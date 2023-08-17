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Новости Война в Украине
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Минобороны (8233) закупки (541) Госаудитслужба (83) Яровая Дана (49)

В ВР нарабатывают "дорожную карту" для решения проблем с прибылью поставщиков Минобороны, которую ГАСУ расценивает как "убытки государства", - Яровая

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яровая

Вчера, 16 августа, состоялось заседание парламентской рабочей группы с участием представителей Кабмина, Министра юстиции Дениса Малюськи, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, членов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтера Даны Яровой, которая инициировала рассмотрение вопроса о выводах Госаудитслужбы в части прибыли поставщиков МО.

Речь идет о почти 3 миллиардах гривень. Об этом Яровая сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам аудита, инициированного именно Министерством обороны, ГАСУ признала всю прибыль украинских поставщиков Миноборны "убытками государства". Проблема возникла из-за правовой неопределенности и противоречия правительственных постановлений. Так, в марте 2022 года, Кабмин принял постановление, которое должно было ускорить закупки. В документе ничего не прописали о прибыли, поэтому Госаудитслужба толковала его так: если доходы не указаны, значит, их не должно быть, а полученные ранее надо вернуть. Под угрозой срыва оказались все закупки Минобороны – от носков до оружия.

Яровая сообщила, что почти три месяца "стучала в дверь" Кабмина и публично обращалась к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой решить вопрос. Пришлось привлечь парламентариев, возможно, их услышат. Нардепы поддержали инициативу Яровой и согласовали официально обратиться за разъяснениями в Минэкономики и Минюст. Кроме того, необходимо привести правительственное постановление 178, которое приняли в марте 2022 года, в соответствие с законом о мобилизационных закупках.

Также читайте: Проблему с закупками топлива для армии должен решить парламент, - Яровая. ВИДЕО

"Наработана "дорожная карта" по решению этого вопроса. Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, вопрос не решен. Требую от правительства нормировать это в юридической плоскости. Если нет, то будет продолжение культового сериала", - отметила Яровая. 
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Топ комментарии
+11
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17.08.2023 14:13
+11
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17.08.2023 14:15
+5
Пані Дана, Дякую! Важко уявити, як Вам працюється в цьому Зеленому лягушатнику...
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17.08.2023 14:21
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На аптечки і БПЛА немає грошей. Але є на зарплату тим, хто втік.
https://www.youtube.com/watch?v=Kn8DmI2qiUE
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17.08.2023 14:13 Ответить
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17.08.2023 14:13 Ответить
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17.08.2023 14:15 Ответить
Це та що нагороджена медалею " За взяття за щоку"?
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17.08.2023 14:29 Ответить
Да она полный кавалер этой медали.И вот это тоже её.
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17.08.2023 15:33 Ответить
На даний час Головнокомандувач ЗСУ Залужний підпорядковується Зеленському та Резнікову (ч.3 ст.16 Закону "Про національну безпеку").
Передача посади міністра оборони людині Залужного дозволить сконцентрувати в його руках воєнну владу в Україні.
На це Зеленський не погодиться, тому віддасть дану посаду лише перевіреному кардру з "кварталу-95".
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17.08.2023 15:41 Ответить
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17.08.2023 14:20 Ответить
в мене не зникає дивне відчуття, що для більшості чиновників війни не існує..., вона ніяк на них не відобразилась..., теж саме неспішне розглядання справ..., загальмоване реагування на проблеми, які треба вирішити позавчора..., максимальна неефективність..., ну й корупція, куди ж без неї..., й чомусь на 2 рік великої війни нічого не змінюється...
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17.08.2023 14:20 Ответить
якщо лише на мить уявити, що всі вони - члени бригади запоребрікових - все логічно стає на місця...
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17.08.2023 14:26 Ответить
Пані Дана, Дякую! Важко уявити, як Вам працюється в цьому Зеленому лягушатнику...
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17.08.2023 14:21 Ответить
Хм, а розкрадання -тринькання бюджету зеленими чому не розцінюється як ''збитки державі"?!!!
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17.08.2023 14:25 Ответить
- ДАСИ?
- ДАСУ!
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17.08.2023 14:28 Ответить
Якщо розробляють дорожну карту значить будуть красти
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17.08.2023 14:30 Ответить
Відповідно до п.4 постанови КМУ від 18 липня 2023 р. № 736 постанова КМУ від 20.03.2022 № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану", а також дві інші постанови, якими вносились зміни, визнані такими, що втратили чинність.
Дані зміни законодавства набрали чинності з 21.07.2023 року, що означає, що всі контракти вітчизняних постачальників з МОУ, що продовжували виконуватись за період до дати скасування постанови № 335, підпадають під ризик звернення прибутку підприємств і підприємців в дохід держави, як безпідставно набутого ними майна (ст.1212 ЦК України).
Тому, для розв'язання даного питання правовим шляхом виник судовий спір між МОУ і ДАСУ, щоби саме суд поставив крапку в цій історії і чиновники мали б формальну підставу прикритись від ймовірних майбутніх звинувачень у бездіяльності, тобто у "нестягненні збитків".
Це, як вбачається - єдиний шлях.
А всі ці безкінечні наради чиновників і "дорожні карти" не вирішать даного питання щодо убезпечення існуючої бюрократії від негативних наслідків задавненого некомпетентного рішення.
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17.08.2023 14:53 Ответить
Яку форму власності мають постачальники? Якщо державну і основні засоби (станки, швейні машини і т.д.) їм придбала держава, держава оплачує зарплату на цих підприємствах, то вона може й вимоги диктувати. А, якщо приватне підприємство придбало за свій кошт основні засоби - гроші заплатило сьогодні, а амортизація(віднесення на витрати) цих потрачених сьогодні грошей відбувається протягом 15 - 20 років, то держава ніяк не може втручатись....да, вона може дозволити віднести на витрати відразу придбані основні засоби, тоді й спору ніякого не буде, бо прибутку не буде.
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17.08.2023 15:08 Ответить
На передову йдіть підари нагуляні!
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17.08.2023 15:15 Ответить
яйця по 17 то виходить що не збиток державі
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17.08.2023 20:20 Ответить
йде неприкритий саботаж, при чому всіма гілками влади. Спеціально створили ніби проблему і тягнуть час з її вирішенням. Сталін вже розстріляв би десяток, а Черчіль повісив парочку причетних і ноу проблем.
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17.08.2023 21:41 Ответить
 
 