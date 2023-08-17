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Зеленский (16523) мобилизация (1607) военное положение (398) Железняк Ярослав (337)

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 15 ноября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский,подпись

Президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Законы вступят в силу с 18 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военное положение в Украине продлено на 3 месяца
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Топ комментарии
+15
Підписувальщик продовжуватиме ВС і надалі щоб царювати вічно.
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17.08.2023 10:47
+15
На Арестовича написали заявление в СБУ

Пользователь Твиттера Нотевский считает, что заявление Арестовича "главная наша ошибка - это когда мы позволили себе расчеловечить россиян. Мы дали среднему мобилизованному россиянину отличную мотивацию воевать" - это "оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ" (статья 436-2 уголовного кодекса).
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17.08.2023 10:54
+9
верховний ухилянт мобілізує
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17.08.2023 10:57
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Де можно побачити підписаний Зеленським закон про "воєнний стан" с його підписом?
( закон має бути публічним)👈
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17.08.2023 10:42 Ответить
можеш пошукати на
1) rada.gov.ua
2) google.com

ще здається на liga.net колись був пошук по законах, але то було давно і, здається, платне...
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17.08.2023 10:54 Ответить
Тримай і не кажи що мало.
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
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17.08.2023 10:55 Ответить
не побачив на твоєму посиланні підпису Зеленського👈
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17.08.2023 11:00 Ответить
Гугл в поміч.
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17.08.2023 11:01 Ответить
Реально такого документа не существует. С подписью есть только о продления, и всьо. Первоисточника именно от 24.02.22 я искал и не нашел с карлючкой боневтика или хотя бы елдака
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17.08.2023 11:03 Ответить
Військовий стан в Україні є, в ось війни немає

"19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"

використання Збройних Сил для відсічі збройної агресії слідує після оголошен стану ВІЙНИ а не ніякими військовими станами

"20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;"
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17.08.2023 15:21 Ответить
Ви хочете сказати, що ЗСУ не має право давати відсіч ворогу поки не оголошено війну?
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17.08.2023 16:01 Ответить
І скани з карлючками ніхто не викладає. Там зверху є статус документа. Якшо Ішак карлючку поставив і всі інші необхідні етапи пройдені, то статус - "чинний".
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17.08.2023 11:11 Ответить
Тогда это подделка документов. Так же как и выписанная на коленке рыбаком-пикапером повестка
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17.08.2023 11:14 Ответить
Тобто ти з секти свідків заперечення воєного стану.
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17.08.2023 11:17 Ответить
Стан то есть, а вот документа нету. Как и нету заборони на виїзд чоловікам за кардін. Боневтік і тут накосячіл
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17.08.2023 11:19 Ответить
Ладно з підписом...

В указі про обмеження конституційних прав, сказано "можуть" бути обмежені.
Тобто по факту не обмежені, це зроблено свідомо щоб не нести відповідальності, або не володіють державною мовою, або просто скопіювали ст.64 Конституції без змін.

Конституція вимагає, зокрема ст.33 про виїзд, що обмеження повинно бути через закон.

Президент не обмежив в указі, ВРУ також не приймала законів про обмеження.

Це зробив КМУ через зміни до постанови КМУ про порядок перетину кордону.

Проте в законі про КМУ, сказано що вони можуть приймати рішення, тільки на основі законів проголосованих ВРУ, указів президента. Президент та ВРУ цього не зробили.

Виходить що 10 людей з КМУ, самі зібрались, домовились, підняли руки - та заборонили виїзд.
Потім не один раз змінювали, кому можна виїхати, кому ні

Навіщо тоді ВРУ - та за що вони отримують гроші?

Якщо достатньо 10 людей в КМУ, котрі приймуть всі закони, котрі їм потрібні.

Якщо дивитись на практику, то постанова "працює" тільки для звичайних людей.
Наприклад Квартал95 - не прописаний в постанові, проте їх випускають за кордон.

В чому проблема, прописати Квартал95 також в постанову?
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17.08.2023 11:42 Ответить
Коли будете розказувати все це погранцям, запишіть будьласка на відео Цікаво буде подивитись
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17.08.2023 11:51 Ответить
та ну, не пишіть фігню. оригінал з підписом напевно десь є. В секретних архівах Єрмака
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17.08.2023 11:17 Ответить
Инфраструктура, привет)
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17.08.2023 11:48 Ответить
і цьому посиланню вже з півтора року - фуфло штовхаєш👈
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17.08.2023 11:02 Ответить
Таджики-гастарбайтери знову бузять, - дві однакові новини за 5 хвилин.

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17.08.2023 10:45 Ответить
А почему таджики? 🤔
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17.08.2023 10:48 Ответить
Бо їх набирають працювати за 5 копійок.
Це образне порівняння щодо деяких "працівників" медіа, які або не хочуть, або не вміють працювати якісно. А тому "відбувають" свій номер абияк.
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17.08.2023 10:50 Ответить
Зрозуміло
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17.08.2023 10:54 Ответить
"Давно треба": на Арестовича подали заяву до СБУ, українцям ідея сподобалася
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-08-17/5804592-davno-pora-na-arestovicha-podali-zayavlenie-v-sbu-ukraintsam-ideya-ponravilas
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17.08.2023 10:46 Ответить
На Арестовича написали заявление в СБУ

Пользователь Твиттера Нотевский считает, что заявление Арестовича "главная наша ошибка - это когда мы позволили себе расчеловечить россиян. Мы дали среднему мобилизованному россиянину отличную мотивацию воевать" - это "оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ" (статья 436-2 уголовного кодекса).
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17.08.2023 10:54 Ответить
Оце от гарно. Медаль хлопаку-заявнику за активну громадську позицію.
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17.08.2023 11:05 Ответить
Цю мразь абдристовича повісить другим, після ЗЕбіла
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17.08.2023 11:15 Ответить
Це так СТРАШНО співпало , що камуфляжній колір війни та горя співпадаю з колоьором влади? Це ВИРОК ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ З ВІДДІНКОМ ВІЙНИ? ?
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17.08.2023 11:19 Ответить
Підписувальщик продовжуватиме ВС і надалі щоб царювати вічно.
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17.08.2023 10:47 Ответить
Ну он же любил сравнивать Украину с проституткой. Вот он и продлевает военный стан
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17.08.2023 11:04 Ответить
А саме в цей час -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
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17.08.2023 11:36 Ответить
верховний ухилянт мобілізує
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17.08.2023 10:57 Ответить
В бюджет зкаладено 60 млрд Турції на дороги й 7 млрд на відбудову житла - озвучив Цибулько на прямому учора .

Поблажок не буде: зруйнований будинок - не привід не платити комуналку

16.08.2023
"Багато українців, чиї домівки зруйновані війною, продовжують отримувати рахунки за комуналку. Навіть, якщо освітлювати та обігрівати вже нема чого, і у напіврозвалених стінах ніхто не проживає."
https://www.unian.ua/society/poblazhok-ne-bude-zruynovaniy-budinok-ne-privid-ne-platiti-komunalku-12362064.html

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17.08.2023 10:58 Ответить
Треба підписати закон воєнного стану до кінця війни, не продовжувати кожні 3 місяці!
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17.08.2023 10:58 Ответить
Війна є, Україна воює з кацапстаном, відповідно і воєнний стан потрібно продовжити до закінчення війни і визволення усіх територій.
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17.08.2023 11:09 Ответить
Воєнний стан є, а віни нема. Чи я шось пропустив і Україна обʼявила кацапії війну?
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17.08.2023 11:13 Ответить
єсть спєциальная ваєнная апірация
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17.08.2023 11:16 Ответить
Як вже ця хуцпа заїпала...
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17.08.2023 10:58 Ответить
Заробляє гроші на крові. Зєля - це та людина, якій найвигідніше продовжувати війну. Навіть ***** не так вигідно як Зєлі. Всі пройоби можна списати, бабло ворується тоннами, з посади не здвинуть ні за яких умов. А як тільки війна закінчиться, то йому почнуть задавати дуже багато незручних питань, може програти вибори а там наступники почнуть копати і вилізуть і його власні договорняки і мародьорство "слуг", частку від яких напевно заносять "Найвеличнішому".
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17.08.2023 11:02 Ответить
Може й так, але не існує такої кнопки, яка могла би "клац" і закінчити війну. Продовження чи непродовження воєнного стану тут теж, на жаль, нічого не вирішує. Гидко тільки від самої думки про те, що цей типу глава держави тільки й може що читати щовечора кимось написані промови, подовжувати періодично воєнний стан та роздавати нагороди
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17.08.2023 11:13 Ответить
Тобто у Пороха така кнопка була, але він, за своєю кровожерливою суттю її не нажимав. А у Зєлічки кнопки нема? Може тоді Пороха попросити нехай натисне?
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17.08.2023 11:15 Ответить
Тобто ти визнаєш що розповіді про те що Порох не закінчував війну бо вона була йому вигіда це брехня і все одно продовжуєш її використовувати уже пояснюючи нею дії Зелі. Я звичайно не свята людина але мені здається що це аморально і ставить знак = між прибічниками Пороха і прибічниками НАЙВЕЛИЧНІШОГО.
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17.08.2023 11:23 Ответить
не переймайтесь, цей дистриб'ютор оповитих змій, інколи й сам дегустує...
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17.08.2023 11:37 Ответить
Закладывает за воротник? 🙂
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17.08.2023 11:49 Ответить
Ні, не визнаю . Саме це я і намагаюся показати. До Пороха висували претензії шо він не закинчує війну, а про Зєлю розказують "ну в нього ж бідненького нема кнопки".
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17.08.2023 11:49 Ответить
До чого тут взагалі Порох? Я у своєму коментарі його навіть не згадала. І так, ніхто такої кнопки не має
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17.08.2023 11:39 Ответить
У Железняка, бачу роботи не багато, якщо встигає і роботу єрмака робити...
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17.08.2023 11:03 Ответить
уря
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17.08.2023 11:13 Ответить
Та скільки ще це буде продовжуватися...
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17.08.2023 11:21 Ответить
Відмінності між воєнним станом та станом після оголошення війни має
значення для зовнішньо-політичної діяльності України, зокрема можливості громадян України стягнути компенсації в міжнародних судових інституціях з росії як країни-агресора. На сьогоднішній день - юридично - для міжнародних юрисдикцій, починаючи від ООН та закінчуючи міжнародними арбітражами - у нас немає війни. У нас воєнний стан, окремі воєнні дії. Але ні ми, ні Росія не знаходимося у стані війни згідно з міжнародним правом.

Згідно того ж закону "Про правовий режим воєнного стану", воєнний стан може бути скасовано достроково на всій території України або в окремих її місцевостях, за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Водночас, з огляду на ситуацію в Україні, запеклі військові бої на Сході та Півдні України, найімовірніше воєнний стан в Україні буде продовжено неодноразово. До того, ж говорити про безпеку в будь-якому регіоні нашої країни до нашої перемоги, легковажно, бо ракети, як ми бачимо долітають скрізь.

Але це не означає, що далі потрібно боятися і чогось очікувати десь за кордоном. Бізнес повинен працювати в Україні, бо економічний фронт не менш важливий. Не ми почали цю війну і не нам її оголошувати. Проте ми закінчимо її. Перемога обов'язково буде. Давайте її наближати разом Источник: https://censor.net/ru/b3341301
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17.08.2023 13:04 Ответить
Значить йому ще не сказали, що рашка вже напала і в нас війна. А також не сказали, що пів країни кацапи нам вже розбомбили, а репарації країні агресору за нанесену шкоду, згідно юридичних формальностей, можна буде нараховувати тільки з моменту юридично зафіксованого початку війни, а все, що розрушене до того, це шкода заподіяна якимось невідомими ( їх потрібно встановити і зібрати докази конкретно їхньої причетності ) особинами чи групою осіб, яким і доведеться виставляти претензії. Скільки можна отримати репарацій з трупаків у яких за життя навіть унітазу не було?
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17.08.2023 13:10 Ответить
Хтось може пояснити, чому до 17 листопада?
Навіть останнім дебілам вже ясно, що до зими війна не закінчиться.
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17.08.2023 13:36 Ответить
Ну так потом ещё сто раз продлят. Сколько нужно будет. В зависимости от обстановки.
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17.08.2023 13:45 Ответить
Це ясно. Не ясно чому такі малі терміни, якщо зрозуміло, що це на роки, а не на тиждні.
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17.08.2023 18:21 Ответить
https://www.unian.ua/society/smert-pozitivchika-u-zagiblogo-v-pershiy-den-sluzhbi-ne-bulo-navit-pasportu-12363207.html ЗАКОН О МОБИЛИЗАЦИИ УБИВАЕТ ........................................................................................................................................................
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17.08.2023 17:09 Ответить
 
 