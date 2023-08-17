США одобрили продажу Израилем Германии противоракетной системы Arrow 3 за $3,5 млрд
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию. Это станет самым большим оборонным соглашением в израильской истории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отметили в Министерстве обороны Израиля, Госдеп США уведомил главу ведомства Йоава Галланта и других чиновников об одобрении запроса на продажу системы.
Arrow 3 является современной израильской системой противоракетной обороны большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы.
В израильском оборонном ведомстве отметили, что представители Израиля и Германии подпишут письмо об обязательствах в ближайшие недели, после чего Берлин перечислит первоначальный платеж в размере около 600 миллионов долларов для налаживания производства и выпуска продукции до подписания полного контракта.
Всего стоимость контракта будет составлять 3,5 миллиарда долларов. В Израиле ожидают, что он будет подписан до конца 2023 года после одобрения парламентов обеих стран.
Германия ожидает, что система Arrow 3 будет поставлена в последнем квартале 2025 года.
Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.
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А що ми:
- маємо війну, по нам вже прилітає;
- з протянутою рукою просимо допомогу (в чайних ложках);
- нам нічого не продають (щоб не було ескалації), та й грошей немає;
- перед війною з 2019: нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили
Чому Захід вагається з передачею зброї Україні?
16.08.2023 11:37
Згадайте , як той же покійний папашка Буш переконував Кравчука відмовитися від незалежності на користь горбі ...
Хто пом"ятає ті історії той точно зная , що той "захід" зробив на порядок більше зусіль щоб запобігти розпаду совка ні сукупно усі разом ******** "ностальжанти" по софку .
Навіть велика Маргарет Тетчер трохи приганьбила свою велич через ті огидліві "заламування рук" .
Що тоді казати про дрібних ******** правителів , які не вміють прогнозувати на пів року наперед й діють виключно умовно-рефліксорно ...
Що поробишь -- брак інтелектуалів як на "заході" так й серед тих діячів ********* опозиції на Московії , яка б могла гарантувати недолугим західним лідерам , що московія розчинеться так , що б ядерна зброя не опинеться у руках дрібних терористів , що московія не розвалиться на різні ісламісткі угрупування . Ось чого не хоче допускати "захід" -- посилення панісламісткого фактору ... На що може розрахувувати пересічний українец , бо той "захід" убухає в ЗСУ 100 млд. баксів ради того, щоб на уламках московії з"явився якийсь новий татарський халіфат , що проголосить мовляв його ціль - примусити увесь світ прийняти іслам ?!
Arrow3.