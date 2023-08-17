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Новости За рубежом
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НАТО (8937) Россия (91256) Черное море (1331) судоходство (22)

Россия рискует получить войну с НАТО в Черном море из-за перехвата судов, - экс-командующий Альянсом Ставридис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ставридис

Россия рискует разжечь прямую войну с НАТО, перехватывая суда в международных водах и пытаясь навязать Украине экономический контроль.

Об этом заявил адмирал США в отставке Джеймс Ставридис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, эскалация на море, включая высадку россиян на судно Sukru Okan, может заставить партнеров Украины вмешаться, чтобы предотвратить разрушение украинской экономики.

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации этого до войны на море между НАТО и Российской Федерацией. [Альянс] не собирается предоставлять Украине все оружие и деньги, лиш чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка россиянами турецкого судна в Черном море является неприемлемой эскалацией, - Госдеп США

Ставридис назвал российскую тактику по Sukru Okan "равнозначной пиратству", поскольку Кремль прилагает больше усилий, чтобы подорвать торговлю между Украиной и остальной Европой.

"Если Россия начнет захватывать суда или попытается отпугнуть их, я думаю, вероятно, НАТО ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства", — сказал экс-адмирал.

По его словам, Альянс мог бы защищать суда, следующие в украинский порт "Одесса" и из него "с боевыми самолетами НАТО над головой и, возможно, военными кораблями НАТО в сопровождении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО могло бы защищать гражданские суда в Черном море так же, как оно защищает их от пиратов вблизи Африки, - посол в Германии Макеев

Также Ставридис заявил, что поддержка со стороны членов НАТО, имеющих выход к Черному морю, будет означать, что "российский Черноморский флот будет превзойден в военном плане".

Среди таких стран НАТО – Турция, Румыния и Болгария.
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Топ комментарии
+13
Росія ризикує отримати війну з НАТО в Чорному морі

При усій ненависті до росії - на жаль, не ризикує.
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17.08.2023 14:01
+8
Трошечки помилився автор статті. мразія ризикує отримати війну з НАТО ще більше занепокоєння і закликання. Отак буде вірно.
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17.08.2023 14:02
+8
Дивіться на всіх каналах новий серіал режисера Йєнса Столтенберга "Чорноморська стурбованість"
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17.08.2023 14:17
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Правила форума Совет форумчан
********* випрошує звиздюлину.
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17.08.2023 14:00 Ответить
ну це особиста думка Ставрідіса а от у Кількіса Осітріса і Щукіса думки інші
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17.08.2023 14:01 Ответить
ПРОСТО ТАК ТАКЕ НЕ ГОВОРЯТЬ
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17.08.2023 14:03 Ответить
якщо почали говорити -ТО ДІЛА НЕ БУДЕ.
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17.08.2023 14:05 Ответить
Росія ризикує отримати війну з НАТО в Чорному морі

При усій ненависті до росії - на жаль, не ризикує.
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17.08.2023 14:01 Ответить
Трошечки помилився автор статті. мразія ризикує отримати війну з НАТО ще більше занепокоєння і закликання. Отак буде вірно.
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17.08.2023 14:02 Ответить
За порушення законів судноплавства (вважається одним з основних і найдавніших) вже починалися війни. Може стати останньою краплею і цього разу.
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17.08.2023 14:36 Ответить
А що заважає (ло) зробити ці каридори рік тому,або хоч вчора?! Балачки одні!
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17.08.2023 14:03 Ответить
не смішить ! ваші безпілотники збивають , а ви тихенько ковтаєте щоб не було ескалації .
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17.08.2023 14:04 Ответить
ми говоримо НАТО, маємо на увазі ООН. Ми говоримо ООН, маємо на увазі НАТО
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17.08.2023 14:08 Ответить
Щось таке ми вже довго чуємо тільки наші хлопці дають люлей рашенській наволочі без зайвих слів
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17.08.2023 14:10 Ответить
Не ризикує, нажаль...
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17.08.2023 14:10 Ответить
Та нехай Ставрідіс не переймається, не буде ніякої прямої війни росії з НАТО, НАТО боїться росії. Коли НАТО надає Україні військову допомогу, то можливо узгоджує з росією, щоб її не дуже розлютити. Але є нюанс, коли ЗСУ ось ось переможуть росію, то НАТО вплутається у конфлікт.
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17.08.2023 14:11 Ответить
Вплутається щоб ЗСУ не добило мордор
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17.08.2023 14:22 Ответить
Дивіться на всіх каналах новий серіал режисера Йєнса Столтенберга "Чорноморська стурбованість"
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17.08.2023 14:17 Ответить
Рашка і так зайшла куди вже можна і не можна. И що?
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17.08.2023 14:17 Ответить
Навіщо та новітня зброя, яку не можна застосовувати проти рашки?
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17.08.2023 14:18 Ответить
Війна НАТО з кацапами? Та не смішіть мої капці! НАТА зайвий раз в бік мордору чихнути боїться.
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17.08.2023 14:21 Ответить
ну але не рже і шашлички на День обіду готує як "дехто", а проводить навчання і має тисячу літаків в боєготовності.
тобто рашка конвенційно проти НАТО як ви проти Кличка, причому ви сплячий. в лікарні. з 50-ма переломами.
тіпа того. "чихнути бояться"? ну так на НАТО не напали? а напали на шашликоїдів і ржунів. але "НАТА баітся чіхнуть". а ти не боїшся шо Аллах побачить твій комент і відбере пальці? може "боїться" шо як знищити "флот" рашки - то рашка знищить Київ.(вгадай.те, чи буде там Зеля і Єлдак?)
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17.08.2023 14:28 Ответить
Радяться.., спостерігають..співчувають..А толку майже і немає..Якби хотіли миру у Європі, то поводилися б мабуть більш рішуче..А так--тягнуть "волами", розтягуючи на роки.. Щиро "дякуємо , аж підскакуємо"..
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17.08.2023 14:23 Ответить
Так не вони воюють. Їм головне, щоб ескалації не було, а те що в них під носом Україну на попіл перетворюють та геноцидять - то таке. Висловлять обурення та занепокоєння, дадуть трохи зброї, щоб зовсім тут не здохли і підуть пити каву з круассанами.
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17.08.2023 14:28 Ответить
а ти подивись як ржали арахімії і сама Зеля коли їм той же НАТО КРИЧАВ півроку шо нападуть.
а потім відкуси шматок шашличка і запий(йадом)
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17.08.2023 14:30 Ответить
я думаю коли зявляться літаки F-16 з ******** зброєю та обладнанням то російському флоту *****, та й авіації *****
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17.08.2023 14:23 Ответить
Я вже втомився від цих байкарів ...
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17.08.2023 14:25 Ответить
сказав чєл звідтам, куди ТОЧНО не прилетять всякі "ярси". можеш з Альп ше ж..пу показати в бік Брюселю і москви.
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17.08.2023 14:31 Ответить
Та на мою долю вже прилітало у Сєвєродонецьку так що не переймайся так, за свою дупу краще хвилюйся ...
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17.08.2023 15:00 Ответить
Україна не воює.на морі з росією.Є разові акції,з мостом серед останніх.Україна не воює у небі,-є разові акції,на москва-сіті серед останніх.Україна не масштабує контрнаступ,-кажуть міни заважають,ні одне місто не було визволено.І після всього нам пояснюють що бережуть людські життя,зокрема бійців.А щоденни бомбування?
Дуже мало інформації чому війна заморожується.Чому НАТО не союзник а лише помічник,коли захоче,-то вже як є.А чому згасло визволення України до боїв на Сході,як до 2022го,-то невідомо.І надій не всіляє.
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17.08.2023 14:26 Ответить
Марш в акопи, салдатік, і БСЛ-110 тобі в руки (большую саперную лопату 110 см.), там зможеш сібя праявіть, риючи окопи в повний профіль для стрєльби са спіни лошаді стоя, вояка-наступака сраний, іч як розійшовся, герой в маминій кофті,- подпригні, воін, тєбя нє відно
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17.08.2023 14:38 Ответить
Поки НАТО наважиться, то Україна самотужки дронами зможе потопити усі ці кацапські корита..
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17.08.2023 14:29 Ответить
Ната черговий раз глибокостурбовано сцикане Слідкуйте за пробами рівня солоності води в Чорному морі
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17.08.2023 14:32 Ответить
Яка НАТА буде? Туреччина, член НАТО, з ****** в засос цілується!
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17.08.2023 14:33 Ответить
Ставрідіс - це вам не Скумбрія по 8.
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17.08.2023 14:49 Ответить
"... заявив адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс " - далі можна не читати.
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17.08.2023 14:59 Ответить
...если имеется ввиду балкер Паллау, тут сразу мокши обьвили торговыю войну 3 странам США,островам под эгидой США и Турции,судно их...Удивляет молчание или уже подворотне кремля обьяснили светлое будущее
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17.08.2023 16:31 Ответить
Які всі грамотні і такі були б раді, щоб НАТО надрало Цапії дупу. Так і я цього бьажаю, але вони мабуть не бажають притягнути війну в свої країни? Цапія на НАТО не нападає, вона затримує кораблі, щоб не допустити вивоз зерна з України. А де були такі величезні експерти, коли Боневтік порушив кримінальну справу на Порошенко за прохід наших кораблів через міжнародну протоку і рух по відкритому морю? А де були ці експерти, коли Боневтік заарештовував наші катери в Чорному і Азовському морі? Чому не виконав рішення міжнародного морського арбітражу? Допоміг Цапії, а сьогодні намагається підбити НАТО і арбітраж притягнути Рашу до відповідальності? Здається під час війни купував судна для Арктики, а не для ВМФ? Якщо НАТО про щось говорить, то виконає. Я їм вірю і в нас був шанс мати їхню парасольку, але нарід при кучмі і янику виходив і кричав "НАТО ні". Допомогло?
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17.08.2023 17:46 Ответить
***** уже понял что они балаболы и всё больше наглеет.
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17.08.2023 19:34 Ответить
Екс всі сміливі і безкомпромісні, а діючі сцикуни і перестраховщики
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17.08.2023 21:45 Ответить
 
 