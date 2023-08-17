РФ обстреливает Украину ракетами "прямо с конвейера", которые не прошли все испытания, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России иссякают запасы дальнобойного вооружения, поэтому она обстреливает Украину только что изготовленными ракетами, которые еще не прошли все испытания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Ракета, найденная в июне на севере Сумской области, была выпущена из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Судя по маркировке корпуса, снаряд был изготовлен только в предыдущем месяце, 19 мая. Партии снарядов обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой", - пишет издание.
На корпусе также был указан необычно близкий срок годности – 12 сентября этого года. Это еще один возможный признак того, что российские производители срезают углы, чтобы поскорее отправить ракеты на передовую.
Отмечается также, что, поскольку ракета не взорвалась, эксперты смогли рассмотреть его материнскую плату и другие компоненты, которые не соответствовали стандартам качества. Некоторые детали были спаяны вручную, в то время как компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая компании Altera и Analog Devices Inc, принадлежащие Intel.
Обе компании заявили, что не продают свою продукцию в Россию и соблюдают все санкции.
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Не вірите телемарафону, та першим особам держави? А Ви випадково не бот?
За ці 1,5 роки Україна теж отримала конвеєр. По розкраданню зовнішньої фінансової допомоги. "Львівські арсенали" працюють у режимі 24/7!
Чи ж не досягнення ZEteam?
продажамнабору виконувати. Ну не дітей же депутатів, мажорів і міністрів відправляти.
Ще краще..
А кацапам і не треба точність, іони вирішили брати кількістю.
ЯК там наше ППО ? Готове давати відсіч чи нічим ?
15 лет назад было так. К нам (Артем) приходил чувак из Луча с чемоданчиком. Доставал кабель, один конец втыкал куда-то в ракету, другой в чемоданчик. Через 30 секунд говорил "нормально". Ракету ложили в ящик и отправляли заказчику. А иногда не приходил. Так ложили и отправляли. Вот и все испытания серийного образца.