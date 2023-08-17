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Новости Политика Украины
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МИД (6653) увольнение (2508) Кулеба Дмитрий (2629)

Глава МИД Кулеба прокомментировал слухи об отставке: Ни одна должность не вечна

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спокойно относится к возможности увольнения.

Об этом он заявил в эфире канала 1+1, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба отметил, что он возглавил МИД в марте 2020-го, но его "начали увольнять" уже в октябре. По словам министра, если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно.

"Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему", - сказал он.

Министр напомнил, что в начале каденции сказал, что уйдет при двух обстоятельствах: "Первое - если президент попросит меня уйти, а второе - если я зайду в какое-нибудь принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать".

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Кулеба может лишиться своего поста, вместо этого внешнеполитическое ведомство может возглавить представитель Офиса президента или депутат Верховной рады из команды Зеленского.

Министр иностранных дел назначается на должность по представлению президента и освобождается от должности Верховной радой.

Кулеба занимает должность министра с 4 марта 2020 года, когда в Украине сменилось правительство, а премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.
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Топ комментарии
+8
Святе місце пустим не буває!
Не буде Кулеба, то буде Рулеба!
В Зелебенських всі дипломати, навіть без спец.освіти!
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17.08.2023 09:52
+6
Якщо людина не переживає за свою справу, то їй пофігу звільнення.
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17.08.2023 09:45
+6
Яка влада, такі і дипломати.
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17.08.2023 10:01
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Якщо людина не переживає за свою справу, то їй пофігу звільнення.
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17.08.2023 09:45 Ответить
Вот пускай и Валит--и ПОДАЛЬШЕ!
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17.08.2023 10:27 Ответить
Ніби так. Відкритим лишається питання, чи не придумають на його місце когось ще недолугішого.
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17.08.2023 11:05 Ответить
Що в цій статті сказано, що він не переживає за свою справу? Чи у вас є інші якісь докази цього...то треба конкретніше, бо простий народ такий, як я - не розуміє про що йдеться?
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17.08.2023 11:57 Ответить
Так, вказано. Перечитайте уважно.
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17.08.2023 12:00 Ответить
Він спокійно ставиться до свого звільнення, а не до своєї роботи. А що він повинен триматись за своє крісло, як інший відомий міністр і казати, що кращого, ніж я нема...стидно було читати статтю... в той час, коли скільки бюджетних коштів не відомо де?
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17.08.2023 12:24 Ответить
Ще вчора так "мощно" працювали над відбором дипломатів а сьогодні вже на Кулебу батон крошать
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17.08.2023 09:49 Ответить
Святе місце пустим не буває!
Не буде Кулеба, то буде Рулеба!
В Зелебенських всі дипломати, навіть без спец.освіти!
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17.08.2023 09:52 Ответить
Яка влада, такі і дипломати.
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17.08.2023 10:01 Ответить
В якій країні "гніздечко" ВЖЕ звите?
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17.08.2023 10:03 Ответить
Правильно, похлебал - уступи место у корыта другому.
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17.08.2023 10:10 Ответить
Болгарская послиха будет чудесным министром.
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17.08.2023 10:17 Ответить
Більш "беззубого" очільника МЗС важко пригадати.
Зате які "досягнення"! Самий "якісний" підбір послів за всю історію, скандали з британцями, поляками, ізраїльтянами і т.ін.!
Та й нашо той Кулєба, якщо всім керує дєрьмак?
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17.08.2023 10:19 Ответить
щось мені здається що за цим бездарем Кулебою без шкарпеток ще будемо сумувати та плакати. Зараз якусь єрмаківську хвойду фсбшного походження призначать триста відсотків.
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17.08.2023 10:29 Ответить
ермак хоче професійного фсбшника поставити
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17.08.2023 10:26 Ответить
"Если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно."
Правильная пословица..
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17.08.2023 10:30 Ответить
Кулеба - нормальний міністр, добре робить свою справу, буде шкода.
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17.08.2023 10:30 Ответить
Буде ще гірше
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17.08.2023 10:45 Ответить
Кулеба все равно чисто номинальная фигура, зиц председатель. Ермак же заменил собой весь МЗС. Как по мне его можно весь отправить в отставку. Ведь есть же Великий и Гениальный.
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17.08.2023 10:59 Ответить
Загрався в Тік-токах. Почав щось писати не узгоджуючи з ОПою. Неподобство!
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17.08.2023 12:23 Ответить
Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якесь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати" .. дипломатично чоловік дав відповідь на питання, чому він піде з посади. Не хоче ставити свій підпис під майбутнім договором про щось ганебне...
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17.08.2023 12:43 Ответить
 
 