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Новости Война в Украине
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воздушная тревога (327) баллистические ракеты (105)

По всей Украине снова объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31 - носителя "Кинжалов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

По всей Украине снова объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31 - носителя Кинжалов 01

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Топ комментарии
+3
А не можна оголошувати тривогу коли вони щось запустять? Бо зупиняти всю країну через зліт літака то трохи задорого, нє?
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17.08.2023 19:19
+2
Сьогодні, 17.08.23 заплановані тренувальні польоти 16 екіпажів МіГ-31К у межах Нижньогородської, Володимирської, Костромської, Московської, Рязанської, Тамбовської областей та Республіки Мордовія.
Не виключаються пуски ракет Х-47М2 чи їх імітація. (c)

P.s. Возможно тренируются к нанесению ударов на День Независимости...
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17.08.2023 19:17
+2
Это в Харькове, по которому бьют С-300, подлёт менее 40 секунд. А с самолётов бьют издалека, там ракеты долго летят
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17.08.2023 19:41
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Сьогодні, 17.08.23 заплановані тренувальні польоти 16 екіпажів МіГ-31К у межах Нижньогородської, Володимирської, Костромської, Московської, Рязанської, Тамбовської областей та Республіки Мордовія.
Не виключаються пуски ракет Х-47М2 чи їх імітація. (c)

P.s. Возможно тренируются к нанесению ударов на День Независимости...
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17.08.2023 19:17 Ответить
А не можна оголошувати тривогу коли вони щось запустять? Бо зупиняти всю країну через зліт літака то трохи задорого, нє?
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17.08.2023 19:19 Ответить
А це ви у Ігната спитайте ,чому вони через один літак оголошують тривогу по всій України ,вони що не відрізняють тренувальний виліт від бойового ?
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17.08.2023 19:22 Ответить
коли щось запустять оголошувати запізно
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17.08.2023 19:23 Ответить
Чому?
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17.08.2023 19:24 Ответить
тому що ракета прилетить за секунди
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17.08.2023 19:29 Ответить
Это в Харькове, по которому бьют С-300, подлёт менее 40 секунд. А с самолётов бьют издалека, там ракеты долго летят
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17.08.2023 19:41 Ответить
це так крилаті ракети летять. а кинжал - аеробалістична ракета, а на цапській, то навіть гіперзвукова, тобто летить набагато швидше, ніж крилата.
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17.08.2023 19:57 Ответить
Але дуже здалека
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17.08.2023 20:23 Ответить
не факт. кинджали запускають з ближчої до України відстані, ніж як крилаті ракети з Каспійського моря.
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17.08.2023 20:51 Ответить
летить швидко
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17.08.2023 20:05 Ответить
Летить швидко, але дуже здалека. Так що не секунди, а хвилини
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17.08.2023 20:21 Ответить
А не можна його збити? Ну хоч би асфальтом. Ну хоч би спробувати..
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17.08.2023 19:25 Ответить
Я бы лучше до летчиков добрался выставив расценки за их головы.
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17.08.2023 19:29 Ответить
асфальт не долетить, ттх не дозволить
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17.08.2023 19:32 Ответить
Долетить - тільки треба мати гармату Гаусса .
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17.08.2023 19:46 Ответить
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17.08.2023 19:51 Ответить
Дурдом сирены воют через каждые полчаса а то и раньше.
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17.08.2023 19:27 Ответить
кинджал кожному рашисту в око
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17.08.2023 19:30 Ответить
Притула-аааа!
Запускай вже на цю саваслейку своїх "Бобрів"-тисячників!
Щоби рашистські "міго-мухи" зі своїми "хержалами" перестали літати і надокучати.
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17.08.2023 19:47 Ответить
А зі супутника не видно, хто що куди запускає? 600 лямів комусь на карман .. .
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17.08.2023 19:57 Ответить
 
 