На Бахмутском направлении инициатива за Силами обороны, они продвигаются вперед и уничтожают врага, - Череватый

За прошедшие сутки защитники Украины на Бахмутском направлении продвигались вперед и продолжали уничтожать врагов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас остается два активных направления - это Бахмутское и Лиманско-Купянское. Если говорить о Лиманско-Купянском, то за эти сутки враг дважды в районе Синьковки пытался атаковать наши позиции, активно использовал штурмовую авиацию, совершил 18 авианалетов, 404 раза нанес удары разными типами артиллерии - от минометов до РСЗО. Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения, уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП, также боевая машина десанта, гаубица "Мста Б" и БПЛА, два боеприпаса типа "Ланцет". Также - три полевых склада боеприпасов и восемь грузовиков", - сообщил Череватый.

Информируя о ситуации на Бахмутском направлении, спикер отметил, что инициатива сохраняется за Силами обороны, однако враг оказывает сопротивление.

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"Враг 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. В общей сложности произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 ранены, уничтожены вражеская БМП, самоходный 240 мм миномет "Тюльпан", три САУ, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов. Что характерно, ежесуточно Силы обороны уничтожают полевые склады с боеприпасами. Уничтожены три беспилотника типа "Зола" и один беспилотник типа "Орлан10"", - проинформировал Череватый.

Спикер добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врага, не бросаясь в лобовые атаки. В то же время враг маневрирует и пытается усиливать свои подразделения пехотой, танками или боевым армейским резервом и ЧВК.