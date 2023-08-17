Россия рискует получить войну с НАТО в Черном море из-за перехвата судов, - экс-командующий Альянсом Ставридис

Россия рискует разжечь прямую войну с НАТО, перехватывая суда в международных водах и пытаясь навязать Украине экономический контроль.

Об этом заявил адмирал США в отставке Джеймс Ставридис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, эскалация на море, включая высадку россиян на судно Sukru Okan, может заставить партнеров Украины вмешаться, чтобы предотвратить разрушение украинской экономики.

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации этого до войны на море между НАТО и Российской Федерацией. [Альянс] не собирается предоставлять Украине все оружие и деньги, лиш чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой", – сказал он.

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Ставридис назвал российскую тактику по Sukru Okan "равнозначной пиратству", поскольку Кремль прилагает больше усилий, чтобы подорвать торговлю между Украиной и остальной Европой.

"Если Россия начнет захватывать суда или попытается отпугнуть их, я думаю, вероятно, НАТО ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства", — сказал экс-адмирал.

По его словам, Альянс мог бы защищать суда, следующие в украинский порт "Одесса" и из него "с боевыми самолетами НАТО над головой и, возможно, военными кораблями НАТО в сопровождении".

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Также Ставридис заявил, что поддержка со стороны членов НАТО, имеющих выход к Черному морю, будет означать, что "российский Черноморский флот будет превзойден в военном плане".

Среди таких стран НАТО – Турция, Румыния и Болгария.