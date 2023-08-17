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Новости Политика Украины
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членство в НАТО (1215) Столтенберг (1412) Кулеба Дмитрий (2629)

Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины в НАТО: Никакой торговли территориями быть не может, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дмитро,кулеба

У Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга есть четкая позиция: обмена украинскими территориями ради членства в НАТО быть не может.

Об этом он сообщил в эфире "Завтрак с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава его аппарата, Стиан Йенсен, который говорил о возможном вступлении Украины в Альянс в обмен на территории – это разные люди.

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, и я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины — никакой торговли украинскими территориями быть не может", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы страна как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опции.

Читайте также: Руководитель аппарата генсека НАТО Йенсен называет ошибкой свои слова относительно территориальных уступок Украины в обмен на членство в Альянсе
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Топ комментарии
+8
Та скільки можна цю жуйку жувати?
Ось теж цікава тема.
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17.08.2023 09:39
+7
Або побутова.
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17.08.2023 09:42
+6
Хлопці послухали і пішли далі вкладати асфальт

Хлопці,ви злочинці, на вашій совісті тисячі жертв, які вас послухали і готувались до шашличків
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17.08.2023 10:50
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Голова адміністрації Генсека НАТО вже вибачився за висловлювання з власними думками по питаннях до яких не має відношення бо є не більш ніж адміністратором а особою котра має лише забезпечувати роботу Столтенберга. Мабуть йому виписали чималих стусанів і втрачати свою роботу через недолугість він не бажає!
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17.08.2023 09:25 Ответить
Люди такого плану і на таких посадах - не висловлюють власну думку - а говорять те ,що їм наказують говорити керівники. Це початок інформаційної кампанія для підготовлення громадської думки стосовно пермовин з Російською ********** , скоріше за все по Корейському варіанту
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17.08.2023 09:31 Ответить
є особою котра має лише забезпечувати роботу Столтенберга

Он шото типа Еладка как у нашего зе? завхоз Енса?
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17.08.2023 09:31 Ответить
Як скоренько схопилися за висловлювання когось клєрка із НАТО зі своєю думкою і зразу кожен із команди ОП проявив свою "патріотичність", що мов здавати території не будемо. Генсек НАТО пояснив, що їх позиція не змінилася. То де тут сенсація чи штовханина України здати свої території? А забулися про сівлоху, крачука,фокіна, які ледь не визнали даунбас? Так ті були офіційни особи з команди Боневтіка.
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17.08.2023 09:37 Ответить
по Корейському варіанту. Ні кітайського, ні корейського варіанту НЕ БУДЕ!

Провокаційна спроба «миролюбного» Китаю нав'язати «мир» Україні, віддавши загарбані землі православному агресору гучно провалилася.

Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.

Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.

Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.

Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.

І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.

Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку чотирьох мільонів тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.

За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.

Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» володимира люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
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17.08.2023 09:55 Ответить
Це добре, що в Столтенберга чітка позиція, залишається надіятись що і в українського керівництва, вона теж чітка, а не слизька і звивиста, як в період 2019-початок 2022 років.
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17.08.2023 09:30 Ответить
Вона така ж сама залишилася-треба виконувати ''оманські договорняки''. Ось тільки вони стали хитріші-обережніші (бояться за свою шкіру), тому говорять одне ,а роблять інше для того що ніби союзники нас до перемовин по здачі територій ************.
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17.08.2023 09:49 Ответить
Я думаю, що слова чиновника просто для тестування українців перевернули. А тепер маленький крок назад в здачі території в обмін на НАТО. ОП хоче записати сторінку -Україна в НАТО, забувши, що це вони привели війну в домівки
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17.08.2023 09:33 Ответить
Чиновник з НАТО вибачився за те, що сказав те, про що дискутується в НАТО. Він так і сказав, що факт таких розмов є, і його помилка лише в тому, що він це оприлюднив. І все. Що відбувалось після цього і відбувається зараз може означати лише одне- ХТОСЬ БРЕШЕ.
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17.08.2023 09:36 Ответить
В мене таке відчуття що це питання часу!
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17.08.2023 09:36 Ответить
Питання часу - це розвал рашисткої *********.
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17.08.2023 13:21 Ответить
Я про те що рано чи пізно перемовини будуть, хочемо мы цього чи ні. Про це кажуть навіть самі військові!
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17.08.2023 14:13 Ответить
Та скільки можна цю жуйку жувати?
Ось теж цікава тема.
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17.08.2023 09:39 Ответить
Або побутова.
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17.08.2023 09:42 Ответить
Хлопці послухали і пішли далі вкладати асфальт

Хлопці,ви злочинці, на вашій совісті тисячі жертв, які вас послухали і готувались до шашличків
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17.08.2023 10:50 Ответить
Пробний кам'янець. Не пройшло, то й ладно. Спробуємо з другого боку або пізніше.
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17.08.2023 10:53 Ответить
«перші дзвіночки щодо повномасштабного вторгнення були у вересні!!!
Ми були з Єрмаком»

Прямо явка з повинною якась
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17.08.2023 10:55 Ответить

А далі було ось це....Буча
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17.08.2023 10:58 Ответить
Торгувати-зторгуватись пробували в Омані,Стамбулі-нехай про це розкаже Ку
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17.08.2023 13:24 Ответить
 
 