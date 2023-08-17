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Второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31 - носителя "Кинжалов" (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине вторично за день объявляли воздушную тревогу. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.
"ВНИМАНИЕ! Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", - написали в телеграм-канале Воздушных сил ВС Украины.
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Hulio
показать весь комментарий17.08.2023 18:30 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий17.08.2023 18:40 Ответить Мне нравится 1
Олексій Петренко e0110086
показать весь комментарий17.08.2023 19:13 Ответить Мне нравится 0
albano miner
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