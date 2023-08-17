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Креминь призвал усилить контроль за соблюдением закона о языке в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

тарас,креминь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Министерство образования и науки Украины усилить контроль за соблюдением языкового законодательства в учреждениях профессионального высшего и высшего образования.

Об этом идет речь на фейсбук-странице Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушение языкового законодательства в украинских колледжах и университетах негативно влияет на имидж сферы образования и науки в целом. Независимо от формы собственности проблемы одинаковы: руководители уделяют недостаточно внимания украинскому как языку образовательного процесса. Убежден, что Министерство владеет всеми инструментами для устранения выявленных нами недостатков" , – заявил омбудсмен.

Креминь отметил, что в 2023 году с целью выявления, устранения и недопущения в дальнейшем нарушений законодательства о государственном языке Уполномоченным завершены или продолжаются 11 мер государственного контроля в отношении заведений высшего образования, в ходе которых выявлено нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой скандал в ирпенском вузе: преподавательница отказалась вести пары на украинском языке, ее отстранили на период служебного расследования, - Кремень

В частности, нарушения касаются: ст. 9, в которой указано, что руководители учебных заведений всех форм собственности должны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны; ст. 21, которым закреплено, что языком образовательного процесса является государственный язык; ст. 29, регламентирующей, что языком публичных мероприятий является государственный язык.

Также сообщается, что в 2023 году в отношении 14 научно-педагогических работников высшего образования составлены протоколы о нарушении закона о государственном языке в соответствии со статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также читайте: Ужесточение штрафов за использование российской музыки - это борьба на языковом фронте, - Креминь
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Топ комментарии
+6
Одне другому не заважає.
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17.08.2023 15:33
+5
А у скільки нам обійшлась російська мова?
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17.08.2023 15:54
+3
Потрібні жорсткі закони як у країнах Балтії чи Польщі та високі штафи.
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17.08.2023 16:04
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І в ЗМІ. Стільки русизмів, особливо останнім часом.
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17.08.2023 15:11 Ответить
Це так, а ще купа англіцизмів.
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17.08.2023 16:01 Ответить
По тексту : " ... в учреждениях профессионального высшего и высшего образования ... " . А это как , есть образование высшее НО не профессиональное ??? Или как ??
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17.08.2023 21:15 Ответить
А может лучше путинских агентов во власти арестовать,например помощников сивковича и тедеева?
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17.08.2023 15:24 Ответить
Одне другому не заважає.
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17.08.2023 15:33 Ответить
Да ты что,ресурсы которые сжирает контора этого трепача совсем не помешают в борьбе с казнокрадами и рузкой агентурой,не говоря уже про фронт.
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17.08.2023 15:37 Ответить
А у скільки нам обійшлась російська мова?
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17.08.2023 15:54 Ответить
30 % русского языка придумано в Украине (напр: стяг, завзятый, вода).
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17.08.2023 16:24 Ответить
Задай вопрос тем,кто сейчас находится под оккупацией,куда должны уходить ресурсы,чинушке треплу и его бездельникам-подчиненным по мовноомбутсменовским интригам или армии на фронт.
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17.08.2023 17:52 Ответить
ти можеш досхочу вкидувати лайно рашистських наративів в інформ простір, але притомні люди, тим більш хто був під окупацією, розуміють сенс украінізації
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17.08.2023 18:13 Ответить
Это я не тебе писал,иди нах.
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17.08.2023 21:03 Ответить
Мова в небеспецi
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17.08.2023 15:47 Ответить
Пора на латиницу переходить. Надо срочно сотню триллионов
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17.08.2023 15:51 Ответить
Потрібні жорсткі закони як у країнах Балтії чи Польщі та високі штафи.
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17.08.2023 16:04 Ответить
Всі громадяни України мають знати державну мову
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17.08.2023 17:20 Ответить
 
 