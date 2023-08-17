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Россия планирует изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году, - WP

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

На заводе в Татарстане Россия планирует к лету 2025 создать 6000 беспилотников с помощью Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

В материале говорится, что у высококвалифицированных работников на производстве изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну. В переписке и других документах инженеры использовали специальные коды: дроны называли "лодками", их взрывчатку - "бамперами", а Иран - страну, тайно оказывающую техническую помощь, - "Ирландией" или "Беларусью".

Соглашение России с Ираном о продаже оружия на миллиард долларов было заключено в ноябре в 500 милях к востоку от Москвы в регионе Татарстан. Его цель состоит в том, чтобы к лету 2025 года создать в стране 6000 беспилотников. Этого будет вполне достаточно, чтобы устранить хроническую нехватку российской армии беспилотных летательных аппаратов на передовой.

Читайте также: Россия начала использовать собственные "шахеды" вместо иранских, - разведка Великобритании

Напомним, ГУР МО сообщало, что Россия начала производство иранских дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории, но детали для дронов все еще завозят из Ирана.
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Топ комментарии
+9
Скільки ми там збиваємо? 60-70% шахедів?
6000 * 30% = 1800 влучань у наші порти/енергосистеми/складизброї/аеродроми до літа 2025 року.

А що ми зробимо до того часу? Бруківку, дороги, серіали
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17.08.2023 18:36
+5
Зельоним зараз напружаться, і легко розкажуть, що виготовлять 60 тис за цей же період.
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17.08.2023 18:38
+4
А за допомогою Китаю скільки кацапстан виготовить БПЛА? Є дані?
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17.08.2023 18:32
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Правила форума Совет форумчан
А за допомогою Китаю скільки кацапстан виготовить БПЛА? Є дані?
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17.08.2023 18:32 Ответить
"Бавовна" кацапському татарстану у допомогу! Виродки рашистські!
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17.08.2023 18:37 Ответить
Ни сколько. Китай не хочет ссориться с западом
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17.08.2023 19:07 Ответить
Якщо Китай припинить купувати у кацапських терористів нафту та продавати кацапам через різні хитрі алі експреси компоненти до БПЛА, то раша здохне, а війна закінчиться
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17.08.2023 19:13 Ответить
Не кончиться. На Али любой может купить все что хочет. Украина там тоже компоненты к БПЛА покупает.
А нафту Китай не покупает а практически берет задаром у касабов.
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17.08.2023 19:19 Ответить
кацапи
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17.08.2023 18:33 Ответить
Скільки ми там збиваємо? 60-70% шахедів?
6000 * 30% = 1800 влучань у наші порти/енергосистеми/складизброї/аеродроми до літа 2025 року.

А що ми зробимо до того часу? Бруківку, дороги, серіали
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17.08.2023 18:36 Ответить
останнім часом збивають біля 100% шахедів
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17.08.2023 18:38 Ответить
Сарказм?
Якщо ні, дайте пруфи або лінки.
Якщо ви про Київ, то Київ - це не вся Україна. По Україні ніякими 100% не пахне, дай боже 70%
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17.08.2023 18:43 Ответить
Що твої 70%, що 100 відостків взяті з потолка. А шахеди дійсно добряче збивають у багатьої містах і там загрозу становлять С-300
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17.08.2023 18:51 Ответить
Із то збивають але вони перенапружують наше пво.
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17.08.2023 19:09 Ответить
Та просто погугліть звіти військових речників. Шахеди валять пачками, майже ніхто не пролітає. Пролітають ракети, особливо балістичні.
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17.08.2023 20:01 Ответить
Пєтя, я тобі там нижче написав куди дивитися.
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17.08.2023 22:10 Ответить
о кацапчіка попєрдоліло
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17.08.2023 22:16 Ответить
ну як що...дорогу на Драгобрат за мільони...
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17.08.2023 19:45 Ответить
Зельоним зараз напружаться, і легко розкажуть, що виготовлять 60 тис за цей же період.
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17.08.2023 18:38 Ответить
Ну, якщо, це будуть виготовляти лЮдя близкі до зЕрмака, і в тридорога, тоді, можливо, і виготовлять.
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17.08.2023 18:41 Ответить
Иран до конца этой осени ждет военное поражение, так что вся эта болтовня от дабл-ю-пи преждевременна и, по сути, пуста. В общем обычная заказуха.
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17.08.2023 18:42 Ответить
От кого поражение, он них с кем не воюет.
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17.08.2023 19:11 Ответить
А кого нынешняя власть в Иране ненавидит больше всего?.. Уже ведь была "репетиция" в начале этого года. Так что ожидайте премьеру осенью
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17.08.2023 19:21 Ответить
Ага, это из оперы обещаний Арестовича?
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17.08.2023 19:22 Ответить
Не знаком с ним. Эта инфа уже плавает кое-где в "темных сетях". Но скорее всего у нее астрономическое происхождение. В небе, знаете ли, не только звезды и Луна
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17.08.2023 19:33 Ответить
Может где угодно плавать. Максимум будет война Израиля с прокси Ирана. Поскольку их разделяют тысячи километров, никто никому поражения нанести не сможет.
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17.08.2023 20:26 Ответить
Тисячі - а чого так мало давайте десятки тисяч км ( там відстань трохи більше однієї тисячі кілометрів ).
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17.08.2023 20:40 Ответить
А тысяча километров это так мало, никак не помешает нанести поражение такое расстояние?
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17.08.2023 20:45 Ответить
Верно. Можно ведь просто уничтожить всю важнейшую военную инфраструктуру и противник сам запросит переговоры о мире. К счастью, не сдаются только русские
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17.08.2023 21:30 Ответить
"А кого нынешняя власть в Иране ненавидит больше всего?"

Здоровий глузд?
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17.08.2023 20:03 Ответить
Глушити треба GPS, супутникове наведення спочатку над містами, а потім і на всій території України. Не знаю як, але тоді і 60 тисяч шахедів і сто тисяч Кинжалів не зможуть потрапити у цілі.
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17.08.2023 18:45 Ответить
Про "глонас" чув?
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17.08.2023 18:54 Ответить
Глушили за радянських часів радіостанції і що?
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17.08.2023 19:10 Ответить
У шахедов нет супутникової навигации. Там простенькая система инерциальной навигации.
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17.08.2023 19:12 Ответить
Треба знищити завод щоб взагалі нічого не змогли виробити!
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17.08.2023 19:03 Ответить
Що казати... ? Чи знає про то Рєзнікова та УкрОборонПром? Напевно так, але немає часом тим займатися, бо треба пильнувати яйця, а "святкові" дрони то вже опшинл.
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17.08.2023 19:22 Ответить
Зелені шмари зато ***** не зробили, зевиборці щасливі?
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17.08.2023 21:21 Ответить
 
 