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На Бахмутском направлении инициатива за Силами обороны, они продвигаются вперед и уничтожают врага, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,ошб

За прошедшие сутки защитники Украины на Бахмутском направлении продвигались вперед и продолжали уничтожать врагов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас остается два активных направления - это Бахмутское и Лиманско-Купянское. Если говорить о Лиманско-Купянском, то за эти сутки враг дважды в районе Синьковки пытался атаковать наши позиции, активно использовал штурмовую авиацию, совершил 18 авианалетов, 404 раза нанес удары разными типами артиллерии - от минометов до РСЗО. Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения, уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП, также боевая машина десанта, гаубица "Мста Б" и БПЛА, два боеприпаса типа "Ланцет". Также - три полевых склада боеприпасов и восемь грузовиков", - сообщил Череватый.

Информируя о ситуации на Бахмутском направлении, спикер отметил, что инициатива сохраняется за Силами обороны, однако враг оказывает сопротивление.

Читайте также: На Купянском направлении оккупанты повторяют тактику боев в Бахмуте, используя подразделения "Штурм-Z" из уголовников, - Череватый

"Враг 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. В общей сложности произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 ранены, уничтожены вражеская БМП, самоходный 240 мм миномет "Тюльпан", три САУ, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов. Что характерно, ежесуточно Силы обороны уничтожают полевые склады с боеприпасами. Уничтожены три беспилотника типа "Зола" и один беспилотник типа "Орлан10"", - проинформировал Череватый.

Спикер добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врага, не бросаясь в лобовые атаки. В то же время враг маневрирует и пытается усиливать свои подразделения пехотой, танками или боевым армейским резервом и ЧВК.
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Топ комментарии
+4
пропаганда "харошіх навастєй" у виконанні зеленої підорні незабаром перейде на вирази на кшталт "браня крєпка і танкі наші бистри"...
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17.08.2023 11:29
+2
В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей
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17.08.2023 12:16
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Легендарна бригада спеціального призначення Азов відновилась і розпочала виконання бойових завдань в Луганській області
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17.08.2023 12:19
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17.08.2023 11:18 Ответить
оба с первого выстрела
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17.08.2023 12:07 Ответить
пропаганда "харошіх навастєй" у виконанні зеленої підорні незабаром перейде на вирази на кшталт "браня крєпка і танкі наші бистри"...
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17.08.2023 11:29 Ответить
ничего, кремлеботы и полезные кремлю идиоты компенсируют позитивные новости полной зрадофилией и всепропальством, и с лихвой.
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17.08.2023 11:39 Ответить
ЗАМОВЛЯЛИ ? ТРИМАЙТЕ- тільки не від ЗАлужного а вд ЗЕдарастів

"А саме в цей час -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори"

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html



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17.08.2023 11:49 Ответить
а вже як постаралися "полєзниє зєльониє ідіоти" можно "полюбуватися" на цвинтарях бучі та маріуполя...
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17.08.2023 12:10 Ответить
Румын , переведи
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17.08.2023 12:09 Ответить
Этот Бахмут ЗЕпредатели могут крутить вечно лохторату…борьба нанайских мальчиков…главный приз битый кирпич.
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17.08.2023 12:14 Ответить
В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей
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17.08.2023 12:16 Ответить
Легендарна бригада спеціального призначення Азов відновилась і розпочала виконання бойових завдань в Луганській області
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17.08.2023 12:19 Ответить
ЗЕбанда и этих сдаст рашистам…..а потом обменивать.
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17.08.2023 13:27 Ответить
Після того, як 3-тя ОШБ була з району Кліщіївки прекинута на інший напрямок, вже протягом останнього тижня на тій ділянці фронту ніяких змін на користь ЗСУ нема! Про це свідчать щоденні дані ресурсу deepstatemap!
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17.08.2023 12:49 Ответить
Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 12:56 Ответить
внимание ! не нормотивная лексика
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17.08.2023 13:23 Ответить
це під Роботіно.
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17.08.2023 14:04 Ответить
 
 