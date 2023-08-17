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Два российских вертолета Ка-52 уничтожили Силы обороны утром: на Бахмутском направлении и вблизи с. Работино на Запорожье. ФОТО (обновлено)

роботине

Украинские защитники утром уничтожили два российских вертолета Ка-52. Один – на Бахмутском направлении, второй – у села Роботино на Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил: "Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных Сил за успешную боевую работу!".

Позже воины 47-й отдельной механизированной бригады также заявили, что около 7:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожила российский Ка-52 в районе села Работино в Запорожской области.

Отмечается, что на счету защитников 47 ОМБр – это уже восьмой навсегда приземлившийся Ка-52. Стоимость одного такого – $16 млн.

В сети также опубликованы фото сбитого российского Ка-52 возле села Работино.

Два российских вертолета Ка-52 уничтожили Силы обороны утром: на Бахмутском направлении и вблизи с. Работино на Запорожье 01

Также читайте: Уничтожение вражеской бронированной ремонтно-эвакуационной машины на луганском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6811) вертолёт (1101) 47 отдельная механизированная бригада (260)


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Топ комментарии
+44
Чудова ранкова новина вже другий гелікоптер . Слава ЗСУ !
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17.08.2023 10:01
+42
Бравіссімо!
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17.08.2023 09:59
+33
Ранок почався дуже добре...
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17.08.2023 10:02
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Бравіссімо!
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17.08.2023 09:59 Ответить
З ідіотських сформульованого заголовку незрозуміло, хто кого знищив. Добре, хоч в тексті написали правильно.
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17.08.2023 12:15 Ответить
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17.08.2023 14:33 Ответить
«Укрофашисты» за одно августовское утро сбили под Бахмутом и в Запорожской области два московитских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» «аналохофнет».

На 17.08.2023 года «биндеровцы» отправили в украинские мартены на переплавку воинскую технику «второй по численности армии в мире:
Танки - 4329 (+5)ББМ - 8398 (+18)Артиллерия - 5169 (+17)РСЗО - 714Средства ПВО - 486 (+1)Самолеты - 315Вертолеты - 314БПЛА - 4272 (+24)Крылатые ракеты - 1406 (+2)Корабли (катера) - 18Автомобили и автоцистерны - 7641 (+27)Специальная техника - 773Личный состав оккупантов - около 256 050 (+480) - отправились на концерт к кабдзону.
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17.08.2023 17:31 Ответить
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17.08.2023 09:59 Ответить
Аллигатор напоролся на Иглу
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17.08.2023 10:00 Ответить
"Підсів на глу", а наркотик вбиває...
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17.08.2023 11:02 Ответить
Чудова ранкова новина вже другий гелікоптер . Слава ЗСУ !
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17.08.2023 10:01 Ответить
Ранок почався дуже добре...
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17.08.2023 10:02 Ответить
Це, що вже другий за сьогодні??
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17.08.2023 10:02 Ответить
О перший лаптельот почав обганяти папелаци
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17.08.2023 10:03 Ответить
утро началось не скофэ
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17.08.2023 10:04 Ответить
В мире жЫвотных.....18+....

https://twitter.com/i/status/1691951198759195105 https://twitter.com/i/status/1691951198759195105
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17.08.2023 10:04 Ответить
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17.08.2023 10:30 Ответить
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17.08.2023 12:39 Ответить
У кацапів, мабуть, проблеми з артилерією,
якщо вони змушені наближувати гелікоптери до наших позицій.
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17.08.2023 10:05 Ответить
У них проблеми з мозком.
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17.08.2023 12:18 Ответить
Кацаполітаки починають пасти задніх
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17.08.2023 10:05 Ответить
Ашипка пелота - не в тот ВУЗ пашел(
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17.08.2023 10:07 Ответить
А як рашисти гордо роздувались при згадці цього "чуда". Чорна Акула, Алігатор.... а на ділі металобрухт. Навіть їх Мі-28, менше збивають, ніж оце. Звісно я не хочу применшувати загрозу від нього, але схоже, що все найкраще озброєння рашки, це те, що дісталось їм від СРСР. І навіть тодішні перспективні зразки, як Ка-50, довести до нормального стану, вони не змогли.
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17.08.2023 10:07 Ответить
МІ-28 збивають менше тому, що в нього озброєння має занадто низьку дальність, тому МІ-28 не використовують.
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17.08.2023 12:51 Ответить
Я чув версію, що їх використовують в достатній мірі, в парі з Ка-52. Алігатор, як наводчик, а Мі-28, як носій озброєнь. Тим більше, єдине з озброєнь, яке в нього відсутнє, це ракети "Віхрь", але начебто нові версії ракети "Атака", що використовує Мі, мають таку ж дальність.
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17.08.2023 13:27 Ответить
"Ветралётчики Рассии" всього за три години вийшли вперед у "соцсаревнавании" !
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17.08.2023 10:10 Ответить
Сподіваюся літаки наздоженуть... (особливо ТУшки)
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17.08.2023 11:04 Ответить
Ну - що тобі сказать : нам до них важко дотягнуться - ми ж з усім світом десятки років воювать не збиралися Тому і не наклепали зброї далекобійної Але щодо Ту-95-х - є надія Вони ще в 90-ті називалися "хламом" Я бував тоді у Енгельсі та говорив з "літунами Ці "гроби" вже "на ладан дихають" давно Саме тому вони піднімають зараз не повний БК, а лише невелику частину Те, що піднімають зараз 5-6 Ту-95-тих, у радянські часи піднімав ОДИН борт
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17.08.2023 12:02 Ответить
Там, здається, у ракетно-босбовому відсіку револьверний тип підвіски ракет. Відкрився люк - ракета відстикувалася і шуганула вниз, далі механізм провертається, і нова ракета опиняється в положенні відстиковки
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17.08.2023 13:48 Ответить
Наскільки я пам"ятаю - 6 штук - в барабані і 4 - під крилами
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17.08.2023 14:01 Ответить
... !!!
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17.08.2023 15:00 Ответить
Це тобі "навздогінці" Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 . В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска ещё десяти ракет Х-55 на четырёх подкрыльевых держателях и установлена СУРО (система управления ракетным оружием), аналогичная Ту-160. Оборудование для свободнопадающих боеприпасов с самолёта демонтировано. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101
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17.08.2023 15:12 Ответить
так сколько на подкрыльевых балках 4 или 16 ракет --- ты википедию внимательно почитай сын юриста и мамы журналиста
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17.08.2023 18:28 Ответить
... !!!

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17.08.2023 18:58 Ответить
... !!!
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20.08.2023 07:53 Ответить
гарний ранок. від таких новин і погода наче вже нормальна, не так жарко )))
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17.08.2023 10:14 Ответить
літуни як себе почувають? їм кави вже запропонували?
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17.08.2023 10:24 Ответить
летчикам тоже заднее сопло пеной задули?)))
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17.08.2023 10:31 Ответить
Скоріше, згоріли заживо. Смажена смедюча кацапятина. Хоча у Ка-42 є анало говнєтні катапультні крісла і люки, через які екіпаж викидається назовні. Перед цим мають спрацювати піроболти і відстрелитися лопасті, щоб не зробити фарш із ватольотчиків
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17.08.2023 13:52 Ответить
Добре,бо авіаційні удари орків значно виросли останнім часом.
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17.08.2023 10:47 Ответить
47 окрема механізована бригада - на рахунку наших бійців - це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52

Ботоксного лускунчіка в студію
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17.08.2023 10:54 Ответить
гдето под Мелитополем их база. Чем ближе будем туда подходить - тем больше блохолетов будет отрицательно взлетать. Либо же русня выведет их живые остатки в Крым
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17.08.2023 11:17 Ответить
Гарне вітання кспським півнебомберам!
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17.08.2023 11:52 Ответить
Сподіваємось, що екіпажі прямують до кобзона
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17.08.2023 12:11 Ответить
Сподываюсь что экыпажи вжэ охололы !
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17.08.2023 12:13 Ответить
Шановна редакція !

Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці: на Бахмутському напрямку та поблизу с. Роботине на Запоріжжі. ФОТО (оновлено)

Українські захисники вранці знищили два російських вертольоти Ка-52. Один - на Бахмутському напрямку, другий - біля села Роботине на Запоріжжі.

Два речення - одне виключає інше !
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17.08.2023 12:21 Ответить
Українська мова не англійська, в який послідовність має значення.
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17.08.2023 12:51 Ответить
Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці: на Бахмутському напрямку та поблизу с. Роботине на Запоріжжі. ФОТО
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17.08.2023 18:57 Ответить
So svedskim RBS-70 sbyli krokodil.Eto 47 brigada takyje imejet
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17.08.2023 12:21 Ответить
Ого, второй?! Просто сказка
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17.08.2023 12:45 Ответить
Шановні редактори, коректно формулюйте заголовки - у цьому випадку який швидше за все розуміється, як те, що два вертольоти кацапів знищили усі сили нашої оборони...
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17.08.2023 12:56 Ответить
Сили самооборони знищили два кацапських вертольоти....
Два кацапськы вертольоти знищили Сили самооборони....

І перший і другий варіант і так і так можна прочитати....

А вірно буде!! Наші захисники відправили два кацапських вертольоти разом зі смердячими кацапами у пекло.....))) От тут ніяких суперечностей...
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17.08.2023 22:28 Ответить
Ай, файно є!
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17.08.2023 14:17 Ответить
Уххх!! Пишаюсь вами, хлопці!
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17.08.2023 14:42 Ответить
Ну и заголовок! Не сразу поймёшь кто кого знищил...
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17.08.2023 16:58 Ответить
сьогодні найприємніша новина з фронту - два підарські вертольоти ляпнули...Молодці ЗСУ !
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17.08.2023 17:02 Ответить
Прекрастно 😌... Весною в них було 400 Ка, навіть якщо по одному щодня - за рік ми випиляємо всі алігатори орків, а вони дуже багато проблем для наступу створюють, авіація і то менше, а іі з дерев виринають і розстрілюють 😬
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17.08.2023 17:47 Ответить
Гвинтокрили обігнали літаки... Літакам підтягнутися!
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17.08.2023 18:11 Ответить
Пойду выпью стопку.
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17.08.2023 18:12 Ответить
Ще 4 хероі рашки
надіюсь, посмертно
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17.08.2023 18:22 Ответить
Відносно заголовка. Вертольоти - підмет; знищили _ присудок; Збройні сили - додаток. Отже, вертольоти знищили Збройні сили і було їх всього два! Цензор! Пишу не в перший раз з приводу граматики! В минулому по роботі доводилось зустрічатися з журналістами. Освіта неймовірна. Як говорила героїня колись популярного роману: мрак! Спостерігаю, що "мрак" стає густішим! Може пошліть цих дописувачів на курси української мови!
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17.08.2023 18:58 Ответить
"Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці"...
Вони що, знищили всі сили оборони???

В "Цензорі" треба прийняти на роботу досвіченого Цензора!
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17.08.2023 23:05 Ответить
 
 