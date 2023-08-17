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Новости Политика Украины
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Еврокомиссия (1317) Стефанишина Ольга вице-премьер (161)

До октября Украина не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии, но обеспечит выполнение всех согласованных шагов, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

євросоюз

Рекомендации Еврокомиссии – это изменения, которые будут вводиться годами.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, так как мы говорим об основоположных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столбов фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами", - сказала она.

В то же время, вице-премьер отметила, что до октября Украина обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов.

"И будем надеяться, что откроем двери для политического решения", - добавила Стефанишина.

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Топ комментарии
+20
Була б політична воля "зелайна" це б ще вчора виконали
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17.08.2023 13:43
+13
Вовик вкрав Петіни зошити і намагався довести вчительці, що на обкладинці його призвище.
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17.08.2023 13:52
+12
Так так, забезпечить. Майже за п'ять років ''розродилися'' аж на два пункти.
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17.08.2023 13:43
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Була б політична воля "зелайна" це б ще вчора виконали
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17.08.2023 13:43 Ответить
фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами", - сказала она --- А ПРОСТО НЕ КРАСТЬ? НЕ ПРОБОВАЛИ? остальное-- БЛА БЛА БЛА!
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17.08.2023 14:57 Ответить
Ну чёт предыдущие презик их не выполнили.
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17.08.2023 15:08 Ответить
Вони йдуть до тайгового союзу !
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17.08.2023 16:18 Ответить
Так так, забезпечить. Майже за п'ять років ''розродилися'' аж на два пункти.
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17.08.2023 13:43 Ответить
з такою злочинною владою хоча б 1 відсотків виконали!зганьбились ЗЕЛЕбобики на весь світ!
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17.08.2023 13:43 Ответить
Вовик вкрав Петіни зошити і намагався довести вчительці, що на обкладинці його призвище.
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17.08.2023 13:52 Ответить
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17.08.2023 13:46 Ответить
ЗЕдараси саботажники!
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17.08.2023 13:47 Ответить
Саботують перемогу! Саботують ЄС! Саботують вступ до НАТО !
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17.08.2023 13:48 Ответить
Але в цей же час - -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
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17.08.2023 13:50 Ответить
Все перелічене вами гарантує плісняві судові провадження за реальними звинуваченнями.
Їх порятунок, безкінечна війна або диктатура.
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17.08.2023 13:53 Ответить
Повномаштабне вторгнення завадило плісняві побороти корупцію. 100%
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17.08.2023 13:48 Ответить
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17.08.2023 13:56 Ответить
Щоб хоч грали, а не просто спали
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17.08.2023 14:04 Ответить
"Пачіму мі нє в ната?" (С)
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17.08.2023 13:49 Ответить
Ми не зробимо крок. Але позасідаємо, подискутуємо, і приймемо рішення та розкажемо який це в нас буде хороший крок.
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17.08.2023 13:51 Ответить
ці падлюки нічим не кращі за регіаналів якщо не гірші
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17.08.2023 13:51 Ответить
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17.08.2023 13:55 Ответить
так це точно так і є..тільки ця мразота хитріша та нагліша
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17.08.2023 14:03 Ответить
БеСпредельщікі.
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17.08.2023 14:08 Ответить
Десь тут має бути гончаренко.
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17.08.2023 16:24 Ответить
Регіанали хоч не прикидалися
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17.08.2023 14:36 Ответить
Так на Зомбомарафоні більше місяця тому вже показували, і показували, що всі вимоги виконані, і всі закони затверджені!!!
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17.08.2023 13:53 Ответить
ви ж обіцяли виконати все за місяць
брехуни обдовбані
вже другий рік вашим обіцянкам- сцянкам
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17.08.2023 13:57 Ответить
зепідри так спішать у ЄС, що не змогли повернути декларування. Тому може зелені кондоми не ведуть Україну в ЄС, а просто розводять лохів?
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17.08.2023 14:00 Ответить
Там 90% риг і колоборантів так що нічого вони робить небудуть ,крім красти і гуманітарку і пиляти бюджет.
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17.08.2023 14:03 Ответить
Значить що Україна на 100% не буде прийнята в ЄС до повного виконання рекомендацій. Цікаво, хто тормозить з реформами, напевно клятий барига з його свинарчуками.
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17.08.2023 14:09 Ответить
Зелени мародери продовжують грабувати країну, та змінюють рух в іншому напрямку до Сомалі, Венесуели, Колумбії.
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17.08.2023 14:11 Ответить
Ні, ці країни занадто далеко, а от хозарський каганат вже зовсім поруч. Придивіться уважніше.
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17.08.2023 14:23 Ответить
Планета Нібіру?
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17.08.2023 14:37 Ответить
Еще бы,как удушить малый бизнес,так клоуны выполняют с опережением графика,а как посадить казнокрадов и взяточников,вовремя назначить и провести свободные выборы,навести порядок в законах и судебной системе - у них не получается знаете ли,квалификация не та.
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17.08.2023 14:15 Ответить
не можете работать идите на хрен зегниды
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17.08.2023 14:17 Ответить
Ніхто з цієї хуцпи самостійно нікуди не піде. Це вам не Янек., ці будуть триматися до останнього. Так, що регіонали в порівнянні з ними це дошкільнята з комсомольцями.
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17.08.2023 14:25 Ответить
Шапіто...
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17.08.2023 14:17 Ответить
Не ображайте чесних клоунів!
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17.08.2023 14:38 Ответить
якщо стисло,я перефразую бо там багато букав-"не на часі ваші реформи ,дайте нам спокійно красти без декларування яке порушує наші права та від...ться вже".
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17.08.2023 15:01 Ответить
Хто б сумнівався. А про кроки це для лохторату, типу ми йдем, а не просиджуєм штани в ВР.
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17.08.2023 21:53 Ответить
 
 