Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов и назначении вместо них боевых офицеров

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 г. "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины"", - говорится в Указе.

Выполнение решения СНБО будет контролировать секретарь Совета Алексей Данилов.

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В решении СНБО, утвержденном 11 августа 2023 года, отмечается: "Рекомендовать Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины принять решение о пребывании на должностях руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины, прекратив практику их ротаций. Назначать по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок, оперативно-стратегических группировок войск (сил) на должности руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины".

Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и Госбюро расследований в течение месяца принять дополнительные меры, чтобы не допустить коррупционных и других нарушений работниками ТЦК.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседание СНБО принял решение об увольнении всех областных военкомов.