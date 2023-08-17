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На левобережье Херсонщины ведется "определенная работа", соблюдаем информационную тишину, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Вооруженные Силы Украины выполняли на левом берегу Херсонщины "определенные задачи", для успешного проведения операции необходимо соблюдать информационную тишину.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Все ожидания понятны по Левобережью Херсонщины. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их", - отметила она.

По словам Маляр, Минобороны рассматривает все варианты, как лучше продолжать боевые действия, чтобы они были эффективными. Однако для того, чтобы операции Вооруженных Сил Украины проходили действительно успешно, необходимо соблюдать информационную тишину.

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Топ комментарии
+5
Так ви ж самі і розповіли тіки що!
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17.08.2023 15:13
+5
Судячи з матеріалів Твіттера, "інформаційна тиша" потрібна ось для чого.
Наприклад, русня пролюбила якусь позицію. Треба відбивати, але для цього необхідно підтягнути додаткові сили, тобто, доповісти начальству, що у нас біда, треба резерви. Але цього русня робити не хоче, тому що начальство полюбить у всі дірки та ще й з посади може зняти. Тому русня робить вигляд, що все нормально, обстановка контрольована.
Але тут вилазить якийсь хайпожер з фотками і геолокацією. Твітером починає ширитись хвиля, доходить до начальства (або навіть не встигає). Що робить русня? Починає рятувати свої дупи. Як? Шляхом зразково-показної перемоги. Тобто починає насипати і кидати на наші позиції все, що тільки може, аби довести начальству свою доцільність на займаній посаді.
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17.08.2023 15:19
+4
а якщо почнемо коментувати, то "певна робота" припинеться? маляр аби щось язиком плескати
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17.08.2023 15:25
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Так ви ж самі і розповіли тіки що!
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17.08.2023 15:13 Ответить
Маляр це ви? тшшшшшш))) Відкрийте любий орковський тг там така тиша)))))
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17.08.2023 15:14 Ответить
а міноборони чого не дотримується тиші?
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17.08.2023 15:14 Ответить
Судячи з матеріалів Твіттера, "інформаційна тиша" потрібна ось для чого.
Наприклад, русня пролюбила якусь позицію. Треба відбивати, але для цього необхідно підтягнути додаткові сили, тобто, доповісти начальству, що у нас біда, треба резерви. Але цього русня робити не хоче, тому що начальство полюбить у всі дірки та ще й з посади може зняти. Тому русня робить вигляд, що все нормально, обстановка контрольована.
Але тут вилазить якийсь хайпожер з фотками і геолокацією. Твітером починає ширитись хвиля, доходить до начальства (або навіть не встигає). Що робить русня? Починає рятувати свої дупи. Як? Шляхом зразково-показної перемоги. Тобто починає насипати і кидати на наші позиції все, що тільки може, аби довести начальству свою доцільність на займаній посаді.
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17.08.2023 15:19 Ответить
Або для того щоб не робити емоційні качелі, завищувати очікування, ітд.
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17.08.2023 15:24 Ответить
І це теж, але перша причина - це безпосередньо збереження життів наших військових через вищеназвані особливості поведінки русні.
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17.08.2023 15:28 Ответить
Це я вже туплю, мало бути " І для того.." а не " Або для того...".
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17.08.2023 15:30 Ответить
З Богом, котики наші!🙏🙏
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17.08.2023 15:21 Ответить
а якщо почнемо коментувати, то "певна робота" припинеться? маляр аби щось язиком плескати
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17.08.2023 15:25 Ответить
Ну це вже пздєц. Ті, що ******* весь час, частіш, коли не треба *******, розповідають про дотримання тиші.
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17.08.2023 15:26 Ответить
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17.08.2023 15:33 Ответить
Нехай ця хвойда комментує забезпечення , а не бойові дії це не її справа. В генштабі є свої речники.
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17.08.2023 15:35 Ответить
Тихенько розбираємо русню на частини…
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17.08.2023 15:37 Ответить
..после атак и уничтожения тварей болот мацковии дайте знать как удобрилась Земля Великой Ukrainy
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17.08.2023 16:25 Ответить
То не патякай швабра канцелярська, тим більше, що компетенція МО постачання, а не бойові дії.
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17.08.2023 20:48 Ответить
 
 