На левобережье Херсонщины ведется "определенная работа", соблюдаем информационную тишину, - Минобороны
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Вооруженные Силы Украины выполняли на левом берегу Херсонщины "определенные задачи", для успешного проведения операции необходимо соблюдать информационную тишину.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Все ожидания понятны по Левобережью Херсонщины. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их", - отметила она.
По словам Маляр, Минобороны рассматривает все варианты, как лучше продолжать боевые действия, чтобы они были эффективными. Однако для того, чтобы операции Вооруженных Сил Украины проходили действительно успешно, необходимо соблюдать информационную тишину.
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Наприклад, русня пролюбила якусь позицію. Треба відбивати, але для цього необхідно підтягнути додаткові сили, тобто, доповісти начальству, що у нас біда, треба резерви. Але цього русня робити не хоче, тому що начальство полюбить у всі дірки та ще й з посади може зняти. Тому русня робить вигляд, що все нормально, обстановка контрольована.
Але тут вилазить якийсь хайпожер з фотками і геолокацією. Твітером починає ширитись хвиля, доходить до начальства (або навіть не встигає). Що робить русня? Починає рятувати свої дупи. Як? Шляхом зразково-показної перемоги. Тобто починає насипати і кидати на наші позиції все, що тільки може, аби довести начальству свою доцільність на займаній посаді.