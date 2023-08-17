До октября Украина не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии, но обеспечит выполнение всех согласованных шагов, - Стефанишина

Рекомендации Еврокомиссии – это изменения, которые будут вводиться годами.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, так как мы говорим об основоположных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столбов фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами", - сказала она.

В то же время, вице-премьер отметила, что до октября Украина обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов.

"И будем надеяться, что откроем двери для политического решения", - добавила Стефанишина.

Читайте также: Еврокомиссия создаст гражданскую инициативу в поддержку интеграции украинских беженцев в ЕС