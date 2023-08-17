РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5294 посетителя онлайн
Новости За рубежом
22 808 152
война (46746) Саркози (182) Франция (3076)

Саркози: Планы Украины вернуть Крым – иллюзия, а места в ЕС и НАТО для нее нет. Нужны компромиссы с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

саркозі

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал к "компромиссам" с Россией. Он считает "иллюзорными" планы Украины освободить от оккупантов временно оккупированный Крым и считает, что Украине нет места в НАТО и ЕС.

Об этом Саркози сказал в интервью Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Полномасштабное вторжение РФ он назвал "неудачным". Но настаивает, что "Россия - сосед Европы, и мы нуждаемся в них, а они в нас".

По мнению Саркози, в текущей ситуации необходима "работа над компромиссами". Бывший президент Франции хочет поиска "сбалансированных решений" для завершения развязанной россиянами войны.

Саркози заявил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году была "явным нарушением международного права", но не верит в его отвоевание и повторяет российскую пропаганду.

"Когда речь идет об этой территории, которая была русской до 1954 года, и где большинство населения всегда чувствовало себя россиянами, я считаю, что любое возвращение к тому, как было раньше, является иллюзией", - сказал он.

Читайте также: Перед звонком Путину Макрон тайно встретился с Саркози, - СМИ

Экс-президент Франции считает, что "для утверждения текущего положения дел" в Крыму и на "спорных территориях" следует провести референдум, организованный "под строгим контролем международного сообщества". Он заявил, что если Украине не удастся полностью освободить эти земли от россиян, то выбор будет между "замороженным конфликтом, который неизбежно приведет к новому горячему конфликту", и "референдумами".

Также, по версии Саркози, Украина должна оставаться нейтральной и ей не место в ЕС или НАТО.

Напомним, в 2008 году Саркози вместе с канцлером Германии того времени Ангелой Меркель выступал против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+57
Чергова стара французська шльондра па визаву із крємля...
показать весь комментарий
17.08.2023 15:42
+55
Le *********.
показать весь комментарий
17.08.2023 15:41
+42
дружок старої суки меркель досі відпрацьовує ********** гроші. скільки ж йому перепало тоді?
показать весь комментарий
17.08.2023 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знайшли кого слухати - "політика в нафталіні". Оце "експерт". Він лизав і буде лизати задницю у пуйла, бо той йому платив та платить.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:46 Ответить
прикольно дивитись,як реагують та дивуються люди на позицію французів!бо не знають історії взаємовідносин франції та московії (окрім мабудь наполеона нічого ніхто не знає)
показать весь комментарий
17.08.2023 16:47 Ответить
Саркозі насправді етнічний угорець. Як Орбан і Сійярто. Тобто хромосоми в нього фінно-угорські, кацапські.
показать весь комментарий
17.08.2023 16:47 Ответить
Поц, просто поц...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:21 Ответить
"фінно-угорські хромосоми" = антинаукова нацистська маячня.
цікаво, модератор буде реагувати ?
показать весь комментарий
17.08.2023 18:26 Ответить
Шо не так? Термін "гаплогрупа" теж нацисти придумали?
показать весь комментарий
17.08.2023 20:13 Ответить
ось. чудово. ідіть і почитайте, що таке гаплогрупа і яке вона має відношення до моральних якостей людини. а ще краще ідіть у сраку.
показать весь комментарий
17.08.2023 21:19 Ответить
Саркозел
показать весь комментарий
17.08.2023 16:50 Ответить
Сракози
показать весь комментарий
17.08.2023 18:28 Ответить
У нього батько угорець, а мати - єврейка. Отже, угорський жид, і цим усе сказано. А, ні, іще - пішов на #уй
показать весь комментарий
17.08.2023 16:51 Ответить
пустышку ему новой почтой пришлите....шоб мало що смоктаты...
показать весь комментарий
17.08.2023 16:51 Ответить
Момент зараження саркозі алкосиндромом
показать весь комментарий
17.08.2023 16:54 Ответить
Правое уже сдохло, ещё осталось два...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:22 Ответить
еще один дебил
показать весь комментарий
17.08.2023 17:01 Ответить
То він абсолютно не знає українців.
Ідея звільнення від іга рашистських колоністів
зріла декілька сотень років...Зараз час ідеї настав.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:06 Ответить
Эта дрянь ещё за Грузию в 2008 году не ответила. Перед Путиным лебизила и улыбалася, когда тот орал, что Саакашвили повесит за яйца. И сейчас туда же. От породы никуда не уйти .Чувствуются его венгерские корни.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:12 Ответить
Мабудь жаб обївся.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:16 Ответить
приїхали - місця нам нема, а вони взагалі планували нам це місце виділити? дуже сумніваюся
показать весь комментарий
17.08.2023 17:16 Ответить
ЖАБОЇД. ПАДЛО. ГОМОСЕК.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:17 Ответить
думаю в Україні місце в тюрмі для Саркозі б знайшлося за те що вони бабцею Меркель творили і за наслідки їхніх діянь
показать весь комментарий
17.08.2023 17:23 Ответить
грьобана підстилка пуйла, разом із Меркельшею
показать весь комментарий
17.08.2023 17:28 Ответить
Так, так, в Криму завжди жили етнічні сосіяни
показать весь комментарий
17.08.2023 17:32 Ответить
Мразь продажная. Мафиозная шестерка.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:34 Ответить
Схоже з історією у Саркозі як і в Путлера, зазирнув би в Wikipedia, набрав Crimea (лише на англомовній сторінці найбільш повні таблиці % складу населення) і пересвідчився, що до Кримських воєн там була абсолютна більшість кримських татар, навіть їх було більше, ніж росіян аж до більшовицького перевороту. Ця територія ніколи не була "російською", після революції Крим штучно заселявся росіянами (до речі як і всі території, загарбані імперією), не кажучи вже про геноцид кримсько-татарського народу під час Другої світової. Схоже в нього радники - виключно російські емігранти, які досі хворі манією величі колишньої імперії.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:34 Ответить
Слухати і реагувати на збитого льотчика ніколи не варто.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:42 Ответить
Лохи были американцы, когда гибли пачками, высаживаясь в Нормандии и освобождая Францию от немцев. Оказывается, надо было просто провести референдум в оккупированной Франции и раз и навсегда решить, что Париж - это колониальная провинция Третьего рейха
показать весь комментарий
17.08.2023 17:47 Ответить
и вообще не было никакой франции никогда. Это историческая территория германии)
показать весь комментарий
18.08.2023 00:40 Ответить
Діду, тобі вже пора подумати про той бічне життя, а ти все прогнози строїш. Вже Горбачов зачекалася тебе. Разом будете хфілосовствувати про Україну. А Україна багато бачила таких пройдисвітів за свою багатовікову історію.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:54 Ответить
Чмо тупе. Воно ж і Лівію бомбило і у Франції за ним тюрма плаче, а все туди ж як і Трамп. Де вони такі там беруться? Шредер і Меркель. Ширак і Саркозі. Берлусконі, Трамп.
показать весь комментарий
17.08.2023 17:57 Ответить
Нічого особистого, просто бізнес
показать весь комментарий
17.08.2023 18:42 Ответить
сракоZю......
показать весь комментарий
17.08.2023 18:02 Ответить
Уже с тюрьмы вышел ? Наверно во время отсидки ему что то разворотили .
показать весь комментарий
17.08.2023 18:13 Ответить
Зашёл очередной транш на счёт Саркози от дружбана из московии. Нужно отработать.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:16 Ответить
Ще одна "консерва" вскрилась.... скільки ж мразоти у світі продалося за криваві гроші Кремля?!
показать весь комментарий
17.08.2023 18:20 Ответить
Та й я кажу що ******* Сар кози Путін періодично тгяпочкою шшекоче, АЛЕ УКРАХНУ ЦЕ НЕ ЇБЕ, - НЕХАЙ ХОТЬ ЯЗИКОМ ЛИЖЕ. АРХ М
показать весь комментарий
17.08.2023 18:22 Ответить
Не эта ли Падлюка трясла, в своё время, лапу Мухомора Каддафи?
показать весь комментарий
17.08.2023 18:27 Ответить
Ця ******* проститутка при пуйлові мала все, але французи, це не українці, вигнали сраною мітлою і сарказі судили.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:27 Ответить
За скільки часу подібні цьому виродку здали Францію Гітлеру? Ідіот, *** ...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:28 Ответить
Пихуй
показать весь комментарий
17.08.2023 18:48 Ответить
А урка сарказі від москальських грошей може ще і не таке сказати. Питання треба ставати - а кому потрібна т.з. россія? Татарам, удмуртами, якутам, тивінцям, дагестанця чи чеченцям, чи навіть, прости Господі, мордві? Я думаю, що не кому.... От від того і треба виходити.... Штучне поняття "рускіє" треба прибрати як сатанинську секту.....
показать весь комментарий
17.08.2023 19:07 Ответить
У Саркозі і не тільки в нього були заяви що Україна не вистоїть більше місяця час показав що ім пришлось попрощатись з ілюзіями щодо бліцкрігу раші то по поверненню Криму до складу України йому прийдеться знову прощатись з власними ілюзіями.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:08 Ответить
А пісюна в попу "саркозі' не бажає?! А то я чув,що ********...
показать весь комментарий
17.08.2023 19:16 Ответить
Справа в тому, що багато країн Європи вже давно захвачені без бою - різного роду переселенцями, тому вони так і відносяться до цього. Але ж забувають, що путін напав зі зброєю. В їх убогих розсудах, звиклих замість Бога вирішувати долі людей - нема думок про жертви, руйнації горе людей. Їм по фіг, що десь людина втратила свій дім, когось із рідних... Рєшали.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:38 Ответить
Да... а як на кшталт того, щоб біженцям провести референдуми в країнах де їх достатньо з приводу якогось до чогось приєднання? Навіть Конституцію нашу не поважає!
показать весь комментарий
17.08.2023 19:52 Ответить
Саркози ******* который всегда работал на парашу. Короче просто фуфел.
показать весь комментарий
17.08.2023 20:00 Ответить
...
показать весь комментарий
17.08.2023 20:47 Ответить
******* жабоїд
показать весь комментарий
17.08.2023 20:53 Ответить
Епаная прогнившая ЕС....
показать весь комментарий
17.08.2023 21:06 Ответить
Этот ПОЦ уже из Зоны вышел или из нее вещает ???
показать весь комментарий
17.08.2023 21:43 Ответить
Коли цей поц фестивалив, х..... йому через каддафі заплатив непогані гроші. Зловили таки засранця, дали умовно. А знову понесло. Видно пилюка вляглася, гроші закічились і знову роззявив рота. Буревісник крохоборства.
показать весь комментарий
18.08.2023 03:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 