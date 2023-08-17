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Новости Война в Украине
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воздушная тревога (327) баллистические ракеты (105)

Второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31 - носителя "Кинжалов" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

По всей Украине вторично за день объявляли воздушную тревогу. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

"ВНИМАНИЕ! Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", - написали в телеграм-канале Воздушных сил ВС Украины.

Второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31 - носителя Кинжалов 01

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Чому не кажуть звідки злетіли ?!
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17.08.2023 18:30 Ответить
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17.08.2023 18:40 Ответить
Вже третя тривога , задовбали ,навіщо через один літак оголошувати по всій Україні повітряну тривогу ?
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17.08.2023 19:13 Ответить
Зєля, де Грім-2... вашу мать, оманскій
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17.08.2023 19:16 Ответить
 
 