Россияне зимой снова будут бить по энергетике, Украина готовится и наращивает запасы топлива, - британская разведка

Украина обеспечила непрерывные поставки угля для ТЭС и ТЭЦ в зимний период.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает разведка Великобритании.

"Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточный приближающийся запас топлива в зимний период", - говорится в сообщении.

Так, отметили в разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки объемов производства, обеспечив непрерывные поставки угля для тепловых электростанций и теплоцентралей в зимний период, а значительные запасы газа послужили дополнительным резервом.

"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся и этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях военного времени", - подытожили в разведке Великобритании.

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