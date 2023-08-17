Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 15 ноября

Президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Законы вступят в силу с 18 августа.

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