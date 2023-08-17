В новый пакет военной помощи от Германии вошли 2 ПВО ближнего радиуса действия IRIS-T, 10 радаров G12 и боеприпасы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Германии раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи, который уже передан Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт немецкого правительства.
В новом пакете помощи от 17 августа 2023:
- две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;
- 4539 дымовых боеприпасов (ранее 12461);
- 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее 8);
- 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
- 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
Ground Observer 12 разработан компанией Thales в качестве легкого компактного радара большой и средней дальности для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Импульсно-доплеровская РЛС Ku-диапазона 12 подходит для широкого спектра применений, включая наблюдение за полем боя, границей, побережьем и различными объектами. Может использоваться для корректировки огня с закрытых позиций.
В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи" на этот раз нет новых позиций: они либо непубличны, либо пока не переданы для публикации.
Пожалуйста, подождите...
Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
https://www.youtube.com/watch?v=tVDjNp3WXwk
Hitler***** капут!