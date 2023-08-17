По всей Украине снова объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31 - носителя "Кинжалов"

По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

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