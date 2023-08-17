Саркози: Планы Украины вернуть Крым – иллюзия, а места в ЕС и НАТО для нее нет. Нужны компромиссы с РФ

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал к "компромиссам" с Россией. Он считает "иллюзорными" планы Украины освободить от оккупантов временно оккупированный Крым и считает, что Украине нет места в НАТО и ЕС.

Об этом Саркози сказал в интервью Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Полномасштабное вторжение РФ он назвал "неудачным". Но настаивает, что "Россия - сосед Европы, и мы нуждаемся в них, а они в нас".

По мнению Саркози, в текущей ситуации необходима "работа над компромиссами". Бывший президент Франции хочет поиска "сбалансированных решений" для завершения развязанной россиянами войны.

Саркози заявил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году была "явным нарушением международного права", но не верит в его отвоевание и повторяет российскую пропаганду.

"Когда речь идет об этой территории, которая была русской до 1954 года, и где большинство населения всегда чувствовало себя россиянами, я считаю, что любое возвращение к тому, как было раньше, является иллюзией", - сказал он.

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Экс-президент Франции считает, что "для утверждения текущего положения дел" в Крыму и на "спорных территориях" следует провести референдум, организованный "под строгим контролем международного сообщества". Он заявил, что если Украине не удастся полностью освободить эти земли от россиян, то выбор будет между "замороженным конфликтом, который неизбежно приведет к новому горячему конфликту", и "референдумами".

Также, по версии Саркози, Украина должна оставаться нейтральной и ей не место в ЕС или НАТО.

Напомним, в 2008 году Саркози вместе с канцлером Германии того времени Ангелой Меркель выступал против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.