Два российских вертолета Ка-52 уничтожили Силы обороны утром: на Бахмутском направлении и вблизи с. Работино на Запорожье. ФОТО (обновлено)

Украинские защитники утром уничтожили два российских вертолета Ка-52. Один – на Бахмутском направлении, второй – у села Роботино на Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил: "Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных Сил за успешную боевую работу!".

Позже воины 47-й отдельной механизированной бригады также заявили, что около 7:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уничтожила российский Ка-52 в районе села Работино в Запорожской области.

Отмечается, что на счету защитников 47 ОМБр – это уже восьмой навсегда приземлившийся Ка-52. Стоимость одного такого – $16 млн.

В сети также опубликованы фото сбитого российского Ка-52 возле села Работино.

Также читайте: Уничтожение вражеской бронированной ремонтно-эвакуационной машины на луганском направлении. ВИДЕО