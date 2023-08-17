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Новости За рубежомВойна в Украине Отопительный сезон Война
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Великобритания (4253) энергетика (2034) внешняя разведка (220) отопительный сезон (475)

Россияне зимой снова будут бить по энергетике, Украина готовится и наращивает запасы топлива, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пожежа,енергетика,обстріл

Украина обеспечила непрерывные поставки угля для ТЭС и ТЭЦ в зимний период.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает разведка Великобритании.

"Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточный приближающийся запас топлива в зимний период", - говорится в сообщении.

Так, отметили в разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки объемов производства, обеспечив непрерывные поставки угля для тепловых электростанций и теплоцентралей в зимний период, а значительные запасы газа послужили дополнительным резервом.

"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся и этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях военного времени", - подытожили в разведке Великобритании.

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Топ комментарии
+5
а ми по російській єнергетеці бити не будемо , ми не такі як вони. миж не орки
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17.08.2023 09:54
+5
А яка проблема є"ашить по кацапськой енергетиці українською зброєю?
Не така влучність, дальність? Так є"башьтє по близьким цілям!!
Або після цього русня припине війну і Зеленського чекає виборчи перегони, на яких він програє і буде засуджений за держ зраду??
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17.08.2023 10:14
+5
Кацапська енергетика насправді не так і далеко, ********* підстанцію і занурити мацквабад в темряву на кілька місяців дуже реально. Так шо хз хз, дивіться новини, хтозна хто кого занурить і куди
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17.08.2023 10:17
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Паливо сподіваюся не по 80гривень.
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17.08.2023 09:52 Ответить
а ми по російській єнергетеці бити не будемо , ми не такі як вони. миж не орки
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17.08.2023 09:54 Ответить
Західні партнери чомусь взагалі забороняють бити наданою зброєю по кацапським рашистам на території кацапстану... Чомусь забороняють...
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17.08.2023 09:59 Ответить
Ми взагалі ні по чому бити не будемо, наша межа - вибите вікно на Масквє, на який оргазмує марафонський лохторат.
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17.08.2023 11:33 Ответить
А яка проблема є"ашить по кацапськой енергетиці українською зброєю?
Не така влучність, дальність? Так є"башьтє по близьким цілям!!
Або після цього русня припине війну і Зеленського чекає виборчи перегони, на яких він програє і буде засуджений за держ зраду??
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17.08.2023 10:14 Ответить
Кацапська енергетика насправді не так і далеко, ********* підстанцію і занурити мацквабад в темряву на кілька місяців дуже реально. Так шо хз хз, дивіться новини, хтозна хто кого занурить і куди
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17.08.2023 10:17 Ответить
Усегда Готов !
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17.08.2023 10:49 Ответить
Чекаємо на МАСОВАНЕ спростування цієї НОВИНИ для влади, від рахамій+резнікових+Нештатної-Позаштатних радників, такого собі, єрмака щодо шкідливості таких НОВИН для інвесторів в Україну!!
Готуймо ТЕПЛУ ВАННУ для осіб з Урядового кварталу!
Сашко Білий з Лісником були ПРАВІ!
Без ліхтарних стовпів, справи на краще, не підуть в Україні!!
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17.08.2023 10:57 Ответить
А паливо чим допоможе, коли ракетами розхріначити ці ТЕЦ? Де наші ракети для відповіді? Де наші дрони? Чому за півтори роки війни не знищені аеродроми та ракетоносії? При владі - недієздатні зрадники, які єдине, що можуть - ******* про незламність в той час, як народ замерзає в темряві. А в самих виплодки на віллах закордоном шикують.
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17.08.2023 11:52 Ответить
Цікаво. Звідки вугілля беруть. Трублять про рекордні запаси, а знову виявиться, що це низькосортне вугілля не для ТЕЦ. Раніше пробували возили аж з ЮАР. Тепер щось подібного не чутно.
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17.08.2023 12:21 Ответить
А когда уже наше руководство начнет заниматься тем же.
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17.08.2023 18:13 Ответить
 
 