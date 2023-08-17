Креминь призвал усилить контроль за соблюдением закона о языке в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования

Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Министерство образования и науки Украины усилить контроль за соблюдением языкового законодательства в учреждениях профессионального высшего и высшего образования.

Об этом идет речь на фейсбук-странице Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушение языкового законодательства в украинских колледжах и университетах негативно влияет на имидж сферы образования и науки в целом. Независимо от формы собственности проблемы одинаковы: руководители уделяют недостаточно внимания украинскому как языку образовательного процесса. Убежден, что Министерство владеет всеми инструментами для устранения выявленных нами недостатков" , – заявил омбудсмен.

Креминь отметил, что в 2023 году с целью выявления, устранения и недопущения в дальнейшем нарушений законодательства о государственном языке Уполномоченным завершены или продолжаются 11 мер государственного контроля в отношении заведений высшего образования, в ходе которых выявлено нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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В частности, нарушения касаются: ст. 9, в которой указано, что руководители учебных заведений всех форм собственности должны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны; ст. 21, которым закреплено, что языком образовательного процесса является государственный язык; ст. 29, регламентирующей, что языком публичных мероприятий является государственный язык.

Также сообщается, что в 2023 году в отношении 14 научно-педагогических работников высшего образования составлены протоколы о нарушении закона о государственном языке в соответствии со статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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