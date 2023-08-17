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Новости За рубежом
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ЕС должен отменить ограничения для украинского экспорта и договориться с Польшей, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,соглашение,зерновое

У Евросоюза есть инструменты для помощи Польше и другим государствам.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, Украина настаивает на отмене ограничений для экспорта, и это также является позицией Брюсселя.

"Мы знаем, что Еврокомиссия не намерена продолжать ограничения после того, как их действие истечет 15 сентября. Да, есть намерения одностороннего введения ограничений со стороны нескольких стран, но это будет нарушением базовых правил Европейского Союза. И мы надеемся, что какой-то путь будет найден", – отметила вице-премьер.

Она дала понять, что по этому вопросу необходимы дальнейшие переговоры между государствами-членами и Еврокомиссией.

Также Стефанишина подчеркнула, что у ЕС есть инструменты для помощи Польше и другим государствам.

"Этот кризис инспирируют несколько стран ЕС, и главная из них – Польша. Но Польша утроила получение европейского бюджета на поддержку соответствующих секторов. Украина не получила дополнительных средств", – отметила Ольга Стефанишина.

Также читайте: Ожидаем от Украины понимания, что Польша имеет собственные интересы и обязательства, - Дуда
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Топ комментарии
+6
А що ще ЄС має зробити?
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17.08.2023 14:26
+5
Бо Зельониє не бариги, і законам економіки не підкоряються.
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17.08.2023 14:26
+5
як у зебаранів все просто...звикли до простих рішень та шашликів
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17.08.2023 14:26
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мені цікаво чому ціна на зерно впала на 100-200 % а хліб і крупи подорожчали в 2-3 рази
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17.08.2023 14:21 Ответить
Бо Зельониє не бариги, і законам економіки не підкоряються.
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17.08.2023 14:26 Ответить
.. от цікаво...як ціна може впасти на 100 і навіть 200 відсотків..))) ?? Це як 2+2 дорівнює мінус 4?
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17.08.2023 14:30 Ответить
Тому що більшість населення не розуміє як працює ринкова економіка.Ціни падають не за рахунок хотелок кого-небуть, а за рахунок вільної конкуренції.Но неграмотне стадо цього не зрозуміє.
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17.08.2023 14:58 Ответить
А що ще ЄС має зробити?
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17.08.2023 14:26 Ответить
Виконувати взяті на себе зобов'язання - це якраз і має виконувати ЄС.
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17.08.2023 15:29 Ответить
як у зебаранів все просто...звикли до простих рішень та шашликів
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17.08.2023 14:26 Ответить
Так є ж підписаний договір про вільну торгівлю. Там всі квоти в любі сторони прописані. От нема правда пункту про дозвіл контрабанди і перевищення квот в односторонньому порядку. Не вірили тоді, що Зельониє схематозники до влади прийдуть!
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17.08.2023 14:28 Ответить
А я все надеюсь узнать правду про Вагнергейт
И еще много ПРАВД про президента и его партию.
Когда все вскроется ,
Американский УОТЕРГЕЙТ
Покажется всем
Детским садом
И тогда Украина
Снова ворвется на первые полосы всех газет и таблоидов мира
А фото президента Зеленского на первой обложке
Не напечатает только совсем ленивый
Или совсем идиот
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17.08.2023 14:30 Ответить
''Европа нам нічєво нє должна'' - а-ля найвеличніший янелох!
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17.08.2023 14:36 Ответить
стєхфанішіна, а зебидло не повинно подолати корупцію, не повинно вигнати з влади зрадників, дибілів і двбойбів?
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17.08.2023 14:44 Ответить
Стефанішина - тупа курка, як і всі в Зе-владі. Поляки ж по-дружньому просять допомогти їм, і кажуть, що допоможуть нам іще більше, якщо ми підемо їм назустріч. Невже немає ні крихти розуму в Зе-головах, щоб зрозуміти це?
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17.08.2023 14:49 Ответить
ЗЕ голови -це більшість населення України.Ні кто не примушував голосувать за ЗЕ та Слуг.Це вібір більшості.Демократія -це така реч к кажуть як проголосуєш так і будеш жити(но це не точно на рахунок ЖИТИ)
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17.08.2023 15:05 Ответить
сергей юрко

***, ну ти і довпойоп! Яке нахєр по-дружньому просять?! Бариги від провладної партії піс, заробили шаленого бабла на транзитному українському зерні, і польська влада зробила винних... українців. Де тут **** допомога?!
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17.08.2023 15:34 Ответить
Замість транзиту, продавати зерно в Польщі за кеш - це допомога дотаційному аграрному сектору країни?
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17.08.2023 16:40 Ответить
- Ви все зробіть, а ми на зебілмараХвоні розповімо наріТу про наши офігітітєльні здобутки.
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17.08.2023 15:00 Ответить
Чому поляки закрили увесь свій ринок для усієї української аграрної продукції, а Україна досі не закрила свій ринок для польського лайна?
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17.08.2023 15:31 Ответить
Провокатор дітектед
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17.08.2023 16:41 Ответить
Має?!!!!! Вот прям, *****, МАЄ????!!!!! А ви самі, тварюки, хоч щось збираєтесь зробити?
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17.08.2023 16:37 Ответить
А польские сыры и консервы к примеру на каждом шагу. Плюс наши пашут там как папа карло. Как то немкрасиво получается.
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17.08.2023 19:53 Ответить
 
 