Нового посла Германии в РФ Ламбсдорфа встретили в Москве обвинениями в недружественной политике
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Москву прибыл новый посол ФРГ Александер Граф Ламбсдорф. Его встретили обвинениями в недружественной политике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сразу после вручения в МИД РФ верительных грамот дипломат услышал обвинения в адрес Германии за "конфронтационный и недружественный характер" немецкой политики в двусторонних отношениях, "антироссийскую политику", разрушение многолетнего взаимовыгодного сотрудничества и "неразумную русофобию".
По словам самого Ламбсдорфа, МИД России назвал поддержку Германией Украины и поставки оружия "очень опасным".
"У нас разные взгляды на ситуацию в Украине, которые не могут быть еще более разными", - заявил посол журналистам. В то же время, он надеется на профессиональные контакты с представителями российского правительства.
Как сообщалось, Германия является вторым по объемам поставщиком оружия для Украины, поддерживает санкции, выслала десятки российских дипломатов-шпионов, в прошлом году прекратила импорт российских энергоносителей, одним из крупнейших импортеров которых являлась до сих пор.
Ламбсдорф сменил в Москве Гезу Андреаса фон Гейра. Он работал в Федеральном министерстве иностранных дел, в частности, в отделе планирования и в пресс-штабе посольства Германии в Вашингтоне, а в 2003-2004 гг. – референтом по вопросам России. С 2004 по 2017 год был членом Европейского парламента от Либеральной партии Германии, в том числе с 2014 по 2017 год также являлся его вице-президентом. С 2017 года и по начало августа этого года был депутатом Бундестага.
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Дипломати так не поводяться.
Джерело: https://censor.net/ua/n3438022
Которое вытащили на свет
Люстрировали
И осудили
А преступное поведение
Немецких лидеров последних десятилетий
Так и не получило огласки
А значит- все может повториться
Потому что многие европейские политики
Это давняя агентура российских спецслужб
Такие были друганы
Еще со времен
ШТАЗИ и КГБ
Меркель ваще своя в доску !
И обещала ,Вольдемару ,что так теперь будет всегда
И такая неувязочка вышла
Обидно даже....
А інтерес цих німецьких кіл до росії величезний.
Тому посольство буде існувати навіть якщо росія нападе на якусь із країн блоку НАТО.