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ГУР о возможности провокаций РФ на День Независимости: Фактически весь арсенал вооружений и имеющихся у них средств они уже применили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

незалежність,незалежності

ГУР Минобороны допускает возможность российских провокаций в День Независимости Украины.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Юсова, с начала полномасштабного вторжения украинцы живут в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.

"На пределе возможностей защищается украинское небо, проводятся контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные по всей стране и в будни, и в праздники", - сказал Юсов и добавил, что России упоминание о независимой Украине является "особенно чувствительным".

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Юсов отметил, что риск провокаций на День Независимости есть, однако, как и в другие дни, гражданские и военные должны быть готовы к ним, поскольку Россия осуществляет ракетные удары не только в праздничные дни.

"И в принципе фактически весь арсенал вооружений и средств, который у них есть, они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев", - добавил представитель ГУР.
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Топ комментарии
+6
Який грандіозний висновок! Вищий експертний клас! Можуть бути провокації. А можуть і не бути...
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17.08.2023 16:56
+3
Кирюша Буданов стільки разів казав,що русня застосувала все.Але весь час б'ють по нас.Звісно,що й перед 24 серпня теж битимуть
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17.08.2023 16:54
+3
НЕВЕРЮ доки абдристовіч чи буданов це не скаже я іх фанат.
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17.08.2023 16:59
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Кирюша Буданов стільки разів казав,що русня застосувала все.Але весь час б'ють по нас.Звісно,що й перед 24 серпня теж битимуть
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17.08.2023 16:54 Ответить
Який грандіозний висновок! Вищий експертний клас! Можуть бути провокації. А можуть і не бути...
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17.08.2023 16:56 Ответить
Смешной дурко ! Обіцяв , що наприкінці травня , будемо каву пити в Криму
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17.08.2023 20:14 Ответить
НЕВЕРЮ доки абдристовіч чи буданов це не скаже я іх фанат.
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17.08.2023 16:59 Ответить
говорив же ж я...на дєнь пабєдобєсія 9 травня зробити фаєр шоу...всі про це мріяли..
ні..*** просрали..по вказівці --сохраніть )(уйлу ліцо
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17.08.2023 17:00 Ответить
Ви б про тринділи поменше, а то ви стаєте схожими на ляльку Люська Арестович.
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17.08.2023 17:00 Ответить
Та да, ракети та шахеди також скінчилися ще рік тому.
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17.08.2023 17:10 Ответить
Шахедів рік тому ще не було, чи то тільки появились.
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17.08.2023 18:00 Ответить
Шо опять у них все кончилось?
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17.08.2023 17:12 Ответить
Так шо фсё?Абдрыстович и ко.
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17.08.2023 17:14 Ответить
Ця потвора щось розповідала журнашлюшці голованову і обмовилась - ми находімся в вілкє, і как поступіт нашє россійськоє командованіє сложно сказать
https://twitter.com/i/status/1692094490851369094
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17.08.2023 17:41 Ответить
Я не маю жодної інформації, але на мою логіку, простежуючи поведінку терориста Цапії можу запевнити, хоча звичайно цього не бажаю, що цапобарани вдарять по Україні і ракетами, і безпілотниками, і гарматами, і мінометами. Вони просто хворі і в них є чим бити. Краще нашим спецслужбам не дурити нарід, а виявляти тих, хто гальмує випуск наших ркет і безпілотників.
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17.08.2023 17:15 Ответить
ви що ? дерьмака з арою та хамом посадити хочете,даремно.Шмаркля краще ще раз на роялі грати без перестину буде,чим корішів здасть.
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17.08.2023 17:22 Ответить
Клоуни з дудками і ************ будуть?
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17.08.2023 18:37 Ответить
 
 