РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5296 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 496 51
НАТО (8937) Столтенберг (1412)

Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией и какое решение приемлемо, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг,йенс

НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине в войне против России, однако только украинцы могут решать, когда есть условия для переговоров и какие решения будут приемлемыми.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины в НАТО: Никакой торговли территориями быть не может, - Кулеба

Также он прокомментировал заявление Стиана Енссена о возможных территориальных уступках Украины для членства в НАТО.

"Его послание, и это мое главное сообщение, являющееся главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна - мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", - подчеркнул Столтенберг.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Пропозиції від НАТО--гамселити русню,незважаючи на істерики зеленолупих
показать весь комментарий
17.08.2023 15:22
+5
нема "ватних теріторій", є теріторія України
показать весь комментарий
17.08.2023 15:31
+3
Але остаточне рішення буде за тими, хто дає гроші та снаряди.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А які пропозиції від НАТО ?
показать весь комментарий
17.08.2023 15:20 Ответить
Пропозиції від НАТО--гамселити русню,незважаючи на істерики зеленолупих
показать весь комментарий
17.08.2023 15:22 Ответить
але довго гамселити, краще озброєну русню, дуже важко
показать весь комментарий
17.08.2023 15:28 Ответить
НАТО робить усе можливе і навіть неможливе,щоби ЗСУ озброїлися краще,ніж русня
показать весь комментарий
17.08.2023 15:34 Ответить
Авіація де? Ті крохи що передали не мають жодної переваги
показать весь комментарий
17.08.2023 15:42 Ответить
авіація є.Безпілотна
показать весь комментарий
17.08.2023 15:45 Ответить
це добре, але потрібні Ф-16 або літаки класом не нижче су-35 кацапів
показать весь комментарий
17.08.2023 15:49 Ответить
ти вже навчився їх обслуговувати?
показать весь комментарий
17.08.2023 20:18 Ответить
Так
показать весь комментарий
18.08.2023 06:52 Ответить
тоді завозь.І встанови ППО біля аеродрому,щоби жодна Хе22 не долетіла
показать весь комментарий
19.08.2023 14:45 Ответить
нема "ватних теріторій", є теріторія України
показать весь комментарий
17.08.2023 15:31 Ответить
Юрий Нестеренко 5820abf7


Коротко... іди курсом руЗЗкого кораБля!!!
показать весь комментарий
17.08.2023 15:31 Ответить
Дайте кастених снарядів до HIMARS і м270 і порозуміння можна буде досягти з росіськими трупними віськами набагато швидше і простіше.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:22 Ответить
а чому тоді твої підлеглі несуть херню
показать весь комментарий
17.08.2023 15:24 Ответить
1. Повна перемога України над росією.
2. Повна і безаговорочна капітуляція росії
3.ГААГА зі всіма розглядами та остаточними вироками для росії.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:25 Ответить
Хто автор цього фантастичного оповідання? Азімов? Лем? чи Андре Нортон?
показать весь комментарий
17.08.2023 15:31 Ответить
Для довбофілолога і псевдоісторика...Олександр САТ РЕМ
Український народ. Який завжди захищав свою рідну землю.. захищає і буде захищати завжди!!!
показать весь комментарий
17.08.2023 15:35 Ответить
Ну давайте : як ви збираєтесь досягти повної ,безумовної перемоги над Російською **********?
показать весь комментарий
17.08.2023 15:51 Ответить
Як історик вам скажу - з історичної точки зору - українці програли всі свої війни за державність
показать весь комментарий
17.08.2023 15:52 Ответить
А Ви відважна людина , пане Рем.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:08 Ответить
Це не так вже й погано . Зате ми не втратили націю . Бо є народи ,які втратили і державність , і націю.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:11 Ответить
автор сатрем
показать весь комментарий
17.08.2023 15:39 Ответить
сатрем...
Це якою мовою?
показать весь комментарий
17.08.2023 15:45 Ответить
це ж не я так назвався,а сатрем.Може,він і напише,якою це мовою
показать весь комментарий
17.08.2023 20:19 Ответить
Пункт 1 не вважаю фантастичним. За рештою згоден.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:54 Ответить
Згоден з вами
показать весь комментарий
17.08.2023 16:00 Ответить
Залишається два найважливіші питання, на які ми не маємо чесної відповіді:
1. Що таке "повна перемога України"? Тільки не з географічної точки зору, на кшталт "вихід на межі...", а з військової точки зору.
2. Що робиться в Україні для реалізації п.1
показать весь комментарий
17.08.2023 16:28 Ответить
Я моя субєктивна думка :

1 Розвал Російської ********* - на велику кількість незалежних утворень.

2, На рівні верхівки загалом - практично нічого - тому ,що ті люди які волею судєб ,що опинилися при владі - не здатні до осмислення , аналізу та вольових рішень - в силу своє особистої та професійної нікчемності . Можливо є певна кількість чиновників - в основному серед військових - які працюють певним чином в цьому напрямі .
На рівні народу - формуюється певна критична маса зрілих , свідомих та відповідальних людей - які ініціюють необхідні зміни в країні - що в подальшому вплинуть і на розвал Московії . Але чи набереться достатня кількість таких людей - ось питання.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:41 Ответить
1. Ви неуважно читали мій пост. Я спеціально наголосив на перемозі з ВІЙСЬКОВОЇ точки зору. А ви фантазуєте про геополітику. Пропоную приземлитися.
2. Тут ви маєте рацію - з "верхівкою" нам дуже не пощастило. Смертельно не пощастило.
Я не поділяю вашої надії на "народ". Історія показує, що реальні реформи може бути ТІЛЬКИ зверху, т.к. це лідерський процес. Знизу бувають лише революції.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:37 Ответить
Уточнення відповіді на пункт перший . А розвал Московії - це єдиний варіант пермоги . Всі інші варіанти - навіть розгром в Україні ,відвоювання Криму та Донбасу - не буде перемогою . Це буде просто програна битва , а не виграна війна . Виграна віна - це капітуляція російської армії ( не буде ніколи) або зникнення Московії з мапи світу. Все інше це просто - відкладена війна.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:00 Ответить
Ви не уточнюєте. Ви розмиваєте відповідь рівня фантастичних гасел.
Насправді все просто: Перемога України - це повний розгром армії РФ на території України. Під "повним розгромом" слід розуміти втрату не менше 70% техніки та особового складу армии РФ. Причому подібний розгром має відбуватися у відносно короткий період часу (кілька тижнів/місяців). Це і буде повна та тотальна поразка у війні армії РФ. Історія вчить, що диктаторам та узурпаторам прощається все (або майже все) ... крім програних воєн. Програна РФ війна може призвести до тектонічних зрушень у соціумі РФ, з одночасною підтримкою України в усьому світі та призведе до неймовірного морального піднесення української нації.
Інших варіантів перемоги я не бачу.
показать весь комментарий
18.08.2023 10:03 Ответить
Я сумніваюся в тому , що військова поразка в Україні приведе до відмови московії продовжувати війну . Хто завважає їм розстрілювати з градів та ракет нашу територію ? Припустимо Путіна знесуть - але де гаранатії , що до влади не придуть ще більші ідіоти - і на реваншистських настроях через 10 років не розвяжуть ще одну віійну ? Якаможе бути зміна еліт в росії - якщо там білдьшість підтримує війну ? Тільки розпад Московії забезпечить мир .
показать весь комментарий
18.08.2023 10:07 Ответить
Гарантії, звісно, немає. Але це єдиний варіант, підкріплений історичними фактами. І, звичайно, немає гарантій, що Мордор не нападе знову. Але це дасть нам кілька років, щоб стати умовним Ізраїлем або Півд. Кореей. Чи станемо? Це окрема та довга тема для розмови.
показать весь комментарий
18.08.2023 10:23 Ответить
Стосовно 3 пункту - лідери можуть йти зверху , а можуть зявитися і з "низу " . Дуже багато нормальних людей - черех власну гідність не хочуть мати нічого спільного з теперішнім державним апаратом .
показать весь комментарий
17.08.2023 18:01 Ответить
Але остаточне рішення буде за тими, хто дає гроші та снаряди.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:30 Ответить
Так і буде.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:11 Ответить
"Його послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", - наголосив Столтенберг. Джерело: https://censor.net/ua/n3438045

ХТО НИБУДЬ ЙОГО ЗРОЗУМІВ?
показать весь комментарий
17.08.2023 15:35 Ответить
Українці в цій державі нічого не вирішують. Тільки Зе-скотина та його бояри будут вирішувати.

Українці хіба що коли масово почнуть ухилятися чи йти на 3 роки за грати від мобілізації щоб воювати нема було ким, от тільки тоді можно буде казати, що українці не напряму але щось вирішили.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:35 Ответить
Та деж ви такі гниди знов вилазите?
З 2014 вас свинособачих вичесуємо з Неньки України...
А ви знов виплигуєте ..
Ну нічого... напалм ще ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:44 Ответить
А що не так? Скільки вже йде війна, а влада досі краде і клянчить донати на дрони. Це взагалі притомно? Волонтери війну не виграють. Тож поставте собі питання, якщо вони не роблять усе для перемоги, то які мають цілі? А я скажу які - накрасти та втікти.
показать весь комментарий
18.08.2023 00:13 Ответить
> ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні

В перше чергу морально , бо це не так дорого, як снаряди та техніка. - Додав столтенберг
показать весь комментарий
17.08.2023 15:42 Ответить
Саме НАТО як організація, підтримує нас в основному морально. Всі ці розповіді ні про що.
Якщо брати окремі країни, які нам допомагають, то саме поставки зброї визначають, що й коли можуть і вирішують українці.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:38 Ответить
Які саме українці? Ті що читають цю новину чи ті що при владі?
показать весь комментарий
17.08.2023 17:12 Ответить
Не лякай нас, завхоз! У Зеленського потужно відреагували?
https://www.youtube.com/watch?v=2Hci_iIOYmk
показать весь комментарий
17.08.2023 17:34 Ответить
Столтенберг не наполягає назаморожуванні конфлікту і відмови від територій як
Єссен він вже відмовився від слів
Тобто просуваючи ідеї не отримав підтримку і дав задню
Але головний це
Столтенберг тому не треба реагувати що хтось там щось скаже на користь путлера
А може це людина путлера яка за гроші буде що завгодно говорити перевіряти таким чином реакцію суспільства
показать весь комментарий
17.08.2023 17:37 Ответить
Столтенберг - норвезький лівак. Він грає в онлайн ігри під псевдо "Свєтлов". Чому він обрав таке "норвезьке" поганяйло?!
показать весь комментарий
17.08.2023 21:50 Ответить
Та й про те... От цікаво, Путін запитував у Діми Комарова яким номером Шанель пахнуть царі в джунглях, що пещерно воскресли? Едине, що Діма не зробив, це не прийняв від них СПОВІДЬ В ІСТИНІ=ПІД ГІПНОЗОМ, тож їх хоч і бачив, але імен не знає. АРХ М
показать весь комментарий
17.08.2023 20:30 Ответить
В лице кого? Зеленой компании? Угу...эти нарешают....
показать весь комментарий
17.08.2023 21:08 Ответить
хтось вирішив підсвітити тему...
показать весь комментарий
17.08.2023 21:59 Ответить
Якщо зрозуміти що таке агресивний народ агресивної країни параш, то найкращим рішенням для всієї світової спільноти буде негайний наступ на військову та політичну інфраструктуру разом з її "користувачами" з застосуванням зброї знешкодження активності великих терористичних скупчень злочинців.
показать весь комментарий
18.08.2023 00:27 Ответить
 
 