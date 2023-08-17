4 304 57
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 15 ноября
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Законы вступят в силу с 18 августа.
Топ комментарии
+15 5 копійок
показать весь комментарий17.08.2023 10:47
+15 Vitaliy Mauler 38e56924
показать весь комментарий17.08.2023 10:54
+9 темний лорд
показать весь комментарий17.08.2023 10:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
( закон має бути публічним)👈
1) rada.gov.ua
2) google.com
ще здається на liga.net колись був пошук по законах, але то було давно і, здається, платне...
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
"19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"
використання Збройних Сил для відсічі збройної агресії слідує після оголошен стану ВІЙНИ а не ніякими військовими станами
"20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;"
В указі про обмеження конституційних прав, сказано "можуть" бути обмежені.
Тобто по факту не обмежені, це зроблено свідомо щоб не нести відповідальності, або не володіють державною мовою, або просто скопіювали ст.64 Конституції без змін.
Конституція вимагає, зокрема ст.33 про виїзд, що обмеження повинно бути через закон.
Президент не обмежив в указі, ВРУ також не приймала законів про обмеження.
Це зробив КМУ через зміни до постанови КМУ про порядок перетину кордону.
Проте в законі про КМУ, сказано що вони можуть приймати рішення, тільки на основі законів проголосованих ВРУ, указів президента. Президент та ВРУ цього не зробили.
Виходить що 10 людей з КМУ, самі зібрались, домовились, підняли руки - та заборонили виїзд.
Потім не один раз змінювали, кому можна виїхати, кому ні
Навіщо тоді ВРУ - та за що вони отримують гроші?
Якщо достатньо 10 людей в КМУ, котрі приймуть всі закони, котрі їм потрібні.
Якщо дивитись на практику, то постанова "працює" тільки для звичайних людей.
Наприклад Квартал95 - не прописаний в постанові, проте їх випускають за кордон.
В чому проблема, прописати Квартал95 також в постанову?
Це образне порівняння щодо деяких "працівників" медіа, які або не хочуть, або не вміють працювати якісно. А тому "відбувають" свій номер абияк.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-08-17/5804592-davno-pora-na-arestovicha-podali-zayavlenie-v-sbu-ukraintsam-ideya-ponravilas
Пользователь Твиттера Нотевский считает, что заявление Арестовича "главная наша ошибка - это когда мы позволили себе расчеловечить россиян. Мы дали среднему мобилизованному россиянину отличную мотивацию воевать" - это "оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ" (статья 436-2 уголовного кодекса).
https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
Поблажок не буде: зруйнований будинок - не привід не платити комуналку
16.08.2023
"Багато українців, чиї домівки зруйновані війною, продовжують отримувати рахунки за комуналку. Навіть, якщо освітлювати та обігрівати вже нема чого, і у напіврозвалених стінах ніхто не проживає."
https://www.unian.ua/society/poblazhok-ne-bude-zruynovaniy-budinok-ne-privid-ne-platiti-komunalku-12362064.html
значення для зовнішньо-політичної діяльності України, зокрема можливості громадян України стягнути компенсації в міжнародних судових інституціях з росії як країни-агресора. На сьогоднішній день - юридично - для міжнародних юрисдикцій, починаючи від ООН та закінчуючи міжнародними арбітражами - у нас немає війни. У нас воєнний стан, окремі воєнні дії. Але ні ми, ні Росія не знаходимося у стані війни згідно з міжнародним правом.
Згідно того ж закону "Про правовий режим воєнного стану", воєнний стан може бути скасовано достроково на всій території України або в окремих її місцевостях, за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Водночас, з огляду на ситуацію в Україні, запеклі військові бої на Сході та Півдні України, найімовірніше воєнний стан в Україні буде продовжено неодноразово. До того, ж говорити про безпеку в будь-якому регіоні нашої країни до нашої перемоги, легковажно, бо ракети, як ми бачимо долітають скрізь.
Але це не означає, що далі потрібно боятися і чогось очікувати десь за кордоном. Бізнес повинен працювати в Україні, бо економічний фронт не менш важливий. Не ми почали цю війну і не нам її оголошувати. Проте ми закінчимо її. Перемога обов'язково буде. Давайте її наближати разом Источник: https://censor.net/ru/b3341301
Навіть останнім дебілам вже ясно, що до зими війна не закінчиться.