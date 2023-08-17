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Германия (6012) оружие (9382) ПВО (1478) помощь (6141)

В новый пакет военной помощи от Германии вошли 2 ПВО ближнего радиуса действия IRIS-T, 10 радаров G12 и боеприпасы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

iris

Правительство Германии раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи, который уже передан Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт немецкого правительства.

В новом пакете помощи от 17 августа 2023:

  • две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;
  • 4539 дымовых боеприпасов (ранее 12461);
  • 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее 8);
  • 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
  • 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Ground Observer 12 разработан компанией Thales в качестве легкого компактного радара большой и средней дальности для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Импульсно-доплеровская РЛС Ku-диапазона 12 подходит для широкого спектра применений, включая наблюдение за полем боя, границей, побережьем и различными объектами. Может использоваться для корректировки огня с закрытых позиций.

В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи" на этот раз нет новых позиций: они либо непубличны, либо пока не переданы для публикации.

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Топ комментарии
+23
Viele Danke
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17.08.2023 13:42
+18
Danke schön розумному, інтелігентному і трудолюбивому народу.
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17.08.2023 13:52
+10
Щиро дякуємо, друзі.
Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
https://www.youtube.com/watch?v=tVDjNp3WXwk
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17.08.2023 14:10
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Viele Danke
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17.08.2023 13:42 Ответить
Danke schön розумному, інтелігентному і трудолюбивому народу.
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17.08.2023 13:52 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
https://www.youtube.com/watch?v=tVDjNp3WXwk
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17.08.2023 14:10 Ответить
Велика подяка Німеччині!!!
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17.08.2023 14:13 Ответить
Дві ПУ відправте у Луцьк, бо гінкго білобою ніхєра не зіб'єш.
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17.08.2023 14:25 Ответить
Без рідних рлс Thompson-CSF Arabel та FCU (кабіна керування) з цих пу толку в Луцьку як від гінкго білобою або настоянки ромашки. За ракети німці чомусь мовчать, треба було б ще asterів порядно, бо не зарядиш - приймай гінкго
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17.08.2023 15:52 Ответить
Стосовно астерів, щось мовчать про застосування samp/t. Передача відбулася в травні, вже було декілька нагод використати для перехоплення усіляких іскандерів.
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17.08.2023 16:37 Ответить
Пускові у відкритій частині списку.
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18.08.2023 08:54 Ответить
Мабуть відправлять до південних портів
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17.08.2023 16:15 Ответить
А зачем было вообще об этом писать, чтобы российские ********* смогли оценить нашу ПВО в количественном и качественном отношении? Такие вещи делаются тихо и о них не трубят в прессе.
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17.08.2023 14:30 Ответить
сами немцы и опубликовали ) по немецки им напиши свою претензию.
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17.08.2023 14:42 Ответить
нимци чудовий народ
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17.08.2023 16:32 Ответить
Дякуємо!
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17.08.2023 17:02 Ответить
Hitler ***** капут!
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17.08.2023 19:22 Ответить
 
 