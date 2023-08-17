В ВР нарабатывают "дорожную карту" для решения проблем с прибылью поставщиков Минобороны, которую ГАСУ расценивает как "убытки государства", - Яровая
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Вчера, 16 августа, состоялось заседание парламентской рабочей группы с участием представителей Кабмина, Министра юстиции Дениса Малюськи, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, членов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтера Даны Яровой, которая инициировала рассмотрение вопроса о выводах Госаудитслужбы в части прибыли поставщиков МО.
Речь идет о почти 3 миллиардах гривень. Об этом Яровая сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам аудита, инициированного именно Министерством обороны, ГАСУ признала всю прибыль украинских поставщиков Миноборны "убытками государства". Проблема возникла из-за правовой неопределенности и противоречия правительственных постановлений. Так, в марте 2022 года, Кабмин принял постановление, которое должно было ускорить закупки. В документе ничего не прописали о прибыли, поэтому Госаудитслужба толковала его так: если доходы не указаны, значит, их не должно быть, а полученные ранее надо вернуть. Под угрозой срыва оказались все закупки Минобороны – от носков до оружия.
Яровая сообщила, что почти три месяца "стучала в дверь" Кабмина и публично обращалась к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой решить вопрос. Пришлось привлечь парламентариев, возможно, их услышат. Нардепы поддержали инициативу Яровой и согласовали официально обратиться за разъяснениями в Минэкономики и Минюст. Кроме того, необходимо привести правительственное постановление 178, которое приняли в марте 2022 года, в соответствие с законом о мобилизационных закупках.
"Наработана "дорожная карта" по решению этого вопроса. Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, вопрос не решен. Требую от правительства нормировать это в юридической плоскости. Если нет, то будет продолжение культового сериала", - отметила Яровая.
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https://www.youtube.com/watch?v=Kn8DmI2qiUE
Передача посади міністра оборони людині Залужного дозволить сконцентрувати в його руках воєнну владу в Україні.
На це Зеленський не погодиться, тому віддасть дану посаду лише перевіреному кардру з "кварталу-95".
- ДАСУ!
Дані зміни законодавства набрали чинності з 21.07.2023 року, що означає, що всі контракти вітчизняних постачальників з МОУ, що продовжували виконуватись за період до дати скасування постанови № 335, підпадають під ризик звернення прибутку підприємств і підприємців в дохід держави, як безпідставно набутого ними майна (ст.1212 ЦК України).
Тому, для розв'язання даного питання правовим шляхом виник судовий спір між МОУ і ДАСУ, щоби саме суд поставив крапку в цій історії і чиновники мали б формальну підставу прикритись від ймовірних майбутніх звинувачень у бездіяльності, тобто у "нестягненні збитків".
Це, як вбачається - єдиний шлях.
А всі ці безкінечні наради чиновників і "дорожні карти" не вирішать даного питання щодо убезпечення існуючої бюрократії від негативних наслідків задавненого некомпетентного рішення.