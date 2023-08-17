Второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31 - носителя "Кинжалов" (обновлено)

По всей Украине вторично за день объявляли воздушную тревогу. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

"ВНИМАНИЕ! Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", - написали в телеграм-канале Воздушных сил ВС Украины.

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