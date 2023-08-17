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Новости За рубежом
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Кирби (336) F-16 (300)

США работают с европейскими союзниками, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 началось как можно быстрее, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

f16

Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 стартовало как можно скорее.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, нет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО. - Ред.) и саммита G7 президент (Байден. - Ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем... поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения... мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно скорее приступить к этой подготовке", - сказал Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом отрицает разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории: Ничего подобного
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Топ комментарии
+7
Ага-ага, это просто наши пилоты не хотят обучаться, ну не в какую.
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17.08.2023 09:43
+4
Та куди вже швидше -- ше ж 1рік назад Баиден виділив 30 млн на навчання пілотів
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17.08.2023 09:44
+3
Сер Вінстон Черччиль: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробуть тисячу неправильних варіантів" (С)
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17.08.2023 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Ага-ага, это просто наши пилоты не хотят обучаться, ну не в какую.
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17.08.2023 09:43 Ответить
Та куди вже швидше -- ше ж 1рік назад Баиден виділив 30 млн на навчання пілотів
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17.08.2023 09:44 Ответить
Сер Вінстон Черччиль: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробуть тисячу неправильних варіантів" (С)
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17.08.2023 09:56 Ответить
Амери можуть собі позволити -- іх 320 млн -- а нам потрібно зброю ше вчора
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17.08.2023 10:19 Ответить
Так бо біг на одному місці те теж біг-мабуть логіка така нажаль...
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17.08.2023 09:46 Ответить
Пол года учить англискай, шоб управлять летаком это патужна, дюже патужна
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17.08.2023 09:51 Ответить
Мне не нравится
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17.08.2023 10:33 Ответить
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17.08.2023 10:00 Ответить
Це вже навіть не виглядає як знущання. Це і є знущання.
Я розумію передача літаків процес який може тягнутися. Але навчання пілотів!... Що ж так перешкоджає початку навчань?
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17.08.2023 10:30 Ответить
Байден готовит Перемогу Украины под свои выборы
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17.08.2023 10:32 Ответить
Байден про корупцію в україні
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17.08.2023 10:51 Ответить
Верещук: неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні
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17.08.2023 10:53 Ответить
Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.
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17.08.2023 10:31 Ответить
ви вже задовбали, жлоби! ссите путлера, так і скажіть, тільки чого його сцяти, всі рашівські ядерні ракети без українських фахівців просто хлам, який впаде на рашку і прийде їй п.зда!
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17.08.2023 10:34 Ответить
Ще один руснявий Алігатор Ка-52 приземлили в районі Роботине, що на Запоріжжі
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17.08.2023 10:36 Ответить
добреРанок почався
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17.08.2023 10:37 Ответить
перший Бахмутському напрямку
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17.08.2023 10:39 Ответить
Як ви нас задрали,хлопці плачуть з батьками,Україна вся стоне,а пишете таку херню,що страшно читати,ми вам не треба,но нічого,за все буде відповідь!!! Слава хлопцям ,що ложать голови ,ні за що,тільки за те, що все розікрали,відповідь бубе,дай боже
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17.08.2023 10:42 Ответить
Байден про корупцію в україні
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17.08.2023 10:52 Ответить
Верещук: неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні
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17.08.2023 10:54 Ответить
Обіцяного три роки ждуть. А ми ще лиш рік, так що мусимо низенько кланятись і дякувати. А також думати кому вигідна ця війна, і хто намагається її затягувати щонайдовше.
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17.08.2023 10:45 Ответить
Якнайшвидше ці клоуни вже по 2 разу це говорять
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17.08.2023 10:57 Ответить
Звичайний: дякуємо США за все що робите

Розумний: США затягують навчання пілотів

Геній: Байден готує перемогу під свої вибори

Надмозок: корупція в Україні - причина затримки навчань пілотів

Найвищий рівень "Юра Швець": США таємо домовились з росією про непостачання су-35 ірану
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17.08.2023 11:02 Ответить
Про пілотів, писали, що англійську раніше вчили, а тепер коли дійшло до діла, то сказали, шо для початку навчання треба ще вивчити спеціальні терміни - 3-4 місяці.

під вибори перемогу не підлаштуеш - багато змінних, як наприклад взяли та все замінували...

корупція є в сша також, є покази в справі буризми про хабарі, чомусь їм пока не дають хід, можливо дадуть ближче до виборів

швець - консерва, заробляє гроші на роликах

самі адекватні, це республіканська партія (частина котра не за трампа), вони висказуються за суттєве збільшення допомоги Україні, тому що з нинішним рівнем перемоги - це патова ситуація, а в перспективі 5-10 років може призвести до програшу
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17.08.2023 11:12 Ответить
А я думаю, что есть неофициальный запрет от того же США на обучение пилотов, т.к. если бы штаты захотели - все бы уже давно всех обучили и все дали.
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17.08.2023 11:32 Ответить
Точнее от текущей администрации США

Т.к. Конгресс США (народ) - выделил исполнительной власти (администрации) деньги, лендлиз.

Если бы администрация воспользовалась всеми возможностями - то война бы уже закончилась.

Лендлиз - запретили использовать и вспоминать
4 млрд - решили не подписывать в 2022, и без них мол хватает оружия.
18 млрд на USAI - висят в воздухе уже год, контракты не заключаются.

за 17 месяцев, фактически поставки чуть меньше 20млрд

если бы одномомоментно за 1-2 месяца, дали на 10млрд, не растягивая по 1 млрд в месяц - то результат был бы иным.
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17.08.2023 11:47 Ответить
Травень 2025р. - чергова кругла дата для побідобісьців з х*йлостану... Або-або...
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17.08.2023 15:06 Ответить
***** сидит в бункере и ржет с розовых пони.
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17.08.2023 18:11 Ответить
 
 