Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины в НАТО: Никакой торговли территориями быть не может, - Кулеба
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У Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга есть четкая позиция: обмена украинскими территориями ради членства в НАТО быть не может.
Об этом он сообщил в эфире "Завтрак с 1+1", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава его аппарата, Стиан Йенсен, который говорил о возможном вступлении Украины в Альянс в обмен на территории – это разные люди.
"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, и я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины — никакой торговли украинскими территориями быть не может", – подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы страна как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опции.
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Он шото типа Еладка как у нашего зе? завхоз Енса?
Провокаційна спроба «миролюбного» Китаю нав'язати «мир» Україні, віддавши загарбані землі православному агресору гучно провалилася.
Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.
Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.
Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.
Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.
І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.
Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку чотирьох мільонів тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.
За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.
Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» володимира люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
Ось теж цікава тема.
Хлопці,ви злочинці, на вашій совісті тисячі жертв, які вас послухали і готувались до шашличків
Ми були з Єрмаком»
Прямо явка з повинною якась
А далі було ось це....Буча