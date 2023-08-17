На Бахмутском направлении инициатива за Силами обороны, они продвигаются вперед и уничтожают врага, - Череватый
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За прошедшие сутки защитники Украины на Бахмутском направлении продвигались вперед и продолжали уничтожать врагов.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У нас остается два активных направления - это Бахмутское и Лиманско-Купянское. Если говорить о Лиманско-Купянском, то за эти сутки враг дважды в районе Синьковки пытался атаковать наши позиции, активно использовал штурмовую авиацию, совершил 18 авианалетов, 404 раза нанес удары разными типами артиллерии - от минометов до РСЗО. Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения, уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП, также боевая машина десанта, гаубица "Мста Б" и БПЛА, два боеприпаса типа "Ланцет". Также - три полевых склада боеприпасов и восемь грузовиков", - сообщил Череватый.
Информируя о ситуации на Бахмутском направлении, спикер отметил, что инициатива сохраняется за Силами обороны, однако враг оказывает сопротивление.
"Враг 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. В общей сложности произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 ранены, уничтожены вражеская БМП, самоходный 240 мм миномет "Тюльпан", три САУ, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов. Что характерно, ежесуточно Силы обороны уничтожают полевые склады с боеприпасами. Уничтожены три беспилотника типа "Зола" и один беспилотник типа "Орлан10"", - проинформировал Череватый.
Спикер добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врага, не бросаясь в лобовые атаки. В то же время враг маневрирует и пытается усиливать свои подразделения пехотой, танками или боевым армейским резервом и ЧВК.
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"А саме в цей час -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори"
https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.