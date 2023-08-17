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Россияне с 1 сентября открывают кадетские классы на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кадети

Враг продолжает системную политику по милитаризации на временно захваченных землях, в том числе среди детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Так, на оккупированных территориях Запорожья оккупанты анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах. Будут руководить процессом милитаризации украинских подростков боевики из "Росгвардии".

"Также к процессу вовлечены российские гауляйтеры и коллаборанты из "министерства образования", и другие должностные лица оккупационной администрации".

В кадетских классах планируют обучать детей "патриотическому воспитанию", то есть российской форме нацизма с оправдыванием преступлений России и перекладыванием ответственности за развязанные кремлем войны на другие страны", - отметили в ЦНС.

Кроме того, как отмечается, детей будут обучать обращению с оружием и другим основам военного дела для подготовки к дальнейшей мобилизации юношей. То есть, таким образом, враг планирует продолжить войну "чужими руками", ведь готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях.

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"Заметим, что российская тактика заключается в затягивании войны путем постоянной мобилизации, чтобы "сво" получила хоть какие-то результаты. При этом для уменьшения социального напряжения в российском обществе враг планирует по максимуму привлекать к войне местное население ВОТ, к которому россияне не имеют эмпатии.

Отмечаем, что уничтожение самоидентичности детей является признаком геноцида нации согласно международному праву. Также международное право запрещает мобилизовывать и вовлекать в военные действия местное население захваченных районов. То есть речь идет сразу о двух международных преступлениях, которые совершает враг", - подчеркнули в ЦНС.
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..а шо ж мовчить на усих міжнародних платформах Найвеличнівшиве та його елітний бордель на Банковій?
- чи то може один з елементів оманського договорняка?.. як і злив Півдня України для водо-енергозабезпечення Криму і вільний проїзд до нього по дорогах великага буцімництва Зєлєнскага?
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17.08.2023 14:06 Ответить
Давіть гадьонишєй в зародишє🤔🧐😁 Що не так, чи хочете дочекатися доки ці ******** виростуть і будуть вбивати ваших дітей. На війні, як на війні,- або ми їх, або вони нас, а гуманізм це для ООН, - нехай ним глибокозанепокоюються. Ми ж не забуваймо про те, в якому напрямку і обсязі має бути відправлена кровяна маса з кацапських тушок, про вікові обмеження щодо винищення ворожої скотомаси не говориться
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17.08.2023 14:23 Ответить
А у нас даже срочников не призывают и не обучают молодежь от 18 до 25 лет.
Здоровых, молодых, которые надо бы хотя бы подготовить...
Уже четвертый призыв отменяют.
Зато берут 45-50-55 мужиков, которые еле живые, семейные и с кучей проблем. И вкладывают деньги и время в их обучение на западной технике к примеру. Логика?
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17.08.2023 14:49 Ответить
Мало того что отняли у детей детство так еще и пушечное мясо из них делают. Нет ничего загадочного в русской душе. Она полна дерьма.
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17.08.2023 14:50 Ответить
 
 