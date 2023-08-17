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ГУР МО о ракетных ударах: Все, что россияне производят, сразу выпускают по Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракеты

Россияне не могут восстановить тот ракетный потенциал, который у них был. Однако угроза обстрелов не исчезает.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По его словам, Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года "в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал". Он напомнил, что были массированы атаки, во время которых по Украине запускали по 120 ракет за раз.

"Сегодня количество совсем другое. И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока нет возможности", - отметил Юсов.

В то же время, угроза никуда не исчезла, добавил представитель ГУР МО. Россияне продолжают свои атаки как крылатыми, так и баллистическими и аэробалистическими ракетами. Кроме того, бьют еще и дронами-камикадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР о массированных ракетных ударах зимой: Угроза сохраняется, пока идет война
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Топ комментарии
+17
Давайте ми свої ракети, що виробляють, будемо прмямо із заводів запускати на росію. Де вони? Де "Нептуни", "Грім 2", "Вільхи"???
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17.08.2023 09:15
+9
ГРУ існує щоб отакі глобальні висновки робити?
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17.08.2023 09:15
+7
Схоже, що юсова вкусив арестович.
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17.08.2023 09:39
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ГРУ існує щоб отакі глобальні висновки робити?
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17.08.2023 09:15 Ответить
Схоже, що юсова вкусив арестович.
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17.08.2023 09:39 Ответить
Абдрістович перекусав всю зелену шоблу, аж до Малярши. Чи то може вірус якийсь новий?
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17.08.2023 09:53 Ответить
Давайте ми свої ракети, що виробляють, будемо прмямо із заводів запускати на росію. Де вони? Де "Нептуни", "Грім 2", "Вільхи"???
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17.08.2023 09:15 Ответить
Понятно что не восстановят запас , ведь Украина уже отдала им все ракеты бывшей совдепии и уже их не имеет.
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17.08.2023 09:17 Ответить
Не розповідайте того, чого немає. З 2014 року і по 2019 рік розроблені купа проектів, точніше дороблені із радянських зразків "Нептун", "Сапсан-Грім2", "Вільха М" та інші. То де вони? Ми говоримо проці зразки, а не ті ракети, які мали б нести ті літаки ТУ, які передали разом з ракетами Засрашці. То чомусь попередники розробили і навіть посали виготовляти, а чому ці все знищили, можливо при 6-му Президенту розробили щось нове і ми на днях взнаємо? Чи тільки "Америка дай" "Шольц сосіска, дай, бо нас вбивають?"
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17.08.2023 09:46 Ответить
Мабуть, Шмаркля ще не бачила цього відео, а то буде: "Байден, а чому у нас такого немає?!!"

Лазер Пентагона - уже 500 кВт. Что дальше?
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17.08.2023 10:02 Ответить
Є така ракета,єдиний марафон
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17.08.2023 10:25 Ответить
Скорей всего сегодня будет очередной ракетный обстрел... Так часто бывает после "вангования" про ракеты от ГУР.
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17.08.2023 09:18 Ответить
п-сы
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17.08.2023 09:26 Ответить
ну це нескінченна історія, якщо не станеться чогось..., так буде завжди..., хто буде вкладати щось в країну, яка поступово руйнується..., гарно тільки тим, хто краде гроші на будівництві, їх точно таке влаштує...
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17.08.2023 09:29 Ответить
Ізраїль всю свою історію воює з сусідами. І це розвинута країна в яку вкладають гроші. Українська тотальна корупція і толерування її українцями ось що руйнує Україну як державу.
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17.08.2023 10:10 Ответить
згодна, що корупція руйнує країну, але чи буде відновлюватись шведський завод по виробництву підшипників у Луцьку після ракетного обстрілу? навіщо? якщо рашка заявила, що це їхня законна воєнна ціль..., а воєнними цілями для рашкі може будь-яке виробництво чого завгодно, якщо вона того захоче...
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17.08.2023 11:58 Ответить
А ми свої чого не виробляємо? Сміємося з кацапів -вони криворукі. А виявляється ми ще більше криворукі, без санкцій і неможемо відновити виробництво вже налагоджених ракет. Чи може д'єрмаки не зацікавлені в наших ракетах? Тільки виявляється що ми не криворукі-ми безмозгі бо привели до влади продажну прокацапську ''какуюразніцу'' під час війни .
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17.08.2023 09:42 Ответить
Ми безмозглі не тільки щодо виборів
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17.08.2023 10:07 Ответить
Є ще питання, а ГУР МО не хоче пояснити, як русня роздовбала склад , *********** збідненого урану. Чому усі мовчать , . Цей склад ,розташування, могли здати у кремль тільки из ОПи , . Чому Єрмак досі не ходить на допити . Вам дали потужну зброю , а Ермак с ком. Вдало здали її розташування кремлю . Ау ....
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17.08.2023 09:53 Ответить
"Чому усі мовчать"

Усі, це хто?
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17.08.2023 10:33 Ответить
..а всі ракети що Украна виробляє...
зїли шашликами у Буковелі
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17.08.2023 09:57 Ответить
.....а ті дрони і ракети що мала виробляти, зїсть заасфальтована дорога до Буковелю.

"какая разніца", головне, що заасфальтована, "хоть поржем".
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17.08.2023 10:15 Ответить
А нельзя ли вместо ракет выпустить по кацапии буданова, гогилашвили, юсова и всю остальную стаю зеленожопых обезьян ?
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17.08.2023 10:06 Ответить
Ні. Бо тоді нікому буде наріду в очі сцяти.
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17.08.2023 10:12 Ответить
Бубочка мислив чисто по пацанячому, з того що він набрався на корпоративні в русопідорських саунах: раzzияне в принципе харошие люди, добродушние простоватие, ани увидят что ми не вооружаемся и успокоятся, зачем им на нас нападать ? Будем вместе серіали пилить. Не правий бубочка, пам'ятаю з дитинства 70р, було таке ходили гопники біля школи і щибали копійки в дітей, підходять до тебе а ти руку в кишеню ніби щось зараз витягнеш, зразу давали задню "хзн може у нього ніж чи кастет ?". Так само з рахою щоб боялась, а то знають що ніц нема і нічого їм небуде боляче тому й обстрілюють все що хочеться. Спалити якийсь їхній завод до тла , навіть швейну фабрику де шиють щось до воєнної форми чи гудзики роблять, або хімкомбінат що пластик постачає для магазинів
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17.08.2023 10:19 Ответить
Кухарка не може керувати державою. Про це йдеться ще у Старому Завіті.
Лише замість кухарки там фігурує чабан. Той хто пасе овець ...
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17.08.2023 11:55 Ответить
Комусь, крім Зельоних піарщиків, від цього смішно?
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17.08.2023 12:24 Ответить
 
 