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дороги (2498) Закарпатье (2392) Палица (65) Юрий Николов (66)

Дорога, которую хотят отремонтировать в Закарпатье почти за 600 млн, будет вести в новый "Буковель" нардепа Палицы, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

коломойский,палица

Дорога, ремонт которой за 596 млн грн заказала Закарпатская обладминистрация, ведет в село Черная Тиса. Там планирует построить новый горнолыжный курорт ООО "Буковель", связанный с соратником Игоря Коломойского, нардепом Игорем Палицей.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ. 

"На склонах гор в этом селе планирует построить новый горнолыжный курорт ООО "Буковель". Его учредителями являются Захар и Оксана Палицы - сын и жена нардепа Игоря Палицы, одного из ближайших партнеров Игоря Коломойского по "Укрнафте". Это ООО хочет сделать курорты "Свидовець" "в Черной Тисе, а также "Быстрицу" и "Турбат" неподалеку оттуда", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье на ремонт дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Это выгодно тем, кто планирует построить поблизости курорт, - Центр противодействия коррупции.

Николов подчеркнул, что "Буковель" обратился к тамошним сельсоветам за согласием на строительство курортов уже во время войны.

Журналист предполагает, что подряд на ремонт получит фирма бывшего директора "Буковеля" Александра Шевченко "ПБС".

"Я честно не знаю, влияет ли Коломойский еще на Палицу, или тот выстроил свои отдельные связи с Зеленским. Палица, в отличие от Коломойского, является нардепом. И его группа "За майбутнє" исправно поддерживает "Слугу народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания нардепа "За Майбутнє" для получения "социального" газа поменяла вид деятельности на производство молока

С другой стороны, Коломойский продолжает отдыхать в "Буковеле", когда ему нужно спрятаться от амброзии. И никто не может сказать твердо, что "Буковель" - не его", - добавил Николов.

Ранее Цензор.НЕТ. сообщал, что Закарпатская ОГА разместила в системе Prozorro тендер на ремонт дороги на сумму около 600 млн грн.
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Топ комментарии
+31
Фінансувати з державного бюджету 1+1 і ІНТЕР це добре , фінансувати квартал 95 з державного бюджету це теж добре , будувати дороги для курортів коломойського це добре , а хто критикує того у смітник треба кидати
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17.08.2023 10:31
+30
Палиця - вірний підданий чувака, який обіцяв пофарбувати один кіоск, а тепер в розшуку ФБР....
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17.08.2023 10:30
+26
То нехай Палиця і ремонтує.. *** вашу мать! Скільки можна? !!
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17.08.2023 10:31
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Погано, коли витрачають гроші на будівництво доріг в умовах війни, і не важливо хто живе поряд з цими дорогами. Так можна до витрачатись до того що ці дороги будуть псувати ворожі танки, але коли ти їдеш по гарній дорозі про це можна не згадувати, до того моменту поки вороги не постукають та не запропонують поділитися майном та жінкою
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17.08.2023 11:44 Ответить
Ви стверджуєте, що лідор взесвіту поділився скумбрією по 8грн.?
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17.08.2023 16:04 Ответить
А може на дрони, на гаубіці,на F-16? ,Може жиди якось пеоеживуть цю війну? А потім розвернуться на всю мармульку? Після війни. Але якщо прийдуть москалі - їм то буде елей, у москалів там всі свої - в ротберги, жеваги, і др.
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18.08.2023 15:50 Ответить
Ще хтось буде розказувати про "народну війну"? Після такого відкритого блюзнірства? В нас війна не "народна", а " антинародна", бо не тільки кацапи, але й своя " еліта" воює проти народу. Коли ви вже виздихаєте, кліщі на тілі країни?
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17.08.2023 11:24 Ответить
Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від «Великого будівництва» 80% - ЗМІ

25 сiчня, 2022

https://glavcom.ua/economics/finances/kompaniji-kolomoyskogo-i-palici-za-rik-zbilshili-dohid-vid-velikogo-budivnictva-80-zmi-816980.html
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17.08.2023 11:28 Ответить
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17.08.2023 11:31 Ответить
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського

https://regionews.ua/ukr/articles/1606815413-velike-budivnitstvo-na-volini-yak-kolomoyskiy-z-palitseyu-i-ermak-z-timoshenko-podilyat-programu-zelenskogo
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17.08.2023 11:36 Ответить


про запровадження США санкцій проти Коломойського https://censor.net/ua/n3251730
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17.08.2023 11:37 Ответить
Соратника на фронт. Карабаса Барабана Бєню на нари.
Гроши на дрони.
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17.08.2023 11:47 Ответить
Ага, щас…
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17.08.2023 11:56 Ответить
"все для фронту, все для перемоги"
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17.08.2023 11:52 Ответить
Все справедливо, за що голосували, те і жеріть…
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17.08.2023 11:55 Ответить
Палыцю да палкой по его дебильной натаньяховской харе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.08.2023 12:00 Ответить
"Все для фронту, все для Перемоги!"
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17.08.2023 12:13 Ответить
Потрібен закон, який би забороняв витрату ВСІХ коштів державного і місцевих бюджетів інакше, як на потреби оборони від рашистської агресії, підтримку критичної інфраструктури і соціальні програми, передбачені законами. Який б автоматично вводив цей принцип в закон про Держбюджет.
В цьому законі передбачити санкції за його порушення: до скасування режиму воєнного стану всі кошти, що використані не за цільовим призначенням, підлягають арешту на рахунках їх отримувачів й вилучаються в бюджет, а чиновники, що їх скерували не туди - притягаються до криміналу.
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17.08.2023 13:40 Ответить
Ви в це вірите,що написали? Ваші бажання не пересікаються з бажаннями відмивщиків і коломойш. Банально те,що пси гавкають,а караван іде. Кому війна (нам),а кому бабло. Даже якщо гіпотетично прийдуть маскалі, коломойшу не тронуть - жиди в Москві тоже свої. Пощипають трохи і будуть ділити. А тоді ми побачимо всю мерзоту расейського менталітету. Мій досвід у цьому величезний. Боже борони нас від жидівського Свидовця. Це буде клоака на кшталт буковелю.
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18.08.2023 15:30 Ответить
ого, на цензорі з'явилася цензура. комент без матюків і образ видалили, просто там була інша думка.
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17.08.2023 13:41 Ответить
Дорога може проходити біля будинку депутата, може проходити біля будинку простої людини, але це не значить, що проста людина чи депутат замовив собі дорогу. В Києві багато доріг проходить біля житла депутатів, то що тепер, в Києві дороги не ремонтувати???
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17.08.2023 13:43 Ответить
В Рівному вже одну дорогу побудували, а іншу станом на сьогодні реконструюють і розширюють до нового мікрорайону приватного забудовника. Добре що підтримує міська рада приватний бізнес, турбується, допомагає дорожче продавати нерухомість.
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17.08.2023 13:50 Ответить
Кому война а кому на курорт быстро надо.
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17.08.2023 18:17 Ответить
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