ГУР МО о ракетных ударах: Все, что россияне производят, сразу выпускают по Украине

Россияне не могут восстановить тот ракетный потенциал, который у них был. Однако угроза обстрелов не исчезает.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По его словам, Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года "в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал". Он напомнил, что были массированы атаки, во время которых по Украине запускали по 120 ракет за раз.

"Сегодня количество совсем другое. И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока нет возможности", - отметил Юсов.

В то же время, угроза никуда не исчезла, добавил представитель ГУР МО. Россияне продолжают свои атаки как крылатыми, так и баллистическими и аэробалистическими ракетами. Кроме того, бьют еще и дронами-камикадзе.

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