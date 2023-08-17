Россия планирует изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году, - WP

На заводе в Татарстане Россия планирует к лету 2025 создать 6000 беспилотников с помощью Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

В материале говорится, что у высококвалифицированных работников на производстве изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну. В переписке и других документах инженеры использовали специальные коды: дроны называли "лодками", их взрывчатку - "бамперами", а Иран - страну, тайно оказывающую техническую помощь, - "Ирландией" или "Беларусью".

Соглашение России с Ираном о продаже оружия на миллиард долларов было заключено в ноябре в 500 милях к востоку от Москвы в регионе Татарстан. Его цель состоит в том, чтобы к лету 2025 года создать в стране 6000 беспилотников. Этого будет вполне достаточно, чтобы устранить хроническую нехватку российской армии беспилотных летательных аппаратов на передовой.

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Напомним, ГУР МО сообщало, что Россия начала производство иранских дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории, но детали для дронов все еще завозят из Ирана.