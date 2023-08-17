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Новости За рубежом
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Нового посла Германии в РФ Ламбсдорфа встретили в Москве обвинениями в недружественной политике

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ламбсдорф

В Москву прибыл новый посол ФРГ Александер Граф Ламбсдорф. Его встретили обвинениями в недружественной политике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сразу после вручения в МИД РФ верительных грамот дипломат услышал обвинения в адрес Германии за "конфронтационный и недружественный характер" немецкой политики в двусторонних отношениях, "антироссийскую политику", разрушение многолетнего взаимовыгодного сотрудничества и "неразумную русофобию".

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По словам самого Ламбсдорфа, МИД России назвал поддержку Германией Украины и поставки оружия "очень опасным".

"У нас разные взгляды на ситуацию в Украине, которые не могут быть еще более разными", - заявил посол журналистам. В то же время, он надеется на профессиональные контакты с представителями российского правительства.

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Как сообщалось, Германия является вторым по объемам поставщиком оружия для Украины, поддерживает санкции, выслала десятки российских дипломатов-шпионов, в прошлом году прекратила импорт российских энергоносителей, одним из крупнейших импортеров которых являлась до сих пор.

Ламбсдорф сменил в Москве Гезу Андреаса фон Гейра. Он работал в Федеральном министерстве иностранных дел, в частности, в отделе планирования и в пресс-штабе посольства Германии в Вашингтоне, а в 2003-2004 гг. – референтом по вопросам России. С 2004 по 2017 год был членом Европейского парламента от Либеральной партии Германии, в том числе с 2014 по 2017 год также являлся его вице-президентом. С 2017 года и по начало августа этого года был депутатом Бундестага.
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Топ комментарии
+7
Треба було розвернутися та їхати назад в Німеччину а не слухати що там брешуть нелюди
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17.08.2023 14:17
+7
Зачем он туда вообще поехал? Временный поверенный из числа вокзальных бомжей самое то для рашни, пускай с ним и договариваются
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17.08.2023 14:30
+6
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17.08.2023 14:20
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Треба було розвернутися та їхати назад в Німеччину а не слухати що там брешуть нелюди
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17.08.2023 14:17 Ответить
Як ображене малятко?
Дипломати так не поводяться.
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17.08.2023 14:25 Ответить
Отак має висловлюватися професійний дипломат. Замість того, щоб сказати:" Ми маємо протилежні погляди на ситуацію в Україні", посол Ламбсдорф сказав: "Ми маємо різні погляди на ситуацію в Україні, які не можуть бути ще більш різними"
Джерело: https://censor.net/ua/n3438022
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17.08.2023 14:35 Ответить
так не удобно получилось . тепер оправдовуйся перед партньорами рашистами , що ти не фашист .
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17.08.2023 14:19 Ответить
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17.08.2023 14:20 Ответить
Похоже эра штазиевки меркель прошла безвозвратно.
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17.08.2023 14:20 Ответить
Безвозвратно проходит то зло,
Которое вытащили на свет
Люстрировали
И осудили
А преступное поведение
Немецких лидеров последних десятилетий
Так и не получило огласки
А значит- все может повториться
Потому что многие европейские политики
Это давняя агентура российских спецслужб
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17.08.2023 14:59 Ответить
даже гітлєрівського посла кацапи так не звинувачували в канун і під час нападу ІІІ Рейху...
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17.08.2023 14:21 Ответить
И я их понимаю
Такие были друганы
Еще со времен
ШТАЗИ и КГБ
Меркель ваще своя в доску !
И обещала ,Вольдемару ,что так теперь будет всегда
И такая неувязочка вышла
Обидно даже....
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17.08.2023 14:21 Ответить
Добре хоч німецькими бандерами не обізвали)
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17.08.2023 14:28 Ответить
Зачем он туда вообще поехал? Временный поверенный из числа вокзальных бомжей самое то для рашни, пускай с ним и договариваются
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17.08.2023 14:30 Ответить
В ********* світі посол представляє два кола впливових осіб своєї країни: держбезпеку і бізнес.
А інтерес цих німецьких кіл до росії величезний.
Тому посольство буде існувати навіть якщо росія нападе на якусь із країн блоку НАТО.
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17.08.2023 14:46 Ответить
Это Германии следует принять как комплимент даже…..при шредерах такого не было.
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17.08.2023 14:35 Ответить
нимци дуже хороши люди боже допоможи им
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17.08.2023 14:36 Ответить
В Германии вменяемых граждан гораздо больше, чем идиотов, поэтому большинство полностью понимает кто есть кто и всецело поддерживает Украину!
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17.08.2023 14:48 Ответить
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17.08.2023 15:02 Ответить
Раніше кацапи тільки викорастині балони з під піни собі в сраку пхали, а зараз зацікавились і вмістом.
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17.08.2023 15:08 Ответить
 
 