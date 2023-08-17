Дорога, которую хотят отремонтировать в Закарпатье почти за 600 млн, будет вести в новый "Буковель" нардепа Палицы, - журналист Николов

Дорога, ремонт которой за 596 млн грн заказала Закарпатская обладминистрация, ведет в село Черная Тиса. Там планирует построить новый горнолыжный курорт ООО "Буковель", связанный с соратником Игоря Коломойского, нардепом Игорем Палицей.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"На склонах гор в этом селе планирует построить новый горнолыжный курорт ООО "Буковель". Его учредителями являются Захар и Оксана Палицы - сын и жена нардепа Игоря Палицы, одного из ближайших партнеров Игоря Коломойского по "Укрнафте". Это ООО хочет сделать курорты "Свидовець" "в Черной Тисе, а также "Быстрицу" и "Турбат" неподалеку оттуда", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье на ремонт дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Это выгодно тем, кто планирует построить поблизости курорт, - Центр противодействия коррупции.

Николов подчеркнул, что "Буковель" обратился к тамошним сельсоветам за согласием на строительство курортов уже во время войны.

Журналист предполагает, что подряд на ремонт получит фирма бывшего директора "Буковеля" Александра Шевченко "ПБС".

"Я честно не знаю, влияет ли Коломойский еще на Палицу, или тот выстроил свои отдельные связи с Зеленским. Палица, в отличие от Коломойского, является нардепом. И его группа "За майбутнє" исправно поддерживает "Слугу народа".

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С другой стороны, Коломойский продолжает отдыхать в "Буковеле", когда ему нужно спрятаться от амброзии. И никто не может сказать твердо, что "Буковель" - не его", - добавил Николов.

Ранее Цензор.НЕТ. сообщал, что Закарпатская ОГА разместила в системе Prozorro тендер на ремонт дороги на сумму около 600 млн грн.