерии по бульбашинским погранпостам быстро приведет тамошнего фюрера в зону дружбы и добрососедства.
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17.08.2023 08:41 Ответить
Дайте вгадаю...

Ви школяр 7-8 класів зі східного чи південного регіону України, так?
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17.08.2023 08:46 Ответить
Что такое,хлопчик,пожалел лукашенковских шестерок,или сам его шестерка?
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17.08.2023 08:55 Ответить
6-7 клас?
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17.08.2023 08:57 Ответить
Резкое сокращение количества знаков в комменте говорит о вашей абсолютной неуверенности в своих высказываниях,здорово вас отделал школьник шестого класса.
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17.08.2023 09:09 Ответить
Він все правильно сказав поляки поводяться як терпіли
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17.08.2023 10:42 Ответить
Ударь членом себя по лбу
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17.08.2023 08:55 Ответить
Твоего путина ударю.
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17.08.2023 09:11 Ответить
🤣🤣🤣
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17.08.2023 11:47 Ответить
Нелегалів?????? Я думав,пане , ви про посібничество терористам і вбивство українців скажете.
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17.08.2023 08:42 Ответить
Чыпсы ужо ни фуя ни рышают!!
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17.08.2023 08:58 Ответить
Навіть для поляків наша кривава війна - лише "криза".
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17.08.2023 08:59 Ответить
Так. Щіт для Польщі. Доречі вже заявляють, що Україна невдячна, мало дякує. А взагалі ми просто джерело людського ресурсу для них.
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17.08.2023 09:02 Ответить
Восени 2021, світ бачив як пів тисячі беззбройних джамшутів прорвали кордон із потужних польських вояків 😁, у польської влади досі обісрані труси після тих подій. Уявляю, що буде, коли приїде на кордон 20-30 тисяч джамшутів - візьмуть варшаву без жодного пострілу 🤣?
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17.08.2023 09:10 Ответить
Бо Польща - цивілізована країна. Вони не звикли діяти методами лугандонських уркаганів на зразок Чивокуня, який взимку 2013-14 року намагався розігнати Майдан водометами.
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17.08.2023 09:17 Ответить
Не цивілізована а терпільська і слабка
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17.08.2023 10:44 Ответить
- Гей саседи! Давайте мирицца!
- Przyjdź - porozmawiajmy! (Приходите - поговорим!)
- Сейчас! Только в ачередной раз насру вам на коврик пад дверью!
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17.08.2023 09:11 Ответить
Вчера смотрел ролик, где молодая казашка сказала шо у них есть древняя пословица:
"Если русский предлагает дружбу- начинай точить топор".
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17.08.2023 09:43 Ответить
...не верьте сифилитику картофляндии жтот тварь врет как дышит
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17.08.2023 09:15 Ответить
********** має отримати по €балу. Зараз літо, спека. Нелегали можуть "випадково" заразитись сальмонельозом. Із срачкою будуть видворені назад у бульборейх, ділитися своєю дристливою радістю з ************* прикордонниками.
У бульбофюрера, як і в його кремлівського господаря, вроджена несприйнятливість до цивілізованих методів сусідства.
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17.08.2023 09:19 Ответить
ніякого кордону у Польші з беларуссією нема,
як і нема самої беларусі.
є кацапня і є польско-кацапнячий кордон.
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17.08.2023 09:31 Ответить
у беларусов целый президент нелегал, не его выбрал народ, но то такэ
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17.08.2023 10:19 Ответить
 
 