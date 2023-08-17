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Россияне пытаются штурмовать Урожайное в Донецкой области, Силы обороны отбивают атаки, - Уршалович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

всу

Подразделения Нацгвардии поддерживали штурмовые действия Вооруженных Сил Украины при освобождении Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщил вио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время (подразделения НГУ. - Ред.) закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, пытающихся вернуть утраченное положение", - отметил он.

Также воины НГУ провели зачистку и разминирование территории населенного пункта.

В то же время, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардії наступу" - "Спартан" и "Червона калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны.

О деоккупации Урожайного в Волновахском районе Донецкой области сообщили 16 августа.

Читайте: Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович
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Топ комментарии
+4
Сьогодні Урожайний день,два гелікоптера 💪😎
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17.08.2023 13:13
+3
Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ вже набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 13:07
+2
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2023 13:14
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Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ вже набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 13:07 Ответить
нічого там не легше під Бахмутом, а з Куп'янськом буде точно те ж, що було з Бахмутом. концентрація кацапів там постійно росте і коли вона дійде критичного значення, як це було з Бахмутом, прийдеться відходити та залишати місто.
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17.08.2023 13:17 Ответить
Війна дуже швидко міняється. Майбутня зима буде зовсім іншою, ніж минула. У нас буде в декілька разів більше снарядів, в т.ч. касетні, і (якщо вірити Зе-брехунам) в десятки разів більше безпілотників. Тому зимою-24 у кацапів не було би ніяких шансів взяти Соледар, а тим більше Бахмут.
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17.08.2023 13:28 Ответить
Так, змінилось багато чого, особливо у стані ворога: раніше в Мережу попадали відеотрансляції "кувалдних" страт тих, хто провинились, а тепер - лише скарги на командирів, які киздять своїх підлеглих за те, що "Мои товарищи из-за тебя погибли, из-за тебя, скота!" (джерело - тут).
Тобто, в даному випадку, замість того, щоб пристрелити свого солдата за самовільний відступ з селища Роботине, рашистський комбат бєлашко (цитата зі скарги): "он пихал ему в руки свой пистолет и спрашивал у охраны, готовы ли они подтвердить, что этот боец на него напал."

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17.08.2023 14:40 Ответить
звісно, що міняється. ще рік тому проти України воювало 200 тисяч кацапів, а зараз на окупованих територіях їх вже більше п'ятисот тисяч. і ця кількість росте невпинно, не зважаючи на втрати.
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17.08.2023 15:39 Ответить
Не буде те ж саме. На взяття Бахмутської агломерації орки витратили кілька місяців часу та масу людських ресурсів, а скоро доведеться звідти піти.
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17.08.2023 13:33 Ответить
часу та м'яса у них вдосталь. і з Бахмуту нікуди вони не підуть.
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17.08.2023 15:40 Ответить
З Херсону пішли, і з Бахмуту підуть. Але покладуть там багато, це так.
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17.08.2023 16:28 Ответить
Сьогодні Урожайний день,два гелікоптера 💪😎
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17.08.2023 13:13 Ответить
Не хочет работать соосная двухвинтовая схема Камова 🙂
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17.08.2023 13:19 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2023 13:14 Ответить
Просто очень важно для кремлян чтобы в головах ватников были сплошные наступления и победы. Если население осознает перманентное отступление РОА, она упадет духом сперва. Потом начнет ныть, а после начнет задавать неудобные вопросы. Авторитет власти падет. А вот на потери своих соплеменников русским насрать, это уже ясно.
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17.08.2023 14:00 Ответить
 
 