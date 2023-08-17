Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией и какое решение приемлемо, - Столтенберг

НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине в войне против России, однако только украинцы могут решать, когда есть условия для переговоров и какие решения будут приемлемыми.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины в НАТО: Никакой торговли территориями быть не может, - Кулеба

Также он прокомментировал заявление Стиана Енссена о возможных территориальных уступках Украины для членства в НАТО.

"Его послание, и это мое главное сообщение, являющееся главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна - мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", - подчеркнул Столтенберг.