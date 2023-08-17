Россияне пытаются штурмовать Урожайное в Донецкой области, Силы обороны отбивают атаки, - Уршалович

Подразделения Нацгвардии поддерживали штурмовые действия Вооруженных Сил Украины при освобождении Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщил вио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время (подразделения НГУ. - Ред.) закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, пытающихся вернуть утраченное положение", - отметил он.

Также воины НГУ провели зачистку и разминирование территории населенного пункта.

В то же время, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардії наступу" - "Спартан" и "Червона калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны.

О деоккупации Урожайного в Волновахском районе Донецкой области сообщили 16 августа.

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