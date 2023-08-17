1 711 33
США работают с европейскими союзниками, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 началось как можно быстрее, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 стартовало как можно скорее.
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, нет новой информации по поводу учений украинских пилотов.
"После Вильнюса (саммита НАТО. - Ред.) и саммита G7 президент (Байден. - Ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем... поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения... мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно скорее приступить к этой подготовке", - сказал Кирби.
Топ комментарии
+7 Wlad West
показать весь комментарий17.08.2023 09:43
+4 Валентин Коваль 2a613f18
показать весь комментарий17.08.2023 09:44
+3 Darnytsya Kyiv
показать весь комментарий17.08.2023 09:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я розумію передача літаків процес який може тягнутися. Але навчання пілотів!... Що ж так перешкоджає початку навчань?
Розумний: США затягують навчання пілотів
Геній: Байден готує перемогу під свої вибори
Надмозок: корупція в Україні - причина затримки навчань пілотів
Найвищий рівень "Юра Швець": США таємо домовились з росією про непостачання су-35 ірану
під вибори перемогу не підлаштуеш - багато змінних, як наприклад взяли та все замінували...
корупція є в сша також, є покази в справі буризми про хабарі, чомусь їм пока не дають хід, можливо дадуть ближче до виборів
швець - консерва, заробляє гроші на роликах
самі адекватні, це республіканська партія (частина котра не за трампа), вони висказуються за суттєве збільшення допомоги Україні, тому що з нинішним рівнем перемоги - це патова ситуація, а в перспективі 5-10 років може призвести до програшу
Т.к. Конгресс США (народ) - выделил исполнительной власти (администрации) деньги, лендлиз.
Если бы администрация воспользовалась всеми возможностями - то война бы уже закончилась.
Лендлиз - запретили использовать и вспоминать
4 млрд - решили не подписывать в 2022, и без них мол хватает оружия.
18 млрд на USAI - висят в воздухе уже год, контракты не заключаются.
за 17 месяцев, фактически поставки чуть меньше 20млрд
если бы одномомоментно за 1-2 месяца, дали на 10млрд, не растягивая по 1 млрд в месяц - то результат был бы иным.