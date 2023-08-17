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Новости Политика Украины
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Африка (243) Кулеба Дмитрий (2634)

Кулеба: "Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дмитрий,кулеба

Украина в отношениях с Африкой стремится не стать для континента "второй Россией", а освободить Африку от господства Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

"Много лет было потеряно, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возродить эти отношения", - отметил Кулеба.

Он отметил, что в этом направлении необходимо провести долгую, системную работу.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российских властей", - подчеркнул Кулеба.

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Для поддержания своего статуса Кремль прибегает к "принуждению, коррупции и страху". У Москвы есть только два мощных инструмента для работы в Африке – пропаганда и ЧВК "Вагнер".

Кроме того, Кулеба назвал притворным беспокойство России по поводу продовольственной безопасности Африки после выхода из "зерновой инициативы".

"Африканцы увидели, что все эти рассказы Путина (российского диктатора Владимира Путина. - Ред.) о том, как он заботится об африканских странах, является ложью... Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят высокую цену", - отметил он.

Также читайте: Хунта Нигера обратилась за помощью к ЧВК "Вагнер", - Associated Press
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Топ комментарии
+9
Наполеон, ****. Нам би спочатку викинути росію з України, в усіх сенсах.
Але комусь сподобається глибина "стратєгічєской мислі".
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17.08.2023 15:45
+8
я зрозумів - вони асвабадітєлі Афрікі
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17.08.2023 15:42
+5
А може його краще міністром іноземних справ організації африканських держав призначити? Поки не пізно!
А якщо серйозно, що воно верзе, що взагалі в його голові коїться?? Україна стікає кров'ю, втрачає економіку, політичний вплив у світі, а головне - людей! А це нещастя Африку звільняє... Воно сповна розуму???
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17.08.2023 15:52
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я зрозумів - вони асвабадітєлі Афрікі
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17.08.2023 15:42 Ответить
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17.08.2023 15:51 Ответить
АГА -АФРИКАНСКИЕ МОНАХИ --УКРАИНУ КРЕСТИЛИ.
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18.08.2023 01:02 Ответить
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17.08.2023 15:43 Ответить
некрасавица терпи
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17.08.2023 15:56 Ответить
Кулєба,твоя сратєгія змінюється щодоби
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17.08.2023 15:44 Ответить
а міг залишитися порядним дипломатом - купився на батечка послом у Віренії одночасно зі своїм призначенням - вже й батечко там не посол й сам вже Кулба зганьбів свою репутацію
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17.08.2023 16:32 Ответить
Зебіл.
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17.08.2023 15:44 Ответить
Наполеон, ****. Нам би спочатку викинути росію з України, в усіх сенсах.
Але комусь сподобається глибина "стратєгічєской мислі".
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17.08.2023 15:45 Ответить
А здавався розумним у цих окулярах зі звичайним склом аля Гарі Потер.
Кажуть злі язики, його звільняти збираються. Теж, зі своєю дояркою, як і Резнік, вже влаштував тепле гніздечко за кордоном?
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17.08.2023 15:47 Ответить
Ви б спочатку кацапських кротів з ОПи прибрали,в Україні лад навели, а вже потім проблемами Африки переймалися?
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17.08.2023 15:49 Ответить
"аслабадитєль зелений"-Вашу зелену мать , звільніть Україну .Куда Ви своє "зелене рило" сунете.???Український народ останній хер без солі доїдає,вони ,плять, Африку звільняти від рашиста.Там штати не можуть собі дати раду разом з французами ...
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17.08.2023 15:50 Ответить
Там де Росія там завжди війна, голод, холод, смерть. Тому чім раніше Африка звільниться від російської кабали, тім вона швидше піде в цивілізований світ. Тому гонить руський мир з Африки
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17.08.2023 15:50 Ответить
А може його краще міністром іноземних справ організації африканських держав призначити? Поки не пізно!
А якщо серйозно, що воно верзе, що взагалі в його голові коїться?? Україна стікає кров'ю, втрачає економіку, політичний вплив у світі, а головне - людей! А це нещастя Африку звільняє... Воно сповна розуму???
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17.08.2023 15:52 Ответить
а якже Україна
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17.08.2023 15:53 Ответить
Господи, ті придурки в Україні за свободу Африки борються, це чмо замість свободи закріпачених українців теж звільняти Африку збирається.
Та ви подивіться на народжуваність в Африці та Україні. Хто б там за них не боровся і чим би ця боротьба не закінчилась, африканці все одно вже демографічно виграли.
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17.08.2023 15:54 Ответить
У владі як не негр, то єврей !
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17.08.2023 15:59 Ответить
і як не єврей, то негр в душі.
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17.08.2023 20:27 Ответить
так набирайте батальоны мажоров и вперед
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17.08.2023 16:02 Ответить
Зелені виродки про Африку піклуються більше, ніж про Україну...
Тут хоча б Україну звільнити від кацапаської влади
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17.08.2023 16:05 Ответить
бідна кулеба, сидить жує соплі, дєрмак дозволив коментарі лише по Африці.
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17.08.2023 16:06 Ответить
Бо все їнше προςραλι !
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17.08.2023 16:11 Ответить
..на любую страну Африки найдется свой Бандеровец...
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17.08.2023 16:22 Ответить
Це вже вторяк. Захарова перша пиз***нула про звільнення Африки. Шо за прикол повторювати за довбо***ми?
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17.08.2023 16:58 Ответить
Ось така в нас влада!
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17.08.2023 18:36 Ответить
пора менять МЗС
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17.08.2023 17:00 Ответить
Ви ***** звільніть Україну від татарових,дєрьмаків та інших підарів!
Лізете в інші країни!
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17.08.2023 17:32 Ответить
*****, ти Україну звільни!!! Він а Африку лізе
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17.08.2023 18:35 Ответить
То це по Одеському терміналу із-за Африці луплять? Ага, хитрий план.
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17.08.2023 17:41 Ответить
Треба ж таке, а стратегія БОГА полягає в тому, що всі злочинці світу повинні сісти в тюрягу печерного воскресіння, причому звір(вбивці) окремо, а скот(інші тяжкі злочини про які говорять заповіді) окремо, тож МАЛЮЄМО ПИКИ та ставимо ТАРІЛКИ ДЖУНГЛІВ. Тож Африка та Південна Америка в цій праці обов.язкові, як і багато островів світу. АРХ М
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17.08.2023 18:20 Ответить
Ви праві...але вони виявились просто слабші.
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17.08.2023 22:48 Ответить
Ні не так. Ви просто праві.
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17.08.2023 22:50 Ответить
Їм Африку а нам звільнити Україну від зеленої шобли.
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17.08.2023 19:13 Ответить
Якщо Росія паде в Україні - вона паде скрізь - і в Африці також. Народи Африки повинні знати - українці їм не вороги і так само, як і Американці. хочуть, щоб вони були вільні і заможні в своїх країнах. І своїм національним багатством розпоряджались, як хоче їх народ, а не якась країна. Бо життя і добробут(що, до речі засуджувалось совєтщиною при Радянському Союзі) кожної людини на планеті повинно бути приорітетом всіх держав.
Треба торгувати, а не воювати і ще знати, що в важку годину країна-партнер не заморить голодом, не заморозить і не закидає ракетами, а підставить плече.
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17.08.2023 21:11 Ответить
 
 