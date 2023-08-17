Глава МИД Кулеба прокомментировал слухи об отставке: Ни одна должность не вечна
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спокойно относится к возможности увольнения.
Об этом он заявил в эфире канала 1+1, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кулеба отметил, что он возглавил МИД в марте 2020-го, но его "начали увольнять" уже в октябре. По словам министра, если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно.
"Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему", - сказал он.
Министр напомнил, что в начале каденции сказал, что уйдет при двух обстоятельствах: "Первое - если президент попросит меня уйти, а второе - если я зайду в какое-нибудь принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать".
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Кулеба может лишиться своего поста, вместо этого внешнеполитическое ведомство может возглавить представитель Офиса президента или депутат Верховной рады из команды Зеленского.
Министр иностранных дел назначается на должность по представлению президента и освобождается от должности Верховной радой.
Кулеба занимает должность министра с 4 марта 2020 года, когда в Украине сменилось правительство, а премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.
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Не буде Кулеба, то буде Рулеба!
В Зелебенських всі дипломати, навіть без спец.освіти!
Зате які "досягнення"! Самий "якісний" підбір послів за всю історію, скандали з британцями, поляками, ізраїльтянами і т.ін.!
Та й нашо той Кулєба, якщо всім керує дєрьмак?
Правильная пословица..