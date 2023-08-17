ГУР о возможности провокаций РФ на День Независимости: Фактически весь арсенал вооружений и имеющихся у них средств они уже применили

ГУР Минобороны допускает возможность российских провокаций в День Независимости Украины.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Юсова, с начала полномасштабного вторжения украинцы живут в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.

"На пределе возможностей защищается украинское небо, проводятся контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные по всей стране и в будни, и в праздники", - сказал Юсов и добавил, что России упоминание о независимой Украине является "особенно чувствительным".

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Юсов отметил, что риск провокаций на День Независимости есть, однако, как и в другие дни, гражданские и военные должны быть готовы к ним, поскольку Россия осуществляет ракетные удары не только в праздничные дни.

"И в принципе фактически весь арсенал вооружений и средств, который у них есть, они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев", - добавил представитель ГУР.