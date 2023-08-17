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Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины бригады специального назначения "Азов" уже выполняют боевые задания в Луганской области.
Об этом заявил в.и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ.
"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.
По словам Уршаловича, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.
В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину оккупантов.
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