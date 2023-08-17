Два российских вертолета Ка-52 уничтожили Силы обороны утром: на Бахмутском направлении и вблизи с. Работино на Запорожье. ФОТО (обновлено)
Украинские защитники утром уничтожили два российских вертолета Ка-52. Один – на Бахмутском направлении, второй – у села Роботино на Запорожье.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил: "Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных Сил за успешную боевую работу!".
Позже воины 47-й отдельной механизированной бригады также заявили, что около 7:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожила российский Ка-52 в районе села Работино в Запорожской области.
Отмечается, что на счету защитников 47 ОМБр – это уже восьмой навсегда приземлившийся Ка-52. Стоимость одного такого – $16 млн.
В сети также опубликованы фото сбитого российского Ка-52 возле села Работино.
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На 17.08.2023 года «биндеровцы» отправили в украинские мартены на переплавку воинскую технику «второй по численности армии в мире:
Танки - 4329 (+5)ББМ - 8398 (+18)Артиллерия - 5169 (+17)РСЗО - 714Средства ПВО - 486 (+1)Самолеты - 315Вертолеты - 314БПЛА - 4272 (+24)Крылатые ракеты - 1406 (+2)Корабли (катера) - 18Автомобили и автоцистерны - 7641 (+27)Специальная техника - 773Личный состав оккупантов - около 256 050 (+480) - отправились на концерт к кабдзону.
https://twitter.com/i/status/1691951198759195105 https://twitter.com/i/status/1691951198759195105
якщо вони змушені наближувати гелікоптери до наших позицій.
Ботоксного лускунчіка в студію
Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці: на Бахмутському напрямку та поблизу с. Роботине на Запоріжжі. ФОТО (оновлено)
Українські захисники вранці знищили два російських вертольоти Ка-52. Один - на Бахмутському напрямку, другий - біля села Роботине на Запоріжжі.
Два речення - одне виключає інше !
Два кацапськы вертольоти знищили Сили самооборони....
І перший і другий варіант і так і так можна прочитати....
А вірно буде!! Наші захисники відправили два кацапських вертольоти разом зі смердячими кацапами у пекло.....))) От тут ніяких суперечностей...
надіюсь, посмертно
Вони що, знищили всі сили оборони???
В "Цензорі" треба прийняти на роботу досвіченого Цензора!