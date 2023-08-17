РФ обстреливает Украину ракетами "прямо с конвейера", которые не прошли все испытания, - Bloomberg

В России иссякают запасы дальнобойного вооружения, поэтому она обстреливает Украину только что изготовленными ракетами, которые еще не прошли все испытания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Ракета, найденная в июне на севере Сумской области, была выпущена из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Судя по маркировке корпуса, снаряд был изготовлен только в предыдущем месяце, 19 мая. Партии снарядов обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой", - пишет издание.

На корпусе также был указан необычно близкий срок годности – 12 сентября этого года. Это еще один возможный признак того, что российские производители срезают углы, чтобы поскорее отправить ракеты на передовую.

Читайте: Россия планирует изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году, - WP

Отмечается также, что, поскольку ракета не взорвалась, эксперты смогли рассмотреть его материнскую плату и другие компоненты, которые не соответствовали стандартам качества. Некоторые детали были спаяны вручную, в то время как компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая компании Altera и Analog Devices Inc, принадлежащие Intel.

Обе компании заявили, что не продают свою продукцию в Россию и соблюдают все санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство России закручивает гайки экспортерам, чтобы остановить обвал рубля, - Bloomberg