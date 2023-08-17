Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат РФ, - КримSOS
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Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших в войне России против Украины.
Об этом сообщила правозащитная организация Крым SOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что "российские военные комиссары" привозят тела погибших на поле боя в морг Симферополя. Однако родственникам при этом сообщают, что тело только что нашли в местах активных боевых действий и его нужно перевезти во временно оккупированный Крым.
"За якобы перевозку тела на полуостров родственникам предлагают заплатить ориентировочно 100-150 тыс. рублей за услуги перевозчиков. Такую сумму "комиссары" оправдывают тем, что тело находится в неудобном месте, дальнейшая его перевозка тоже проблематична, из-за чего тело придется ждать еще долго", – говорится в сообщении.
По информации КрымSOS, сейчас известно по меньшей мере о трех-четырех подобных случаях вымогания средств от родных.
Пожалуйста, подождите...
(Станіслав Єжи Лец)
Навіть не знаю, чи це пробито чергове дно, чи ніякого дна немає і це вже звичайний фон їхнього життя, але щоб заробляли на трупах, щоб з людей лупили гроші за останки їхніх рідних, такого ще не чув.
Мабуть, це вже чисте "ноу-хау" росії 21 століття
(издание исправленное и дополненное)
С водкой в стакане мы молча идём по мосту
Сраный "УАЗик" врезался в "ПАЗик"
И снова и снова дымы над мостом
Когда "Нimars" ударил ***** в опору
И пацаны в пакетах в воду полетели
Опять хватать п@зды от прокурора
Хотя мы на х@ю мы всех вертели
Хотя мы на х@ю мы всех вертели...
Дивлячись на те, як "родичі загиблих" розхватують своє падло, розумію, що ці воєнкоми ще й у мінус попадуть
Бо ж підтвердження факту смерті на руках є, бабкі будут а саме падло їм без надобності