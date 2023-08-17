РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5294 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
9 786 110
Зеленский (16530) подписание (73) военкомат (444)

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов и назначении вместо них боевых офицеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 г. "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины"", - говорится в Указе.

Выполнение решения СНБО будет контролировать секретарь Совета Алексей Данилов.

Смотрите: Сотрудницу Уманского военкомата задержали на взятке 6,5 тыс. дол. за уклонение от мобилизации. ФОТО

В решении СНБО, утвержденном 11 августа 2023 года, отмечается: "Рекомендовать Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины принять решение о пребывании на должностях руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины, прекратив практику их ротаций. Назначать по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок, оперативно-стратегических группировок войск (сил) на должности руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины".

Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и Госбюро расследований в течение месяца принять дополнительные меры, чтобы не допустить коррупционных и других нарушений работниками ТЦК.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Также смотрите: Работник военкомата на Хмельнитчине обещал за $4,5 тыс. повлиять на ВВК, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседание СНБО принял решение об увольнении всех областных военкомов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
***** повна потрібно виних садити, а іншим ротацї, армія тільки програє від того що ставлять некваліфікованих людей. Нічого нормального незробили спіздив 3 ляма іди на фронт! Ви що думаєте що Вони там воювати будуть з своїми пагонами? Буде як в 15 зароблять УБД повернуться на яксь кошерні місця. І будуть собою пишатися якій я молодець спіздив 3 ляма і мені нчого за це ...
показать весь комментарий
17.08.2023 16:08
+37
Гнуснявий вирішив хайпонути і підняти собі трохи рейтинг....
показать весь комментарий
17.08.2023 16:06
+36
Ну і?
показать весь комментарий
17.08.2023 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Головне піар !
показать весь комментарий
17.08.2023 18:15 Ответить
Відпустив на волю, а тепер другі будуть наживатися! Ось так за зелень і голосують, гарно живеться, чому б і ні!
показать весь комментарий
17.08.2023 18:23 Ответить
Якщо довели,що воєнком порушив закон--чому не відкрито карної справи? Якщо вина не доведена--на якій підставі звільнений Звільнення скопом, без доведення конкретної вини--це більшовицький терор,коли садили і виселяли цілі народи. А для піара- це подобається 73%.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:26 Ответить
Тобто просто так взяти та зняти бойових командирів Він зглузду з'їхав? Бойові комнадири не захочуть цього! Якщо не придатний, то я ще розумію і це правильно буде (і це при їх згоді!), але навряд що хтось захоче!
показать весь комментарий
17.08.2023 18:45 Ответить
=п.с. із Указу зезедента - "...за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України..."! Тоб то офіцера, який знищував ворога будуть ще й перевіряти сбушники якісіпалися в перші дні із Сумщини, Чернігівщини, Херсонщини і т.д...=
показать весь комментарий
17.08.2023 18:51 Ответить
"Рекомендувати" (тобто, хоче робить, хоче - ні) Залужному зробити те, чим має займатися Сирський.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:01 Ответить
Шоу должно продолжаться!
показать весь комментарий
17.08.2023 19:17 Ответить
Рошифруйте поняття " бойовий офіцер"
показать весь комментарий
18.08.2023 00:15 Ответить
популист
из пустого в порожнее
показать весь комментарий
18.08.2023 01:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 