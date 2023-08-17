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Новости За рубежом
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поджог (900) разведка (4002) Россия (91256) военкомат (444)

ГУР МО о поджогах военкоматов в РФ: Это внутреннее массовое сопротивление россиян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,військкомат

Поджоги военкоматов в России – это проявление массового сопротивления россиян.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос о массовых поджогах российских военкоматов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о массовом сопротивлении (россиян. – Ред.) вот таким образом, потому что на территории так называемой РФ мирный протест невозможен и конституция не действует", - сказал он.

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По его словам, в РФ все, кто был готов к массовым демократическим акциям, либо сидят в тюрьмах, либо уехали за границу, либо были физически ликвидированы.

"Поэтому остаются вот такие формы протеста, и люди от отчаяния идут и поджигают военкоматы, которые сейчас не символ защиты их родины, а символ отправки их родных на агрессивную преступную войну против Украины", - отметил Юсов.

Отвечая на вопрос о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что на войне с Украиной воюет 45 тысяч москвичей, представитель ГУР назвал эти слова мэра столицы РФ "очень интересными". А ведь буквально месяц назад называлась цифра в 35 тысяч москвичей.

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"И это в условиях, когда там вроде бы нет мобилизации. То есть просто констатируем, что мобилизационные мероприятия продолжаются", - отметил он.
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Топ комментарии
+4
Андрей Юсов -дурак.Такими заявлениями он подтверждает нарратив "хороших руске" о том что на самом деле рускенарот против войны ,что является наглой ложью.
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17.08.2023 19:18
+2
не такий і масовий,не кожного дня підпалюють.Теж мені,юсов,арестовича підміняє
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17.08.2023 19:07
+1
юсов перебільшує
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17.08.2023 19:14
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не такий і масовий,не кожного дня підпалюють.Теж мені,юсов,арестовича підміняє
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17.08.2023 19:07 Ответить
Расцветает пугачёвщина… опричнина…..
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17.08.2023 19:08 Ответить
Який масовий спротив,очко не залізне,жити хочеться.
Воєнкомат згорів - згоріли документи,відновити їх не так і просто.
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17.08.2023 19:09 Ответить
юсов перебільшує
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17.08.2023 19:14 Ответить
невже проти корупції бунтують, проти війни кацап не може протестувати, війна це скрепа, війна в кацапів "священная"
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17.08.2023 19:14 Ответить
Андрей Юсов -дурак.Такими заявлениями он подтверждает нарратив "хороших руске" о том что на самом деле рускенарот против войны ,что является наглой ложью.
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17.08.2023 19:18 Ответить
Юсов з папірця читає. А той хто його пише не дурак.
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17.08.2023 19:33 Ответить
Та всі і так знають, що це результат блискучої роботи наших славетних кол центрів, які навіть затятого 70-річного путіноїда, можуть вговорити на підпал воєнкомату, задля повернення коштів. А потім, без своїх грошових накопичень, та в тюрязі, він може подумати над тим, хто в цій історії добро, а хто зло.
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17.08.2023 19:25 Ответить
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17.08.2023 19:26 Ответить
Жители Петербурга и Ленобласти массово заявляли в полицию на грозу

Ночная гроза, кажется, сильно напугала некоторых жителей Петербурга и Ленобласти. Увидев в небе зарницу и отдаленные раскаты грома, они принялись звонить в экстренные службы.

Во втором часу ночи в полицию поступило сообщение от жительницы дома на улице Доблести. Гражданка заявила, что видит в небе вспышки. На место был направлен наряд, который увидел в чернеющих небесах начинающуюся грозу.

Житель деревни Борисово в Приозерском районе тоже наблюдал «очень странные дела» и решил о них сообщить. Тревожный обитатель Гатчины доложил о вспышках и о расположенном рядом нефтепроводе. Мужчина из поселка городского типа Дружная горка также на всякий случай доложил о всполохах по телефону. Женщина из Сяськелево даже засекла частоту вспышек и доложила полиции, что небо озаряется каждые две минуты. Судя по всему, страшнее всего этой ночью было жителям Гатчинского района, они оставили более десятка сообщений о подозрительных беззвучных вспышках в небе. Но были и заявители из других районов, например, из Луги.
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17.08.2023 19:36 Ответить
Лайно то, а не спротив!
Краще б вони заводи ВПК палили.
А з мобілізацією на рашці проблем немає. Ні з військової, ні з трудовою. Сам же кількість гастарбайтерів уZZкіх на ТОТ у 250÷400 тис. оцінював. А це й мобресурс теж. 3÷6 місяців на будові, кідало з розрахунком і "велкам родіну защіщать", бо ти йолоп і так у 50 км від фронту.
Це не спротив, це піар пустопорожній, з прицілом на біженство до ФРН/США.
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17.08.2023 20:24 Ответить
 
 