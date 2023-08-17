Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией и какое решение приемлемо, - Столтенберг
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НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине в войне против России, однако только украинцы могут решать, когда есть условия для переговоров и какие решения будут приемлемыми.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал генсек НАТО.
Также он прокомментировал заявление Стиана Енссена о возможных территориальных уступках Украины для членства в НАТО.
"Его послание, и это мое главное сообщение, являющееся главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна - мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", - подчеркнул Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Коротко... іди курсом руЗЗкого кораБля!!!
2. Повна і безаговорочна капітуляція росії
3.ГААГА зі всіма розглядами та остаточними вироками для росії.
Український народ. Який завжди захищав свою рідну землю.. захищає і буде захищати завжди!!!
Це якою мовою?
1. Що таке "повна перемога України"? Тільки не з географічної точки зору, на кшталт "вихід на межі...", а з військової точки зору.
2. Що робиться в Україні для реалізації п.1
1 Розвал Російської ********* - на велику кількість незалежних утворень.
2, На рівні верхівки загалом - практично нічого - тому ,що ті люди які волею судєб ,що опинилися при владі - не здатні до осмислення , аналізу та вольових рішень - в силу своє особистої та професійної нікчемності . Можливо є певна кількість чиновників - в основному серед військових - які працюють певним чином в цьому напрямі .
На рівні народу - формуюється певна критична маса зрілих , свідомих та відповідальних людей - які ініціюють необхідні зміни в країні - що в подальшому вплинуть і на розвал Московії . Але чи набереться достатня кількість таких людей - ось питання.
2. Тут ви маєте рацію - з "верхівкою" нам дуже не пощастило. Смертельно не пощастило.
Я не поділяю вашої надії на "народ". Історія показує, що реальні реформи може бути ТІЛЬКИ зверху, т.к. це лідерський процес. Знизу бувають лише революції.
Насправді все просто: Перемога України - це повний розгром армії РФ на території України. Під "повним розгромом" слід розуміти втрату не менше 70% техніки та особового складу армии РФ. Причому подібний розгром має відбуватися у відносно короткий період часу (кілька тижнів/місяців). Це і буде повна та тотальна поразка у війні армії РФ. Історія вчить, що диктаторам та узурпаторам прощається все (або майже все) ... крім програних воєн. Програна РФ війна може призвести до тектонічних зрушень у соціумі РФ, з одночасною підтримкою України в усьому світі та призведе до неймовірного морального піднесення української нації.
Інших варіантів перемоги я не бачу.
ХТО НИБУДЬ ЙОГО ЗРОЗУМІВ?
Українці хіба що коли масово почнуть ухилятися чи йти на 3 роки за грати від мобілізації щоб воювати нема було ким, от тільки тоді можно буде казати, що українці не напряму але щось вирішили.
З 2014 вас свинособачих вичесуємо з Неньки України...
А ви знов виплигуєте ..
Ну нічого... напалм ще ніхто не відміняв.
В перше чергу морально , бо це не так дорого, як снаряди та техніка. - Додав столтенберг
Якщо брати окремі країни, які нам допомагають, то саме поставки зброї визначають, що й коли можуть і вирішують українці.
https://www.youtube.com/watch?v=2Hci_iIOYmk
Єссен він вже відмовився від слів
Тобто просуваючи ідеї не отримав підтримку і дав задню
Але головний це
Столтенберг тому не треба реагувати що хтось там щось скаже на користь путлера
А може це людина путлера яка за гроші буде що завгодно говорити перевіряти таким чином реакцію суспільства