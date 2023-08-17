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деньги (911) Алексей Тандыр (20)

Семья судьи Тандыра анонимно перевела 18 тыс. грн жене сбитого им нацгвардейца: Женщина от средств отказалась

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

тандыр

Семья экс-главы Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который пьяным совершил ДТП на блокпосту и насмерть сбил нацгвардейца, перевела 18 тыс. грн жене погибшего.

Об этом в Facebook рассказала журналистка Анна Мамонова, передает Цензор.НЕТ.

"Утром позвонила Анна Бондаренко. Ее мужа, нацгвардейца Вадима Бондаренко, насмерть сбил в комендантский час макаровский судья Алексей Тандыр. Анна сказала, что нашла анонимные переводы на свою банковскую карточку от жены Тандыра Людмилы. Анна сравнила номера телефонов отправителя и того, и того, с которого ей звонила жена судьи. Искать деньги начала, потому что Тандыр сказал на одном из судебных заседаний, что его семья финансово поддержала семью погибшего и планирует делать это в дальнейшем. 30 мая и 1 июня было четыре перевода, общая сумма 18 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По словам Бондаренко, на следующее судебное заседание придет ее отец и отдаст адвокатам Тандыра деньги.

"Мне ничего от них не нужно, только чтобы Тандыр сидел в тюрьме. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", - сказала супруга погибшего нацгвардейца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

В результате ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+32
хотели откупится 19 тысячами?????? просто верх цинизма
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17.08.2023 10:12
+26
18 тис грн.? це мабуть бабуся у казла совісна, пенсію віддає
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17.08.2023 10:12
+21
Ого. Яка щедрість. Я не здивуюсь, що це була яка хитрість для суду, типу дивіться на моє розкаяння і спроби фінансово компенсувати.
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17.08.2023 10:13
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хотели откупится 19 тысячами?????? просто верх цинизма
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17.08.2023 10:12 Ответить
подачок не треба, а конфіскувати все майно цього ушльопка як компенсацію за втрату годувальника багатодітної родини варто
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17.08.2023 10:23 Ответить
не буде ніяких конфіскацій на користь сім'ї яка втратила годувальника, наші судді зазвичай пояснюють це тим що не можна збагачуватись за рахунок винуватця, я особисто неодноразово чув це від суддів. тандир більше семи років не отримає, вбивство по необачності, відсидить два роки і вийде за файну поведінку...
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17.08.2023 10:36 Ответить
не, то что б на суде можно было сказать что типа помогал семье погибшего. вот мол у меня скрин есть переброса бабок
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17.08.2023 11:25 Ответить
така лінія захисту....
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17.08.2023 12:35 Ответить
Да, жлобьё, уникальнейшее…
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17.08.2023 12:00 Ответить
18 тис грн.? це мабуть бабуся у казла совісна, пенсію віддає
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17.08.2023 10:12 Ответить
важко буде його посадити (бо саджатимуть його такі ж як він сам, не зможуть вони..)
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17.08.2023 10:13 Ответить
Ого. Яка щедрість. Я не здивуюсь, що це була яка хитрість для суду, типу дивіться на моє розкаяння і спроби фінансово компенсувати.
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17.08.2023 10:13 Ответить
А реально хитро. Якщо щомісяця скидать по 18к, то типу це утримання і суд реально може взяти це до уваги.
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17.08.2023 10:20 Ответить
Так і є. Це пом'якшуюча обставина, яку бере до уваги суд. Жінка загиблого правильно від цих грошей відмовилася.
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17.08.2023 10:29 Ответить
Прикинули, що життя коштує18к грн.? Цікаво, в скільки він своє б оцінив?
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17.08.2023 10:13 Ответить
суддя за день може витратити більшу суму
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17.08.2023 10:18 Ответить
Там сума неважлива. Там для суду спроба показати що є відшкодування. От і переказ коштів.
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17.08.2023 10:48 Ответить
Коли у 2006 році здох кушнарьов його "бідній родині" за втрату "годувальника" держава (ДЕРЖАВА) виділила 2 мільйони (ДВА МІЛЬЙОНИ).
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17.08.2023 10:55 Ответить
от скільки коштує життя українця в нашій державі!
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17.08.2023 10:13 Ответить
Ого, тобто з точки зору ********** гнідосудді вартість життя українського військового не перевищує 400 доларів? Це вже не цинізм. За таке треба не то шо вбивати, за таке треба саджати на палю всю сім'ю.
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17.08.2023 10:14 Ответить
Це пдрский вчинок. Там не сума важлива а сам факт передачі суд може взяти до уваги як досудовий договір між потерпілою( дружиною) і тандиром.
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17.08.2023 10:50 Ответить
Анонімний переказ, яка угода? При угоді все робиться відкрито. Скоріш за все відправляли кошти, щоб в суді зарахували як пом'якшення
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17.08.2023 12:01 Ответить
А це вже як би вдалось розкрутити.
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17.08.2023 12:04 Ответить
Ну когда будет приговор,года через три-четыре?
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17.08.2023 10:15 Ответить
Не буде, тягнутимуть до останнього поки строк давності справи закінчиться
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17.08.2023 11:18 Ответить
Хм,та в нього хабарі значно більші, він свої ''послуги'' оцінює дорожче чим людське життя..
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17.08.2023 10:17 Ответить
На суде коллеги, оценят мат. помощь и выпустят.
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17.08.2023 10:18 Ответить
Прошу записати в протокол - спроба дати хабаря в сумі 18к грн.
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17.08.2023 10:19 Ответить
18к грн це не хабар, цього навіть на їжу на місяць сім'ї не вистачить, не кажучи вже про ліки, комуналку і шось вдягнути...
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17.08.2023 10:23 Ответить
хм ... а ти точно в Україні живеш ??
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17.08.2023 11:07 Ответить
А ти?
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17.08.2023 11:10 Ответить
в Україні - 100 %
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17.08.2023 11:30 Ответить
Судячи з твоїх коментарів, то ще й десь в районі кончізаспи. То шо не влаштовує в оцінці рівня проживання? Кажуть, правда, у вас там в кабмінівських і верховнозрадівських жральнях червона риба по 2.80 за за 100 грам, ото хіба шо так)
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17.08.2023 11:36 Ответить
Stanislav Bryzhyk

18к грн це не хабар, цього навіть на їжу на місяць сім'ї не вистачить, не кажучи вже про ліки, комуналку і шось вдягнути...


18 це два рази по 9. Якщо на руки, то мабуть не така вже рідкість ... у цій країні ...
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17.08.2023 19:05 Ответить
Останнє -- як від серця відірвав
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17.08.2023 10:21 Ответить
Отдыхают за сотни тысяч,а человеческую жизнь оценили в 18000, мы для них как листья осенью под ногами.
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17.08.2023 10:23 Ответить
Чотири перекази для переведення одноденного "заробітку" цього судді? Ну прямо "щєдрая душа"!
Хоча б місячну зарплатню перевів - не так жалюгідно б виглядало...
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17.08.2023 10:24 Ответить
тандир, там на харі написано, що воно малохольне... що з убого візьмеш? зато саме падло, брало гарно... посада "вимагала"...
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17.08.2023 10:29 Ответить
Але це малохольне судить іменем України, Карле
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17.08.2023 12:12 Ответить
судило... надіюсь, що на зоні, те чмо, навчать правильно судити...
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17.08.2023 12:53 Ответить
Добре ,що не пачку пєльмєнєй....
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17.08.2023 10:30 Ответить
Вишкрибли все, що було...Напозичалися по-сусідах та в банках...А могли б і пельменями...Так, що трохи кращі ніж кацапи, але до людської раси недотягують...
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17.08.2023 10:32 Ответить
Вечір у кабаку не посиділи.
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17.08.2023 10:36 Ответить
вах, 500 баксів за вбивство при обтяжуючих! яка щедрість!
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17.08.2023 10:37 Ответить
Якщо суддя порішає справу з колегами за могорич в 500 баксів, то сума потерпілій виглядає логічно. Не міряйте все на себе кріпаки, це еліта.
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17.08.2023 10:43 Ответить
З відкупними грошима не так поступити треба було.

А взяти.

Розміняти по 1 грн.

Металічними.

І заставити зжерти за раз.
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17.08.2023 10:46 Ответить
Які ж вони "кончені"!
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17.08.2023 10:49 Ответить
Мені цікаво звідкиля вони номер карти взнали ? Насправді телефони, адреси постраждалих дають самі слідчі. А чи мають вони на це право ??
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17.08.2023 11:09 Ответить
Суддя України вирішив що життя одного ( а звідси і кожного) нацгвардійця коштує 18ооо гривень!
Суддя України!!!
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17.08.2023 11:22 Ответить
Номер картки - це персональні данні?
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17.08.2023 11:56 Ответить
Цікаво, а своїх вилупків суддя в таку ж ціну оцінив?
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17.08.2023 11:57 Ответить
У родичів судді нашкребли усього 18 тис.грн? Голодранці, ***... Ну, або ж жлоби, шо ймовірніше. Правильно зробили, що відмовились - за таку суму навіть поховати пристойно не вийде.
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17.08.2023 12:09 Ответить
Ця наволоч вважає себе володарями життя і що все можуть купити...
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17.08.2023 13:47 Ответить
Очень бедная семья судьи.
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17.08.2023 18:16 Ответить
 
 