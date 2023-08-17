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По всей Украине снова объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31 - носителя "Кинжалов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.
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+3 Andry Moon
показать весь комментарий17.08.2023 19:19
+2 Vitaliy Mauler 38e56924
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+2 Олег Мандрівник 74f5378c
показать весь комментарий17.08.2023 19:41
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Не виключаються пуски ракет Х-47М2 чи їх імітація. (c)
P.s. Возможно тренируются к нанесению ударов на День Независимости...
Запускай вже на цю саваслейку своїх "Бобрів"-тисячників!
Щоби рашистські "міго-мухи" зі своїми "хержалами" перестали літати і надокучати.