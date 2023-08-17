Россияне пытаются штурмовать Урожайное в Донецкой области, Силы обороны отбивают атаки, - Уршалович
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Подразделения Нацгвардии поддерживали штурмовые действия Вооруженных Сил Украины при освобождении Урожайного Донецкой области.
Об этом сообщил вио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время (подразделения НГУ. - Ред.) закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, пытающихся вернуть утраченное положение", - отметил он.
Также воины НГУ провели зачистку и разминирование территории населенного пункта.
В то же время, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардії наступу" - "Спартан" и "Червона калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны.
О деоккупации Урожайного в Волновахском районе Донецкой области сообщили 16 августа.
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А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
Тобто, в даному випадку, замість того, щоб пристрелити свого солдата за самовільний відступ з селища Роботине, рашистський комбат бєлашко (цитата зі скарги): "он пихал ему в руки свой пистолет и спрашивал у охраны, готовы ли они подтвердить, что этот боец на него напал."