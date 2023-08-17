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Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,азов

Воины бригады специального назначения "Азов" уже выполняют боевые задания в Луганской области.

Об этом заявил в.и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

По словам Уршаловича, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.

В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину оккупантов.

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Топ комментарии
+31
Божого захисту, наснаги, терпіння та вдачі Воїнам "АЗОВУ"!
Азов це Українська Легенда!
А як кацапські рашисти сраються від одної згадки про Азов та його бійців!
Слава "АЗОВУ"!
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17.08.2023 12:29
+17
Істоти,які навіть не можуть сказати на своїй мові-я переможу, не зможуть ніколи здолати Україну .
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17.08.2023 12:42
+15
Досить складно відновлювати бездарно просране і зраджене державними діячами в результаті чого велика кількість бійців до сих пір потерпає від знущань в московитських катівнях. Але навіть те що "Азов" знов лунає наводить жах на окупантів. Слава ЗСУ! Слава Азову!
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17.08.2023 12:45
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Божого захисту, наснаги, терпіння та вдачі Воїнам "АЗОВУ"!
Азов це Українська Легенда!
А як кацапські рашисти сраються від одної згадки про Азов та його бійців!
Слава "АЗОВУ"!
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17.08.2023 12:29 Ответить
********** те угрупування що там десь ще наступає!
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17.08.2023 12:30 Ответить
Істоти,які навіть не можуть сказати на своїй мові-я переможу, не зможуть ніколи здолати Україну .
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17.08.2023 12:42 Ответить
Досить складно відновлювати бездарно просране і зраджене державними діячами в результаті чого велика кількість бійців до сих пір потерпає від знущань в московитських катівнях. Але навіть те що "Азов" знов лунає наводить жах на окупантів. Слава ЗСУ! Слава Азову!
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17.08.2023 12:45 Ответить
Усе буде Україна! У "Азова" реально гарні, бойові, досвідчені командири. Зупинити їх важко, коли мова йде про забезпечення та підготовку бригаду. Перешкоджати - нереально
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17.08.2023 12:53 Ответить
Урапатріотизм ніколи добре не закінчувався.
Випадок з Азовом це продемонстрував.
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17.08.2023 13:51 Ответить
Про який випадок з "Азовом" йдеться? В чому проявився "урапатріотизм", від кого він походив, та в чому були погані наслідки?
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17.08.2023 14:59 Ответить
звіздеціь кацапам, АЗОВ наступає
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17.08.2023 12:51 Ответить
самая боеспособная бригада, значит им нужно давать все самое лучшее
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17.08.2023 12:53 Ответить
Не забуваемо про 93 Бригаду "Холодний Яр" та всiх
Героев, якi захищають нашу Батькiвщину!
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17.08.2023 18:09 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

После сообщений в российских пабликах о том, что в Запорожье под каждым кустом лежат российские пленные с залитой в задницу монтажной пеной, в Яндексе в топы сразу выскочил запрос: Что будет, если залить в анус монтажную пену?

А вы говорите, пропаганда не работает!
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17.08.2023 12:55 Ответить
Краще б задались питанням, скільки у нас полонених кацапів, що вистачає на кожний кущ в Запоріжжі, і як вони туди потрапили, якщо "русскіє нє сдаются".
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17.08.2023 13:01 Ответить
😁😂
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17.08.2023 18:10 Ответить
Був один Азов, а стало два. Приємний подарунок для пітарів
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17.08.2023 13:15 Ответить
Ну да. Бригада відновилась, а люди то ні.
Дивилась відео з молодою дружиною бійця Азову. Виявляється її чоловік у списках загиблих у Оленівці. Нещодавно оприлюднили 60 імен. А вона надіялась , що він живий. Та і він, коли здавався в полон вірив, що це питання кількох тижнів, бо їм дали гарантії. А родичів просили про тишу, щоб зайвий розголос не заважав. Тепер вона вважає це за фатальну помилку. Їх надурили. І хто - не кацапи. Наша влада.
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17.08.2023 13:49 Ответить
Ksenia VB - ти тоді топила за те щоб вони здалися кацапам бо всі загинуть і вимагала від Зеленського щоб він на то давав свій приказ. прекрасно помню тебе- провокаторка
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17.08.2023 14:40 Ответить
харэ тошнить тут, дочь офицера очередная
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17.08.2023 15:09 Ответить
🙏
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17.08.2023 13:52 Ответить
3ОШБ тоді хто? шо за брєд
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17.08.2023 15:38 Ответить
А що, про полонених Азовців всі забули, це типу замилювання очей, що все гаразд.
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17.08.2023 16:14 Ответить
когда уже из ЗЕ Дегенератов и ЗЕлеДрочеров создадут пару штурмовых бригад, био мусор не жалко.....
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17.08.2023 16:48 Ответить
я уявив...Юзік в окопі...Лисий дивиться на ворога в бінокль ,а Зеленський в формі Наполеона над окопом кричить--впєрьод
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17.08.2023 17:10 Ответить
Судячи з фото, Редіс знов тримає стрій. Щасти, Азове.
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17.08.2023 17:06 Ответить
Молимось за Вас , дорогі АЗОВЦІ🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.08.2023 17:55 Ответить
 
 