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РФ обстреливает Украину ракетами "прямо с конвейера", которые не прошли все испытания, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

В России иссякают запасы дальнобойного вооружения, поэтому она обстреливает Украину только что изготовленными ракетами, которые еще не прошли все испытания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Ракета, найденная в июне на севере Сумской области, была выпущена из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Судя по маркировке корпуса, снаряд был изготовлен только в предыдущем месяце, 19 мая. Партии снарядов обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой", - пишет издание.

На корпусе также был указан необычно близкий срок годности – 12 сентября этого года. Это еще один возможный признак того, что российские производители срезают углы, чтобы поскорее отправить ракеты на передовую.

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Отмечается также, что, поскольку ракета не взорвалась, эксперты смогли рассмотреть его материнскую плату и другие компоненты, которые не соответствовали стандартам качества. Некоторые детали были спаяны вручную, в то время как компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая компании Altera и Analog Devices Inc, принадлежащие Intel.

Обе компании заявили, что не продают свою продукцию в Россию и соблюдают все санкции.

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Топ комментарии
+13
Я б сказав би так, у рашистів хоча б конвейєр є! а де наше ЗЕ виділило за 1,5 роки війни на наш конвейєр з дальнобойних ракет в нас же э багато специалістів у ціей сфері...
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17.08.2023 19:19
+9
И какой вывод из этого? Да, это влияет на качество. Но не настолько что бы Украина расслабилась.
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17.08.2023 19:17
+9
Чи легше нам від цього?
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17.08.2023 19:19
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И какой вывод из этого? Да, это влияет на качество. Но не настолько что бы Украина расслабилась.
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17.08.2023 19:17 Ответить
Чи легше нам від цього?
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17.08.2023 19:19 Ответить
А чому ж ні? Це, та той факт, що "залишилося ракет на 2 - 3 масовані удари", та "натовп непідготовлених чмобіків", та "зеки під наркотою"..... і як результат - "До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму".
Не вірите телемарафону, та першим особам держави? А Ви випадково не бот?
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17.08.2023 19:30 Ответить
навіть не смішно..
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17.08.2023 19:33 Ответить
Абсолютно не смішно. Але чимала купа людей в це вірить. І потім питає - а чому так повільно?
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17.08.2023 19:36 Ответить
"Грешно смеятся над больными людьми"
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18.08.2023 06:33 Ответить
Why not to drink the beer, semen?
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17.08.2023 19:36 Ответить
Я б сказав би так, у рашистів хоча б конвейєр є! а де наше ЗЕ виділило за 1,5 роки війни на наш конвейєр з дальнобойних ракет в нас же э багато специалістів у ціей сфері...
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17.08.2023 19:19 Ответить
Не погоджуся з вами.
За ці 1,5 роки Україна теж отримала конвеєр. По розкраданню зовнішньої фінансової допомоги. "Львівські арсенали" працюють у режимі 24/7!
Чи ж не досягнення ZEteam?
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17.08.2023 20:15 Ответить
ну спеціалістів може вже й нема особо, мабуть похапали на вулиці - і повідправляли в піхоту . ТЦК потрібно план по продажам набору виконувати. Ну не дітей же депутатів, мажорів і міністрів відправляти.
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17.08.2023 22:08 Ответить
заспокоєння не дуже
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17.08.2023 19:21 Ответить
-"Обидві компанії заявили, що не продають свою продукцію в Росію і дотримуються всіх санкцій''- але в ракетах плати стоять!
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17.08.2023 19:24 Ответить
Зрачить перепродагі.
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17.08.2023 20:13 Ответить
в них хоть гівно літає, у нас асафльт і барабани шось не дуже, всі ресруси країни зараз повинні бути брошені на перемогу, а не дерибан на пліткє і всього іншого непотрібного гівна
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17.08.2023 19:28 Ответить
Тобто ракета непередбачувана.
Ще краще..
А кацапам і не треба точність, іони вирішили брати кількістю.
ЯК там наше ППО ? Готове давати відсіч чи нічим ?
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17.08.2023 19:28 Ответить
але ж ПРО немає від слова Зовсім.., а є ракети, їх Повно, яке ППО НЕ збиває Зовсім..І??
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17.08.2023 19:34 Ответить
Забудьте о санкциях на поставки чипов. Это не работает нигде в мире, потому что мир уже давно глобализирован и лицензию на чип покупать не нужно. Также это товары двойного назначения, и условно чипы для беспилотного авто, беспилотного FPLA, и для ракеты могут (или должны) быть одинаковыми. Намечается война ресурсов и это самое интересное, особенно в сфере IT.
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17.08.2023 19:35 Ответить
идет гонка вооружений в сферах РЄБ и IT, а также технологій. И на болотах єту войну проиграют.
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17.08.2023 19:38 Ответить
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17.08.2023 19:45 Ответить
"російські виробники зрізають кути " Що це означає ?? Які кути і де зрізають ?
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17.08.2023 19:45 Ответить
Производство изделий длительного хранения требует герметизации узлов и всего изделия и заполнения азотом, что обеспечивает срок хранения 15-25 лет. По этой причине по нам летят ещё советские ракеты. Если убрать только один этот этап, можно сократить цикл производства в 2-3 раза.
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17.08.2023 21:32 Ответить
хух.... заспокоїли млчя
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17.08.2023 19:54 Ответить
рашисти випробовують ракети на нас ,ось яке випробовування.
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17.08.2023 20:04 Ответить
В нас ракети під асфальтом, на снаряди гроші вкрали, дрони та автівки разом з аптечками люди гроші збирають. Такої влади мені особисто не потрібно.
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17.08.2023 20:06 Ответить
А у нас щодня новий відосик від "найвеличнішого".
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17.08.2023 20:21 Ответить
В Махачкале не дадут соврать.
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17.08.2023 20:22 Ответить
Якраз це й проблема,що той конвеєр працює((А москалі вчаться обходити ППО ЗСУ((Вони безпілотники хвилями,а Україна парами((
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17.08.2023 21:33 Ответить
Какие нахрен несколько месяцев испытаний?!!
15 лет назад было так. К нам (Артем) приходил чувак из Луча с чемоданчиком. Доставал кабель, один конец втыкал куда-то в ракету, другой в чемоданчик. Через 30 секунд говорил "нормально". Ракету ложили в ящик и отправляли заказчику. А иногда не приходил. Так ложили и отправляли. Вот и все испытания серийного образца.
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17.08.2023 22:01 Ответить
 
 