РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5287 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 623 22
армия РФ (15358) Крым (26016)

Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат РФ, - КримSOS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,тіла

Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщила правозащитная организация Крым SOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "российские военные комиссары" привозят тела погибших на поле боя в морг Симферополя. Однако родственникам при этом сообщают, что тело только что нашли в местах активных боевых действий и его нужно перевезти во временно оккупированный Крым.

Смотрите также: Оккупанты хвастаются крадеными у украинцев велосипедами. ВИДЕО

"За якобы перевозку тела на полуостров родственникам предлагают заплатить ориентировочно 100-150 тыс. рублей за услуги перевозчиков. Такую сумму "комиссары" оправдывают тем, что тело находится в неудобном месте, дальнейшая его перевозка тоже проблематична, из-за чего тело придется ждать еще долго", – говорится в сообщении.

По информации КрымSOS, сейчас известно по меньшей мере о трех-четырех подобных случаях вымогания средств от родных.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
кошерний заробіток по кацапськи... то норм.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:44
+4
Без тіла "бєлую ладу" не купиш. Це для них "інвєстіція"...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:45
+4
"Коли ми опустилися на дно, знизу постукали".
(Станіслав Єжи Лец)

Навіть не знаю, чи це пробито чергове дно, чи ніякого дна немає і це вже звичайний фон їхнього життя, але щоб заробляли на трупах, щоб з людей лупили гроші за останки їхніх рідних, такого ще не чув.
Мабуть, це вже чисте "ноу-хау" росії 21 століття
показать весь комментарий
17.08.2023 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кошерний заробіток по кацапськи... то норм.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:44 Ответить
Без тіла "бєлую ладу" не купиш. Це для них "інвєстіція"...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:45 Ответить
А шо, без "тєла" талон на "бєлую ладу" дійсно не дають?
показать весь комментарий
17.08.2023 18:47 Ответить
"Коли ми опустилися на дно, знизу постукали".
(Станіслав Єжи Лец)

Навіть не знаю, чи це пробито чергове дно, чи ніякого дна немає і це вже звичайний фон їхнього життя, але щоб заробляли на трупах, щоб з людей лупили гроші за останки їхніх рідних, такого ще не чув.
Мабуть, це вже чисте "ноу-хау" росії 21 століття
показать весь комментарий
17.08.2023 18:49 Ответить
вже почув... кацапія і її нрави, то взагалі - кладезь запрєдєльного...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:54 Ответить
"Традиции, Нравы и Обычаи ********** и ************"

(издание исправленное и дополненное)
показать весь комментарий
17.08.2023 18:56 Ответить
супер!!! рекомендовано для вивчення в кацапвузах і їх хатах-читальнях.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:00 Ответить
Скрепно ашь скрипит
показать весь комментарий
17.08.2023 18:50 Ответить
В Крымском кармане
С водкой в стакане мы молча идём по мосту
Сраный "УАЗик" врезался в "ПАЗик"
И снова и снова дымы над мостом

Когда "Нimars" ударил ***** в опору
И пацаны в пакетах в воду полетели
Опять хватать п@зды от прокурора
Хотя мы на х@ю мы всех вертели
Хотя мы на х@ю мы всех вертели...
показать весь комментарий
17.08.2023 18:51 Ответить
трупи продают ? ))
показать весь комментарий
17.08.2023 18:53 Ответить
Ні, вони шаурму продають.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:06 Ответить
вспомнил как Жека Вольнов звонил жене якобы тяжелораненого п@дора и поставил перед выбором-либо даамой приходит полкацапа,либо же есть возможность решить проблему на месте...так сказать ускорить жизненный цикл...я думаю все понимают что выбрала ****.
показать весь комментарий
17.08.2023 18:57 Ответить
Хай собі заробляють.А нам треба побільше сировини в чорних пакетах їм надати.
показать весь комментарий
17.08.2023 19:00 Ответить
більше фаршу більше цимус
показать весь комментарий
17.08.2023 19:08 Ответить
..а чем лучше наши начмеды, берущие деньги с покалеченных воинов за оформление инвалидности.. зеленые финализируют строительство маленькой раши, под свой размер..
показать весь комментарий
17.08.2023 19:15 Ответить
Наше шапіто не гірше, а ще порхатіше...
показать весь комментарий
17.08.2023 19:18 Ответить
Хто сказав що путлер росіянин, чи як вони себе називають "руцкий", це тільки наш п..., хотів йому в очі поглянути, бо вони в них однакові...
показать весь комментарий
17.08.2023 19:21 Ответить
Не думаю, шо у нас лучше
показать весь комментарий
17.08.2023 19:58 Ответить
Хай краще трупи продають ніж газ і зерно.
показать весь комментарий
17.08.2023 20:03 Ответить
Прогорить цей бізнес.
Дивлячись на те, як "родичі загиблих" розхватують своє падло, розумію, що ці воєнкоми ще й у мінус попадуть
Бо ж підтвердження факту смерті на руках є, бабкі будут а саме падло їм без надобності
показать весь комментарий
17.08.2023 20:29 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2023 20:54 Ответить
Не кажіть нашим ТЦКашникам , бо ті всяке гімно кацапське перекопірують
показать весь комментарий
17.08.2023 21:50 Ответить
 
 